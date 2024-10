Speciale Verissimo – Amici: tra i protagonisti Irama, Elodie, Annalisa e…

A pochi giorni dalla registrazione del primo speciale di Verissimo – Amici, che si terrà martedì 22 ottobre, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sul cast del programma, condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda il sabato sera – in prima serata, su Canale 5 – per ben tre settimane, a partire dal 23 novembre.

Quanto dichiarato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset sembra dunque essersi concretizzato, con l’obiettivo di celebrare gli artisti che, negli anni, hanno portato in alto la bandiera del talent show, ideato da Maria De Filippi.

Tra coloro che saranno sicuramente ospiti del programma possiamo annoverare alcuni dei vincitori, come Alessandra Amoroso, Emma, The Kolors, Irama e Angelina Mango, tutti artisti che si stanno distinguendo per i loro risultati in classifica, ma anche dei non vincitori che sono comunque riusciti a trovare il successo, come Elodie e Annalisa.

La domanda che si stanno facendo in molti è se con Verissimo – Amici Maria De Filippi andrà a ricordare anche artisti che, in modi diversi, hanno comunque fatto un percorso importante nel mondo della musica. Da Pierdavide Carone (che a Sanremo partecipò in gara con Lucio Dalla, diventando l’ultimo artista ad essersi esibito con il cantautore) a Virginio (vincitore del programma ma anche, negli anni successivi, di un Latin Grammy come autore).

E ancora Giordana Angi, per anni stretta collaboratrice della De Filippi e attualmente impegnata in un progetto internazionale; Riki, il primo vero trionfatore nelle vendite tra gli artisti lanciati dal programma, Marco Carta e molti altri ancora.

Rimane invece in dubbio la vincitrice dell’ultima edizione, Sarah Toscano, che – con quasi assoluta certezza – sarà in gara tra i big di Sanremo 2025.