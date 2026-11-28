Max Pezzali sarà fra gli ospiti di Che tempo che fa domenica 29 novembre 2026, in diretta sul NOVE dalle 19:30 e in streaming su discovery+. Da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, arriverà anche Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo 2027.

Che tempo che fa, ospiti 29 novembre: Max Pezzali con Max Forever Vol. 2

Max Pezzali arriverà all’ottava puntata della stagione con Max Forever Vol. 2, uscito a ottobre: fra le 17 tracce ci sono gli inediti Le_Ali e Un metro alla volta. Il disco ha debuttato alla #3 della classifica FIMI degli album.

Il cantautore ripartirà poi dal vivo con Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar: 54 concerti nei palasport a partire dal 15 dicembre a Pesaro. Per città, date e biglietti c’è la nostra pagina sul tour di Max Pezzali nei palasport.

Stefano De Martino da Fazio: l’11 dicembre condurrà Sarà Sanremo

De Martino sarà su Rai 1 venerdì 11 dicembre con Sarà Sanremo: quella sera saranno ufficializzati i 23 cantanti in gara alla 77ª edizione del Festival e verrà scelto il ventiquattresimo fra i sei giovani arrivati in finale.

Prima di quella serata, per sapere quali artisti si sono già esposti sul Festival, c’è il nostro elenco di chi ha detto sì e chi no a Sanremo 2027.

Gli altri ospiti di Che tempo che fa di domenica 29 novembre

Domenica sera saranno ospiti anche Orietta Berti, Mara Maionchi e Ambra Angiolini, nuova responsabile artistica del ballo ad Amici e da dicembre in tournée a teatro con La reginetta di Leenane. Ci saranno poi:

Nanni Moretti , Jasmine Trinca e Louis Garrel , per il film Succederà questa notte, nelle sale dal 3 dicembre

, e , per il film Succederà questa notte, nelle sale dal 3 dicembre Roberto Burioni , professore di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele

, professore di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Max Parisi , speaker radiofonico

, speaker radiofonico Michele Serra e Cecilia Sala

e Massimo Giannini , editorialista di Repubblica

, editorialista di Repubblica Nello Scavo , inviato di Avvenire

, inviato di Avvenire Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio

I cantanti già passati da Fazio in questa stagione

Prima di Pezzali, a partire dalla prima puntata dell’11 ottobre, la domenica sera Fazio ha già intervistato Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Giorgia, Sayf, Gianna Nannini, Elisa e Jovanotti.

Foto: ufficio stampa Goigest