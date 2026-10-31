Zecchino d’Oro 2026 da Roma: Carlo Conti conduce la serata del 4 dicembre su Rai 1
L'Antoniano di Bologna completa la ristrutturazione del Cinema-Teatro e ospiterà il festival nel 2027, per la 70ª edizione.
di Chiara Tebaldini ·
Carlo Conti condurrà lo Zecchino d’Oro 2026, in prima serata su Rai 1 venerdì 4 dicembre dallo Studio 5 “Fabrizio Frizzi” della Rai a Roma. In via del tutto straordinaria, il festival lascia per quest’anno la sede storica dell’Antoniano di Bologna, impegnata nella ristrutturazione del suo Cinema-Teatro.
Zecchino d’Oro 2026, 69ª edizione: nuove canzoni, brani storici e Operazione Pane
La Rai ospita la manifestazione mentre l’Antoniano porta a termine i lavori: il Cinema-Teatro, completamente rinnovato, tornerà ad accogliere lo Zecchino d’Oro per le celebrazioni della 70ª edizione nel 2027.
Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time, dichiara: “Siamo lieti di accogliere lo Zecchino d’Oro nei nostri studi e di ospitare un’edizione che conferma il legame della Rai con una manifestazione che da sempre accompagna generazioni di bambini e famiglie.”
Accanto alle nuove canzoni in gara, la trasmissione renderà omaggio alla storia dello Zecchino d’Oro: i brani più amati saranno reinterpretati da cantanti e protagonisti del mondo dello spettacolo. Come da tradizione, alla festa si affianca la raccolta fondi per Operazione Pane, l’iniziativa dell’Antoniano che sostiene le persone più fragili.