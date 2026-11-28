Che tempo che fa, ospiti 29 novembre: Max Pezzali e Stefano De Martino da Fazio
Fra gli ospiti annunciati anche Orietta Berti, Ambra Angiolini e Nanni Moretti
di All Music Italia ·
Max Pezzali sarà fra gli ospiti di Che tempo che fa domenica 29 novembre 2026, in diretta sul NOVE dalle 19:30 e in streaming su discovery+. Da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, arriverà anche Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo 2027.
Che tempo che fa, ospiti 29 novembre: Max Pezzali con Max Forever Vol. 2
Max Pezzali arriverà all’ottava puntata della stagione con Max Forever Vol. 2, uscito a ottobre: fra le 17 tracce ci sono gli inediti Le_Ali e Un metro alla volta. Il disco ha debuttato alla #3 della classifica FIMI degli album.
Il cantautore ripartirà poi dal vivo con Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar: 54 concerti nei palasport a partire dal 15 dicembre a Pesaro. Per città, date e biglietti c’è la nostra pagina sul tour di Max Pezzali nei palasport.
Stefano De Martino da Fazio: l’11 dicembre condurrà Sarà Sanremo
De Martino sarà su Rai 1 venerdì 11 dicembre con Sarà Sanremo: quella sera saranno ufficializzati i 23 cantanti in gara alla 77ª edizione del Festival e verrà scelto il ventiquattresimo fra i sei giovani arrivati in finale.
Prima di quella serata, per sapere quali artisti si sono già esposti sul Festival, c’è il nostro elenco di chi ha detto sì e chi no a Sanremo 2027.
Gli altri ospiti di Che tempo che fa di domenica 29 novembre
Domenica sera saranno ospiti anche Orietta Berti, Mara Maionchi e Ambra Angiolini, nuova responsabile artistica del ballo ad Amici e da dicembre in tournée a teatro con La reginetta di Leenane. Ci saranno poi:
- Nanni Moretti, Jasmine Trinca e Louis Garrel, per il film Succederà questa notte, nelle sale dal 3 dicembre
- Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele
- Max Parisi, speaker radiofonico
- Michele Serra e Cecilia Sala
- Massimo Giannini, editorialista di Repubblica
- Nello Scavo, inviato di Avvenire
- Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio
I cantanti già passati da Fazio in questa stagione
Prima di Pezzali, a partire dalla prima puntata dell’11 ottobre, la domenica sera Fazio ha già intervistato Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Giorgia, Sayf, Gianna Nannini, Elisa e Jovanotti.
Foto: ufficio stampa Goigest
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