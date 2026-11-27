Gli album più venduti in Italia dal 20 al 26 novembre 2026, nelle classifiche FIMI della settimana 48, hanno in vetta Sfera Ebbasta con Purosangue, primo anche tra CD e vinili. Nei singoli debutta alla #1 Victory Lap, il suo brano con Shiva e Geolier.

Il nuovo disco porta tutte le sue undici tracce nelle prime undici posizioni dei singoli. Intanto Sfera Ebbasta ha nella Top 50 degli album anche Santana Money Gang, firmato con Shiva, oltre a Rockstar, Famoso e X2VR.

Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Sfera Ebbasta debutta alla #1 con Purosangue, davanti alla colonna sonora di Grand Theft Auto VI. Geolier resta alla #3 con Tutto è possibile (Atto II), che è alla 45esima settimana in classifica, e precede Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono Post Mortem.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: l’uscita nuova più alta dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Purosangue Sfera Ebbasta NEW 2 Grand Theft Auto VI: The Album (O.S.T.) AA.VV. NEW 3 Tutto è possibile (Atto II) Geolier = 4 Anche gli eroi muoiono Post Mortem Kid Yugi = 5 Tutta vita (sempre) Olly = 6 Vangelo Shiva = 7 Oceano Paradiso (5th Anniversary Edition) Chiello NEW 8 Gli anni 883 ▼ 1 9 Ultimo Live Tor Vergata Ultimo ▼ 7 10 Carnaval de Luz U2 ▼ 9 11 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh ▼ 2 12 Miria 22Simba ▼ 4 13 Sono Lucio Lucio Dalla ▲ 3 14 Toxicity (25th Anniversary Edition) System of a Down NEW 15 Comuni immortali Achille Lauro ▼ 3 16 La Bellavita Artie 5ive ▼ 6 17 Dio lo sa (Atto II) Geolier ▼ 6 18 Max Forever Vol. 2 Max Pezzali ▼ 4 19 Magia Bianca, Magia Nera Francesca Michielin ▼ 1 20 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva = 21 Persona Marracash ▼ 4 22 Debí tirar más fotos Bad Bunny ▼ 3 23 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▼ 10 24 Cura Tony Boy ▼ 3 25 23 6451 thasup ▲ 1 26 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▼ 4 27 Locura Lazza ▼ 2 28 Santana Season Shiva ▲ 45 29 Papercuts Linkin Park ▼ 6 30 Thriller Michael Jackson ▲ 1 31 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▼ 2 32 Amateur Cesare Cremonini ▼ 8 33 Rockstar Sfera Ebbasta = 34 Famoso Sfera Ebbasta ▼ 4 35 Christmas Michael Bublé ▲ 59 36 Million Dollar Babe ANNA ▼ 8 37 Milano Angels Reloaded Shiva ▲ 4 38 X2VR Sfera Ebbasta = 39 Ragazzi Madre (10 Years Anniversary) Achille Lauro NEW 40 Milano Demons Reloaded Shiva ▲ 4 41 Dopamine Chamber Fontaines D.C. ▼ 14 42 Il fiore del futuro Cosmo NEW 43 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼ 8 44 Ma io sono fuoco (Platinum Edition) Annalisa ▼ 10 45 20 Capo Plaza ▲ 1 46 Sirio Lazza ▼ 9 47 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd ▲ 49 48 Umile (Deluxe) Tony Boy ▼ 8 49 Per soldi e per amore Ernia ▼ 13 50 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▼ 2

Dopo il debutto Sfera Ebbasta andrà nei palazzetti e negli stadi

Sfera Ebbasta porterà i brani di Purosangue, uscito il 20 novembre per Cupido/Island Records/Universal Music Italia, nel tour nei palazzetti da gennaio a marzo 2027. Nello stesso anno arriveranno i due concerti negli stadi di Napoli e Milano, il 17 giugno e il 16 luglio.

Chi vuole sapere cosa c’è nel disco trova tutto nella pagina su tracklist, featuring ed edizioni di Purosangue. Sul valore delle canzoni c’è invece la recensione firmata da Alvise Salerno, molto critica con l’album.

Prima della classifica FIMI il disco aveva fatto discutere per gli ascolti in streaming: nei numeri Spotify dei primi sei giorni c’è il confronto con i suoi dischi precedenti, un calcolo in cui le copie fisiche non entrano.

Chiello entra alla #7 con l’edizione per i cinque anni di Oceano Paradiso

Chiello ha pubblicato Oceano Paradiso il 15 ottobre 2021. L’edizione per il quinto anniversario, uscita il 20 novembre per Island Records/Universal Music Italia, entra alla #7 degli album e alla #3 del fisico.

Due posizioni più in alto, Olly è sempre alla #5 con Tutta vita (sempre), che è arrivato a 109 settimane in classifica; a inizio mese Tutta vita ha ottenuto il disco di diamante. Le due uscite che la scorsa settimana erano in vetta scendono: Ultimo passa dalla #2 alla #9 e gli U2 dalla #1 alla #10.

Fra i debutti, Cosmo è alla #42 degli album e alla #18 del fisico con Il fiore del futuro, uscito il 20 novembre a sette mesi da La fonte. Del nuovo disco il cantautore ha parlato nell’intervista ad All Music Italia.

Oltre la posizione 50 debuttano alla #80 la compilation con gli inediti di X Factor 2026, X Factor Mixtape 2026, e alla #88 Natale con Ditony, il disco delle feste di Ditonellapiaga e TonyPitony.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Con Victory Lap alla #1, Sfera Ebbasta porta anche 800 cv alla #2 e Purosangue alla #3. Il singolo che aveva anticipato il disco, Lontano, passa dalla #4 alla #7, mentre 2 giorni di fila di Geolier, con Sfera Ebbasta e ANNA, resta in Top 50 alla #24.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: l’uscita nuova più alta dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Victory Lap Sfera Ebbasta, Shiva e Geolier NEW 2 800 cv Sfera Ebbasta NEW 3 Purosangue Sfera Ebbasta NEW 4 Non guardarmi così Sfera Ebbasta NEW 5 Moonlight Sfera Ebbasta e Tony Boy NEW 6 Account Sfera Ebbasta NEW 7 Lontano Sfera Ebbasta ▼ 3 8 Ti soffro Sfera Ebbasta NEW 9 Ti ricordi Sfera Ebbasta e Ghali NEW 10 Comethe Sfera Ebbasta e Pyrex NEW 11 Cose nostalgiche Sfera Ebbasta NEW 12 Eri solo da incontrare Alfa ▼ 10 13 Flower in a Hurricane Justice, Tame Impala e SZA feat. King Gizzard & the Lizard Wizard ▲ 44 14 Sentire la musica Kid Yugi ▼ 13 15 Nella borsa di Anna Pinguini Tattici Nucleari ▼ 12 16 BBY WOW Karol G, Judeline e Rusowsky ▼ 10 17 Per noi Geolier feat. Achille Lauro ▼ 12 18 All I Want for Christmas Is You Mariah Carey ▲ 11 19 Canzone d’amore Geolier ▼ 10 20 Non sei più tu Geolier feat. Lazza ▼ 13 21 Ogni volta che sei qui Gazzelle ▼ 13 22 Last Christmas Wham! ▲ 21 23 Da Dio Bresh ▼ 12 24 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA ▼ 10 25 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▼ 15 26 Vita da adulti Angelina Mango ▼ 10 27 Gli anni Max Pezzali = 28 La testa gira Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa ▼ 15 29 Quanto forte ti pensavo Madame ▼ 17 30 Sottogonna Blanco ▼ 15 31 Serenamente Juli e Bresh ▼ 5 32 Come mai 883 ▼ 7 33 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 11 34 Sorry scusa lo siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 17 35 Balorda nostalgia Olly ▼ 16 36 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▼ 15 37 Rockin’ Around the Christmas Tree Brenda Lee NEW 38 Amica (con Madame) Annalisa feat. Madame ▼ 14 39 Jingle Bell Rock Bobby Helms NEW 40 Questa domenica Olly e Juli ▼ 10 41 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▼ 21 42 La Graciosa Quevedo ed Elvis Crespo ▼ 10 43 L’amore non mi basta Emma ▼ 12 44 Con un deca 883 = 45 Romantica Ultimo ▼ 17 46 Casini Marracash e Guè ▼ 23 47 Ordinary Alex Warren ▼ 14 48 Vivian Alex Fontana NEW 49 Buon vento Jovanotti e Alfa ▼ 13 50 Amor Achille Lauro ▼ 10

Alfa è il primo dopo Sfera Ebbasta, alla #12

Alfa scende dalla #2 alla #12 con Eri solo da incontrare, mentre in radio lo stesso brano è salito al primo posto della classifica EarOne. Kid Yugi, che è stato in vetta per tre settimane con Sentire la musica, è ora alla #14.

Anche i Pinguini Tattici Nucleari lasciano le prime posizioni, con Nella borsa di Anna, che scende dalla #3 alla #15. Intanto salgono le canzoni di Natale: All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey è alla #18, Last Christmas degli Wham! alla #22.

Fra le novità della Top 50 c’è anche Alex Fontana, finalista di X Factor 2026, alla #48 con Vivian, l’inedito uscito il 20 novembre. Gli altri brani del talent si seguono canzone per canzone, con gli stream, nella classifica Spotify degli inediti.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Sfera Ebbasta apre il fisico con Purosangue, davanti alla colonna sonora di Grand Theft Auto VI e a Chiello con Oceano Paradiso. Ultimo, che sette giorni fa era secondo con Ultimo Live Tor Vergata, scende alla #4.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: l’uscita nuova più alta dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Purosangue Sfera Ebbasta NEW 2 Grand Theft Auto VI: The Album (O.S.T.) AA.VV. NEW 3 Oceano Paradiso (5th Anniversary Edition) Chiello NEW 4 Ultimo Live Tor Vergata Ultimo ▼ 2 5 Carnaval de Luz U2 ▼ 4 6 Toxicity (25th Anniversary Edition) System of a Down NEW 7 Cura Tony Boy ▼ 3 8 Magia Bianca, Magia Nera Francesca Michielin ▼ 1 9 Thriller Michael Jackson ▼ 4 10 Ragazzi Madre (10 Years Anniversary) Achille Lauro NEW 11 Sono Lucio Lucio Dalla NEW 12 Mio fratello è figlio unico (50th Anniversary Edition) Rino Gaetano NEW 13 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd ▲ 6 14 Nord Sud Ovest Est 883 ▼ 1 15 Dopamine Chamber Fontaines D.C. ▼ 6 16 Live in Mexico City Rammstein NEW 17 Vivere (Il mio concerto più bello!) Ornella Vanoni ▼ 9 18 Il fiore del futuro Cosmo NEW 19 Dreamers Take That NEW 20 Hanno ucciso l’Uomo Ragno 883 NEW

Achille Lauro alla #10 con la ristampa di Ragazzi Madre

Achille Lauro entra alla #10 con Ragazzi Madre, l’album del 2016 tornato in vinile per i dieci anni. Per ogni copia venduta, 5 euro netti vanno alla Fondazione Madre e sostengono Casa Ragazzi Madre, la struttura per giovani fragili che sorgerà a Zagarolo.

Per i dischi d’oro e di platino della settimana scorsa c’è la rubrica Certificazioni FIMI della settimana 47. Per la radio, la Classifica radio EarOne della settimana 48.

Le puntate precedenti: settimana 47 · settimana 46 · settimana 45 · settimana 44 · settimana 43