Capodanno in Musica 2027, lo show di fine anno di Canale 5 con Federica Panicucci, si sposta ad Alghero: la notte di giovedì 31 dicembre 2026 andrà in onda in diretta dal porto, dalle 21.30 all’una. La Fondazione Alghero ha ufficializzato l’accordo con Mediaset giovedì 26 novembre.

Capodanno in Musica ad Alghero: il palco sulla Banchina Dogana

Il palco principale sarà allestito al porto, sulla Banchina Dogana, invece che nel tradizionale Piazzale della Pace. La scelta è legata alle riprese televisive: alle spalle del palco ci saranno i Bastioni e le torri illuminate, di fronte il golfo fino al profilo di Capo Caccia.

Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero, lega l’accordo alla visibilità che porterà alla città: “Per Alghero è un traguardo storico. La nostra città sarà il cuore del Capodanno in diretta nazionale e avrà per settimane una visibilità che nessuna campagna pubblicitaria potrebbe darci”.

Sul trasferimento al porto, Porcu aggiunge: “Abbiamo scelto il porto perché vogliamo che l’Italia veda Alghero nella sua veste più bella: questa serata deve essere la sua cartolina”.

Alghero sarà la città capofila della serata: dal porto partiranno i collegamenti con altre piazze della Sardegna, e durante la diretta andranno in onda i momenti migliori di ciascuna. Nelle settimane precedenti, Mediaset lancerà l’evento con una campagna dentro le trasmissioni più seguite delle sue reti.

Da casa la serata si vedrà su Canale 5, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Per chi vorrà seguirla sul posto, invece, le modalità di accesso alla Banchina Dogana non sono ancora state comunicate.

Per gli altri appuntamenti del 31 dicembre, è disponibile la nostra guida ai concerti di Capodanno 2027, con gli eventi in piazza, le dirette tv e le informazioni sui biglietti.

Il cast di Alghero: i nomi saranno svelati in conferenza stampa

I cantanti di Capodanno in Musica non sono stati ancora annunciati. Gli organizzatori parlano di un cast per tutte le età, dai nomi più amati dai giovanissimi ai grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni. Secondo i loro conti, tutti insieme gli artisti della serata superano i 55 milioni di dischi venduti.

Nel cast ci sarà un artista che, sempre secondo gli organizzatori, ha venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo, con tre dischi di diamante e più di cento dischi di platino. Per ora la sua identità resta riservata.

I nomi saranno svelati in una conferenza stampa con l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora comunale al Turismo Ornella Piras. La data dell’incontro non è stata ancora indicata.

Capodanno in Musica 2027: scaletta e ordine di uscita

Oltre ai nomi, mancano ancora la scaletta di Capodanno in Musica 2027 e l’ordine di uscita dei cantanti sul palco della Banchina Dogana.

Il sindaco Cacciotto: Alghero entrerà nelle case degli italiani

Ad Alghero il Capodanno si festeggia in piazza da oltre trent’anni, e la notte del 31 rientrerà nel Cap d’Any de l’Alguer, il cartellone in programma fino all’Epifania. Il sindaco Raimondo Cacciotto rivendica il passaggio in tv: “Siamo orgogliosi che sia Alghero a guidare questa notte”.

Cacciotto indica anche chi ha lavorato al risultato: “La nostra città entrerà nelle case di milioni di italiani con la sua bellezza e la sua identità. È il risultato di un lavoro di squadra tra Comune, Fondazione e Regione, e una grande opportunità per tutto il territorio”.

Da Bari ad Alghero: il 31 dicembre 2025 al 28,2% di share

Il 31 dicembre 2025 Capodanno in Musica è andato in onda da Piazza della Libertà, a Bari, con Federica Panicucci alla conduzione insieme a Fabio Rovazzi. Su Canale 5 lo hanno seguito 3,6 milioni di telespettatori, pari al 28,2% di share.

Per ritrovare i cantanti e i brani di quella notte, c’è la scaletta di Capodanno in Musica da Bari: sul palco sono saliti, fra gli altri, Raf, Umberto Tozzi, The Kolors e Sarah Toscano.