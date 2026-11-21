La targa di Sal Da Vinci a Sanremo è entrata nella walk of fame di via Matteotti. Alla posa, oggi, sabato 21 novembre, c’era Stefano De Martino, in città per scegliere i finalisti di Sanremo Giovani 2026. Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 con Per sempre sì.

La mattonella si aggiunge a quelle dei vincitori passati, nel tratto della via subito dopo il cinema Centrale. La cerimonia, prevista per domenica mattina, è stata anticipata a oggi alle 14.

Accanto a De Martino c’era l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, mentre in strada si è radunato tanto pubblico, con i telefoni alzati per un selfie o un video.

La targa di Sal Da Vinci a Sanremo e quelle che mancano: Laura Pausini, Andrea Bocelli e Ultimo

La walk of fame di via Matteotti, in pieno stile hollywoodiano, suggella la storia del Festival con una mattonella dorata di tutti i brani che hanno trionfato fra i Campioni, dal 1951 di Nilla Pizzi in poi.

Come già scritto da noi in passato sarebbe bello, in un’altra via, ricordare anche i vincitori della categoria Nuove Proposte dal 1984 ad oggi: troverebbero così spazio nomi come quello di Laura Pausini, prima fra le Novità nel 1993 con La solitudine, Andrea Bocelli, primo fra le Nuove Proposte nel 1994 con Il mare calmo della sera, e Ultimo, primo fra le Nuove Proposte nel 2018 con Il ballo delle incertezze.

De Martino al Palafiori: 30 giovani per sei posti a Sarà Sanremo

Oggi e domani, sabato 21 e domenica 22 novembre, De Martino ascolta al Palafiori 30 artisti, 15 arrivati da Sanremo Giovani e 15 da Area Sanremo. Le audizioni si tengono davanti alla Commissione Musicale che presiede, e che sceglierà tre artisti per ciascun percorso.

È la commissione che domenica scorsa, al Palafiori, aveva proclamato i 15 vincitori di Area Sanremo 2026: Bush, eroCaddeo, Lens, Primogenito, Gabriele Esposito, Nausica e l’inganno, Clarice, Lysa, Frero, Bluesy, Nox, Nashley, Equarantacinque, Kimono e Sofia Sole.

Dall’altra parte ci sono i 15 di Sanremo Giovani, scelti dalla Rai a Roma il 26 ottobre: Albe, Basim, Dubrazil, Florinda, frambo, Gallas, Lea Gavino, Les Votives, Neartica, OCCHI, Petit, Plasma, rob, Santamarea e Selma.

Sei dei 15 di Sanremo Giovani arrivano dai talent: Albe, Petit e Plasma da Amici, rob e Les Votives da X Factor, Dubrazil da Nuova Scena. Fra i vincitori di Area Sanremo c’è Kimono, che ha vinto X Factor nel 2019.

I sei finalisti avranno ognuno un’esibizione promozionale in prima serata su Rai 1, senza voto, prima di Sarà Sanremo, venerdì 11 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò. Lì la Commissione Musicale sceglierà da sola l’unico vincitore, che entrerà fra i 24 Campioni di Sanremo 2027.

La stessa sera, alle 21.30 su Rai 1, De Martino svelerà i Big, gli altri ventitré in gara al Festival di Sanremo 2027.