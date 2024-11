This Is Me: le anticipazioni della seconda e della terza puntata del crossover Amici – Verissimo

Tra lunedì 4 e martedì 5 novembre negli studi Elios di Roma, più precisamente presso il Teatro 8, sono state registrate la seconda e la terza puntata di This Is Me, il crossover Amici – Verissimo condotto da Silvia Toffanin con l’obiettivo di puntare i riflettori sugli Ex-Amici.

Questi i protagonisti e i relativi ospiti della prima parte della seconda puntata:

Annalisa con Tedua

Anbeta Toromani

Alessandra Amoroso con Fiorella Mannoia

con Andreas Muller con Veronica Peparini

Questi i protagonisti e i relativi ospiti della seconda parte della seconda puntata:

Holden con Mew

con Sarah con Il Volo

con LDA con Gigi D’Alessio

con Vincenzo Di Prima

Vincenzo Durevole

Questi i protagonisti e i relativi ospiti della prima parte della terza puntata:

Mattia Zenzola

Elodie con Rkomi

con Alessandro Cavallo

Giulia Pauselli con Marcello Sacchetta

con Enrico Nigiotti con Noemi

con Sebastian Melo Taveira

Alberto Urso con i Pooh

Questi i protagonisti e i relativi ospiti della seconda parte della terza puntata:

Gaia con BigMama

con BigMama Giordana Angi con Fabrizio Moro

con Fabrizio Moro Giulia Stabile

Umberto Gaudino

Riki

Wax

Dustin

Tra gli ospiti anche Pio e Amedeo, Geppi Cucciari e i professori di Amici 24.

Clicca in basso su “CONTINUA” per scoprire le anticipazioni sia della seconda che della terza puntata di This Is Me.