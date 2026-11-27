Album più venduti in Italia: Sfera Ebbasta primo con Purosangue, 11 brani in testa ai singoli
Le classifiche FIMI/NIQ della settimana 48 del 2026, dal 20 al 26 novembre
di All Music Italia ·
Gli album più venduti in Italia dal 20 al 26 novembre 2026, nelle classifiche FIMI della settimana 48, hanno in vetta Sfera Ebbasta con Purosangue, primo anche tra CD e vinili. Nei singoli debutta alla #1 Victory Lap, il suo brano con Shiva e Geolier.
Il nuovo disco porta tutte le sue undici tracce nelle prime undici posizioni dei singoli. Intanto Sfera Ebbasta ha nella Top 50 degli album anche Santana Money Gang, firmato con Shiva, oltre a Rockstar, Famoso e X2VR.
Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
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Singoli più venduti, la Top 50
Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Sfera Ebbasta debutta alla #1 con Purosangue, davanti alla colonna sonora di Grand Theft Auto VI. Geolier resta alla #3 con Tutto è possibile (Atto II), che è alla 45esima settimana in classifica, e precede Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono Post Mortem.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Purosangue
|Sfera Ebbasta
|NEW
|2
|Grand Theft Auto VI: The Album (O.S.T.)
|AA.VV.
|NEW
|3
|Tutto è possibile (Atto II)
|Geolier
|=
|4
|Anche gli eroi muoiono Post Mortem
|Kid Yugi
|=
|5
|Tutta vita (sempre)
|Olly
|=
|6
|Vangelo
|Shiva
|=
|7
|Oceano Paradiso (5th Anniversary Edition)
|Chiello
|NEW
|8
|Gli anni
|883
|▼ 1
|9
|Ultimo Live Tor Vergata
|Ultimo
|▼ 7
|10
|Carnaval de Luz
|U2
|▼ 9
|11
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Bresh
|▼ 2
|12
|Miria
|22Simba
|▼ 4
|13
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▲ 3
|14
|Toxicity (25th Anniversary Edition)
|System of a Down
|NEW
|15
|Comuni immortali
|Achille Lauro
|▼ 3
|16
|La Bellavita
|Artie 5ive
|▼ 6
|17
|Dio lo sa (Atto II)
|Geolier
|▼ 6
|18
|Max Forever Vol. 2
|Max Pezzali
|▼ 4
|19
|Magia Bianca, Magia Nera
|Francesca Michielin
|▼ 1
|20
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta e Shiva
|=
|21
|Persona
|Marracash
|▼ 4
|22
|Debí tirar más fotos
|Bad Bunny
|▼ 3
|23
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|▼ 10
|24
|Cura
|Tony Boy
|▼ 3
|25
|23 6451
|thasup
|▲ 1
|26
|Il supervissuto (O.S.T.)
|Vasco Rossi
|▼ 4
|27
|Locura
|Lazza
|▼ 2
|28
|Santana Season
|Shiva
|▲ 45
|29
|Papercuts
|Linkin Park
|▼ 6
|30
|Thriller
|Michael Jackson
|▲ 1
|31
|Hello World
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 2
|32
|Amateur
|Cesare Cremonini
|▼ 8
|33
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|=
|34
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|▼ 4
|35
|Christmas
|Michael Bublé
|▲ 59
|36
|Million Dollar Babe
|ANNA
|▼ 8
|37
|Milano Angels Reloaded
|Shiva
|▲ 4
|38
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|=
|39
|Ragazzi Madre (10 Years Anniversary)
|Achille Lauro
|NEW
|40
|Milano Demons Reloaded
|Shiva
|▲ 4
|41
|Dopamine Chamber
|Fontaines D.C.
|▼ 14
|42
|Il fiore del futuro
|Cosmo
|NEW
|43
|Ferite (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|▼ 8
|44
|Ma io sono fuoco (Platinum Edition)
|Annalisa
|▼ 10
|45
|20
|Capo Plaza
|▲ 1
|46
|Sirio
|Lazza
|▼ 9
|47
|The Dark Side of the Moon (50th Anniversary)
|Pink Floyd
|▲ 49
|48
|Umile (Deluxe)
|Tony Boy
|▼ 8
|49
|Per soldi e per amore
|Ernia
|▼ 13
|50
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|▼ 2
Dopo il debutto Sfera Ebbasta andrà nei palazzetti e negli stadi
Sfera Ebbasta porterà i brani di Purosangue, uscito il 20 novembre per Cupido/Island Records/Universal Music Italia, nel tour nei palazzetti da gennaio a marzo 2027. Nello stesso anno arriveranno i due concerti negli stadi di Napoli e Milano, il 17 giugno e il 16 luglio.
Chi vuole sapere cosa c’è nel disco trova tutto nella pagina su tracklist, featuring ed edizioni di Purosangue. Sul valore delle canzoni c’è invece la recensione firmata da Alvise Salerno, molto critica con l’album.
Prima della classifica FIMI il disco aveva fatto discutere per gli ascolti in streaming: nei numeri Spotify dei primi sei giorni c’è il confronto con i suoi dischi precedenti, un calcolo in cui le copie fisiche non entrano.
Chiello entra alla #7 con l’edizione per i cinque anni di Oceano Paradiso
Chiello ha pubblicato Oceano Paradiso il 15 ottobre 2021. L’edizione per il quinto anniversario, uscita il 20 novembre per Island Records/Universal Music Italia, entra alla #7 degli album e alla #3 del fisico.
Due posizioni più in alto, Olly è sempre alla #5 con Tutta vita (sempre), che è arrivato a 109 settimane in classifica; a inizio mese Tutta vita ha ottenuto il disco di diamante. Le due uscite che la scorsa settimana erano in vetta scendono: Ultimo passa dalla #2 alla #9 e gli U2 dalla #1 alla #10.
Fra i debutti, Cosmo è alla #42 degli album e alla #18 del fisico con Il fiore del futuro, uscito il 20 novembre a sette mesi da La fonte. Del nuovo disco il cantautore ha parlato nell’intervista ad All Music Italia.
Oltre la posizione 50 debuttano alla #80 la compilation con gli inediti di X Factor 2026, X Factor Mixtape 2026, e alla #88 Natale con Ditony, il disco delle feste di Ditonellapiaga e TonyPitony.
I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Con Victory Lap alla #1, Sfera Ebbasta porta anche 800 cv alla #2 e Purosangue alla #3. Il singolo che aveva anticipato il disco, Lontano, passa dalla #4 alla #7, mentre 2 giorni di fila di Geolier, con Sfera Ebbasta e ANNA, resta in Top 50 alla #24.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Victory Lap
|Sfera Ebbasta, Shiva e Geolier
|NEW
|2
|800 cv
|Sfera Ebbasta
|NEW
|3
|Purosangue
|Sfera Ebbasta
|NEW
|4
|Non guardarmi così
|Sfera Ebbasta
|NEW
|5
|Moonlight
|Sfera Ebbasta e Tony Boy
|NEW
|6
|Account
|Sfera Ebbasta
|NEW
|7
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|▼ 3
|8
|Ti soffro
|Sfera Ebbasta
|NEW
|9
|Ti ricordi
|Sfera Ebbasta e Ghali
|NEW
|10
|Comethe
|Sfera Ebbasta e Pyrex
|NEW
|11
|Cose nostalgiche
|Sfera Ebbasta
|NEW
|12
|Eri solo da incontrare
|Alfa
|▼ 10
|13
|Flower in a Hurricane
|Justice, Tame Impala e SZA feat. King Gizzard & the Lizard Wizard
|▲ 44
|14
|Sentire la musica
|Kid Yugi
|▼ 13
|15
|Nella borsa di Anna
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 12
|16
|BBY WOW
|Karol G, Judeline e Rusowsky
|▼ 10
|17
|Per noi
|Geolier feat. Achille Lauro
|▼ 12
|18
|All I Want for Christmas Is You
|Mariah Carey
|▲ 11
|19
|Canzone d’amore
|Geolier
|▼ 10
|20
|Non sei più tu
|Geolier feat. Lazza
|▼ 13
|21
|Ogni volta che sei qui
|Gazzelle
|▼ 13
|22
|Last Christmas
|Wham!
|▲ 21
|23
|Da Dio
|Bresh
|▼ 12
|24
|2 giorni di fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA
|▼ 10
|25
|Ora che non ho più te
|Cesare Cremonini
|▼ 15
|26
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|▼ 10
|27
|Gli anni
|Max Pezzali
|=
|28
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa
|▼ 15
|29
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|▼ 17
|30
|Sottogonna
|Blanco
|▼ 15
|31
|Serenamente
|Juli e Bresh
|▼ 5
|32
|Come mai
|883
|▼ 7
|33
|Ossessione
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▼ 11
|34
|Sorry scusa lo siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 17
|35
|Balorda nostalgia
|Olly
|▼ 16
|36
|Bad Bad Bad
|Shiva e Geolier
|▼ 15
|37
|Rockin’ Around the Christmas Tree
|Brenda Lee
|NEW
|38
|Amica (con Madame)
|Annalisa feat. Madame
|▼ 14
|39
|Jingle Bell Rock
|Bobby Helms
|NEW
|40
|Questa domenica
|Olly e Juli
|▼ 10
|41
|Dai Dai
|Shakira e Burna Boy
|▼ 21
|42
|La Graciosa
|Quevedo ed Elvis Crespo
|▼ 10
|43
|L’amore non mi basta
|Emma
|▼ 12
|44
|Con un deca
|883
|=
|45
|Romantica
|Ultimo
|▼ 17
|46
|Casini
|Marracash e Guè
|▼ 23
|47
|Ordinary
|Alex Warren
|▼ 14
|48
|Vivian
|Alex Fontana
|NEW
|49
|Buon vento
|Jovanotti e Alfa
|▼ 13
|50
|Amor
|Achille Lauro
|▼ 10
Alfa è il primo dopo Sfera Ebbasta, alla #12
Alfa scende dalla #2 alla #12 con Eri solo da incontrare, mentre in radio lo stesso brano è salito al primo posto della classifica EarOne. Kid Yugi, che è stato in vetta per tre settimane con Sentire la musica, è ora alla #14.
Anche i Pinguini Tattici Nucleari lasciano le prime posizioni, con Nella borsa di Anna, che scende dalla #3 alla #15. Intanto salgono le canzoni di Natale: All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey è alla #18, Last Christmas degli Wham! alla #22.
Fra le novità della Top 50 c’è anche Alex Fontana, finalista di X Factor 2026, alla #48 con Vivian, l’inedito uscito il 20 novembre. Gli altri brani del talent si seguono canzone per canzone, con gli stream, nella classifica Spotify degli inediti.
I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico
Sfera Ebbasta apre il fisico con Purosangue, davanti alla colonna sonora di Grand Theft Auto VI e a Chiello con Oceano Paradiso. Ultimo, che sette giorni fa era secondo con Ultimo Live Tor Vergata, scende alla #4.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Purosangue
|Sfera Ebbasta
|NEW
|2
|Grand Theft Auto VI: The Album (O.S.T.)
|AA.VV.
|NEW
|3
|Oceano Paradiso (5th Anniversary Edition)
|Chiello
|NEW
|4
|Ultimo Live Tor Vergata
|Ultimo
|▼ 2
|5
|Carnaval de Luz
|U2
|▼ 4
|6
|Toxicity (25th Anniversary Edition)
|System of a Down
|NEW
|7
|Cura
|Tony Boy
|▼ 3
|8
|Magia Bianca, Magia Nera
|Francesca Michielin
|▼ 1
|9
|Thriller
|Michael Jackson
|▼ 4
|10
|Ragazzi Madre (10 Years Anniversary)
|Achille Lauro
|NEW
|11
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|NEW
|12
|Mio fratello è figlio unico (50th Anniversary Edition)
|Rino Gaetano
|NEW
|13
|The Dark Side of the Moon (50th Anniversary)
|Pink Floyd
|▲ 6
|14
|Nord Sud Ovest Est
|883
|▼ 1
|15
|Dopamine Chamber
|Fontaines D.C.
|▼ 6
|16
|Live in Mexico City
|Rammstein
|NEW
|17
|Vivere (Il mio concerto più bello!)
|Ornella Vanoni
|▼ 9
|18
|Il fiore del futuro
|Cosmo
|NEW
|19
|Dreamers
|Take That
|NEW
|20
|Hanno ucciso l’Uomo Ragno
|883
|NEW
Achille Lauro alla #10 con la ristampa di Ragazzi Madre
Achille Lauro entra alla #10 con Ragazzi Madre, l’album del 2016 tornato in vinile per i dieci anni. Per ogni copia venduta, 5 euro netti vanno alla Fondazione Madre e sostengono Casa Ragazzi Madre, la struttura per giovani fragili che sorgerà a Zagarolo.
Per i dischi d’oro e di platino della settimana scorsa c’è la rubrica Certificazioni FIMI della settimana 47. Per la radio, la Classifica radio EarOne della settimana 48.
Le puntate precedenti: settimana 47 · settimana 46 · settimana 45 · settimana 44 · settimana 43
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