Cosmo intervista, Kanye West: “Non mi sento ancora così”, ma “aspiro a quella libertà”
Dal cofanetto saltato al tour con molte date già sold out: Cosmo racconta Il fiore del futuro, uscito il 20 novembre.
di All Music Italia ·
Cosmo non si sente ancora il Kanye West italiano, ma dice di aspirare alla sua libertà nelle scelte di produzione. Lo dice nell’intervista che Cosmo ha rilasciato ad Alvise Salerno per All Music Italia, dedicata a Il fiore del futuro, il nuovo album uscito venerdì 20 novembre.
Il fiore del futuro è uscito per Columbia Records/Sony Music Italy/42Records a sette mesi da La fonte, di cui Cosmo aveva parlato con noi in un’altra videointervista. Tracklist e singolo Sto da dio sono nel nostro articolo sull’album.
Dal concerto delle dieci del mattino ai due dischi nati dalle stesse sessioni
Nell’ultima canzone de La fonte c’era già un indizio sul nuovo disco: era tutto previsto?
Eh sì, c’era l’easter egg, e nel vinile c’era un foglietto con la data d’uscita, e comunque questi mezzi sono stati belli.
Abbiamo fatto il tour, quello della mattina, questa esperienza assurda per certi versi, la più estrema che ho fatto, perché finire di suonare alle dieci del mattino e dire: “Adesso cosa facciamo?” In genere fai festa così, vai in un posto, vai in hotel, invece lì buona parte delle volte si tornava a casa, perché avevi tutto il giorno per fare il viaggio di ritorno. È stato strano, però l’esperienza del concerto è stata bellissima. Assurda proprio.
I concerti del mattino finivano con un after?
A volte alle sei, a volte alle sette iniziavamo, ma un paio di volte c’è stata la possibilità: a Cesenatico, ad esempio, eravamo sotto una pineta, quindi abbiamo fatto suonare dei DJ di elettronica dopo, e quello è stato bello.
Altre volte mi sono concesso una giornata di svago: a Firenze mi sono sbronzato in giro con un paio di amici. E poi c’è stata festa anche a Lamezia, dove c’era la possibilità, però per il resto spesso arrivava il sole e dovevi scappare intorno alle dieci.
La fonte era il giorno, Il fiore del futuro è la notte: cosa lega i due dischi?
Guarda, adesso si può dire, perché prima davamo soltanto degli indizi: Il fiore del futuro e La fonte nascono dalle stesse sessioni. Non tutti i pezzi, perché a un certo punto il materiale che avevo in mano mancava ancora di qualche colore e gliel’ho dato negli ultimi mesi.
Mentre lavoravamo a un disco, io e Alessio Natalizia ci siamo accorti che non avevamo esaurito le idee, ma ne avevamo pure troppe, quindi dopo qualche sessione eravamo pieni di pezzi. Avevamo già detto a Sony: “C’è il disco, c’è il disco”, e che il singolo sarebbe uscito a gennaio. Poi però dovevamo chiuderlo e ci siamo resi conto che non avremmo fatto in tempo, perché ci piacevano tutti i pezzi. O facevamo solo un best of di tutta questa creatività, oppure davamo una direzione più concettuale: dividiamo i pezzi, quelli più morbidi, più cantautoriali, da una parte, e dall’altra facciamo tutto il resto della pazzia.
Se La fonte era un cantautorato a modo mio portato nel presente, quest’altro disco è un frullatore di linguaggi contemporanei, che vanno dalla PC Music a Kanye West nella mia testa. Poi quello che uno fa è quello che gli viene: anche qualche accenno al funk, al funk brasiliano, a ritmiche un po’ meno dense rispetto al passato, ballabili, un po’ più black come attitudine, anche caraibica in certi tratti. Nella testa mia chiudeva il ciclo del Cavallo bianco: c’era il Cavallo bianco, La fonte, Il fiore del futuro.
Da Sulle ali del cavallo bianco a Il futuro pt. 1: dolore, elaborazione e temi politici
Sulle ali del cavallo bianco è uscito nel 2024, questi due album sono del 2026: cosa è rimasto del primo disco della trilogia?
Io vedo entrambi questi dischi come un approfondimento di due anime che c’erano in quel disco là. Quello era un frullatore di linguaggi ancora più eterogenei, perché c’erano più cose cantautoriali e anche cose più pazze, ballerine. Di quel disco rimane sicuramente la parte più martellona, in questo, ne Il fiore del futuro.
Nella mia mente questi dischi sono sempre un po’ terapeutici: sono una sorta di messa in scena di quello che sono stati i miei percorsi emotivi, spirituali, di vita in generale. Se Cavallo bianco è dettato da un momento di dolore, da La fonte a Il fiore del futuro c’è un’elaborazione di questo dolore.
Ne Il fiore del futuro ritornano anche dei temi politici, se vuoi, che erano soltanto sfiorati nel Cavallo bianco.
I temi politici si sentono soprattutto in Il futuro pt. 1, dove dici “Il futuro è shock”. Cosa racconta questa canzone?
Ci siamo accorti che tutto quel futuro che anni fa abbiamo immaginato, ognuno in momenti diversi della vita, chi più giovane e chi più anziano, non pensavamo che nel 2026 sarebbe stata questa la situazione. Quello che questi ultimi anni, dalla pandemia in poi, ci hanno testimoniato è che il futuro ci ha scioccato, per quello che il mondo è diventato.
Parlo in particolare, oltre che della pandemia e della guerra, di invasione della Russia, anche del genocidio, perché questa è una cosa che ci riguarda più da vicino: addirittura c’è tutto un sistema occidentale che è connivente con questa cosa e non capiamo perché, perché le opinioni pubbliche non lo vogliono. Ci siamo resi conto di stare dentro una sorta di ragnatela, la stiamo vedendo tutti, legata al sionismo e agli americani. Risvegliarsi in questa cosa è uno shock.
Paradossalmente le cose meno sorprendenti di tutte sono vedere dei ragazzi che sfasciano le vetrine in una sorta di violenza nichilista. È una cosa che vedo assolutamente in linea con tutta la violenza assurda che ci circonda. In questa canzone volevo fotografare proprio questo: è il conflitto la natura di questo futuro.
Cosmo intervista su Kanye West: “Non mi sento ancora così”
Ti senti un po’ il Kanye West italiano e, se sì, in che cosa?
Eh no, assolutamente no. A me piace quando prendo ispirazione da qualcuno: prendo sempre ispirazione dalla forma del suo pensiero musicale e dall’approccio che ha, non da qualcosa che fa nello specifico. In questa cosa no, non mi sento ancora così, perché Kanye West forse è anche dovuto al fatto di un suo stato psicologico abbastanza tosto. Comunque è uno che non ha paura di fare delle scelte di produzione assurde proprio. E io ancora non… io aspiro a quella libertà lì, capito?
Aspiro veramente: sento sempre, costantemente, questa sensazione di non aver avuto abbastanza coraggio. Non tanto di aver fatto la grande hit, ma di non aver fatto veramente ciò che sarei in grado di fare.
Lui probabilmente è in uno stato costante di ribollire, e magari ha un approccio molto caotico, immagino. Mi piacerebbe saper fare le cose in quel modo lì, però lo vedo come una stella polare a livello di libertà, di approccio. Poi è chiaro, devi essere anche un po’ megalomane, forse. Mi piace molto ascoltare i suoi dischi, perché ogni volta rimango incantato: “wow, che ha fatto”.
Nei dischi di Kanye West c’è spesso una parte gospel: ai fan di Cosmo possiamo anticipare un coro alpino?
Eh vabbè, siamo un coro alpino. Ma guarda, tutto è possibile. Voglio fare delle cose sempre più fuori di testa con un disco. In certi momenti ho detto “wow”, tipo la prima traccia de Il fiore del futuro: a me è proprio quell’approccio lì, capito?
Con Desperado dell’amore, il brano che apre il disco, ti sei sentito libero?
Sì, di brutto. Addirittura ho detto: “Qua ho sgravato”. Però quella sensazione lì io cerco, quella sensazione che ogni volta che faccio qualcosa guardo e dico: “Sono io, ma cos’è sta roba?” Allora lì so che ho spostato qualche limite, qualche confine.
Il cofanetto saltato e la frase “aprirsi senza ossessionarsi”
Con la tua discografica avete pensato a un cofanetto con Sulle ali del cavallo bianco, La fonte e Il fiore del futuro, magari per l’inverno?
Sì, se n’era parlato, per la verità, per il lancio di questi dischi, poi in realtà c’erano, mi ricordo, delle robe tecniche un po’ complicate. La vedo più come una cosa del futuro: probabilmente, se ci fosse una ristampa, le ristampiamo insieme. Magari un cofanetto sarebbe proprio carino per i fan.
C’era questa cosa qua, l’avevo pensata, però non mi ricordo che trick c’erano. Abbiamo fatto le riunioni, però è saltata la cosa.
Nell’ultima canzone del disco, molto strumentale, c’è il tuo monologo con la frase “aprirsi senza ossessionarsi”. Cosa significa?
Aprirsi alle possibilità e però senza ossessionarsi: quello che vedo un po’ come un problema del nostro vivere è essere ossessivi nelle cose. Siamo ossessivi spesso a livello di consumo, a livello di relazioni.
Anche questa apertura, questo aprirsi a nuove forme, a nuove parole, a nuovi modi di vivere le persone, gli altri, può diventare un’ossessione. Sarebbe l’ennesima: a un certo punto sarebbe un caos totale, sarebbe una nuova compulsività. Avevo in mente queste due cose, le ho fuse insieme.
Il disco viaggia su testi e produzione: ti sei sentito più ossessionato dai suoni o dalle parole?
In entrambi. Sui suoni, essendo che lavoriamo in due con Alessio Natalizia, è più facile, perché prendere decisioni in due è più facile. Lui mi aiuta molto a dire: “Vai, boh, questa è buona”, e quindi quello è venuto abbastanza giocando. Poi sul far quadrare la produzione c’è un bel lavorone.
Sui testi invece me la devo sbrogliare da solo, quindi devo ogni volta andare a scavare. In genere individuo cosa mi ispira al pezzo: un’immagine, anche solo un’immagine o una parola, una frase che mi viene, e intorno a quella costruisco. Poi ci sono tutti i trip di cantarla: per dire, Sto da dio inizia solo con la voce, perché mi ero accorto che se toglievo i sintetizzatori dall’inizio c’era solo la voce. Se c’erano i synth mi cringiava, e non lo so perché. Ho tolto il synth e ho detto: “Aspetta, questa è una cosa”.
Alessio Natalizia dopo la trilogia e un tour con molte date già sold out
Tu e Alessio Natalizia continuerete a lavorare insieme dopo questa trilogia?
Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Lui adesso è un po’ spremuto perché sta lavorando anche con Cesare Cremonini. Sicuramente noi ci eravamo dati l’obiettivo di una trilogia e questa è fatta. Poi, dopo questo disco e tutto il tour che si farà, ho una pausa, me la prenderò, quindi una bella pausa, quindi si vedrà.
Secondo me alla fine si rifà di nuovo, nel senso che ci piace davvero troppo lavorare insieme, è la cosa più facile del mondo, più divertente: ci facciamo una bella terapia di coppia, molto. Però è vero che, a prescindere, lavorando con lui ho imparato tante cose, mi si sono sbloccate un sacco di possibilità, di stanze proprio: ho visualizzato altre stanze in cui potevo infilare il mio modo di scrivere.
Quindi sicuramente m’ha già lasciato qualcosa. Quando abbiamo lavorato al disco insieme ti dicevo che ho aggiunto dei pezzi dopo, e Il futuro l’ho quasi prodotto interamente da solo. Lui mi aveva sentito il pezzo e ha detto: “Vabbè, cosa ti devo dire? Va bene così. Era fatto.” È stata tutta una mia idea, quel pezzo lì, e lui era contento: ha detto “Vedi, alla fine proprio ormai vai”.
Fra dieci anni, guardando indietro, cosa ricorderai di più della lavorazione di questi progetti?
Sicuramente le sessioni, quelle di gioco in studio, sono state allucinanti. Non ho mai lavorato così ai dischi, veramente non si può raccontare tutto qua in pubblico, però erano state bene intense.
Non so come andrà in futuro, però essere qui adesso, io ho 44 anni, ok? E ne ho fatto uno, ma addirittura due dischi in cui mi sono sentito molto ispirato. Ho fatto delle cose tipo i concerti del mattino, e questo tour che sta per arrivare ha già un sacco di date sold out. Stiamo vendendo a una velocità che non succedeva, forse non è mai successa così. Dico: va bene, vuol dire che c’è qualcosa. Comunque si è creato qualcosa di importante in questi anni qua.
Dopo il tour matinée e i concerti di sera, hai pensato a un orario per il pomeriggio?
Avevo pensato che questo tour qua si poteva fare al tramonto, poi ho detto: “Siamo nei club”. Magari quest’estate al tramonto, vai a sapere, glielo proponiamo ai festival, non sarebbe male come idea.
Il fiore del futuro Club Tour 2027 di Cosmo conta tredici concerti, cinque già sold out, e partirà il 29 gennaio dall’Estragon di Bologna: date e biglietti sono nel nostro articolo sul tour.
Foto di Matteo Strocchia e Marco Servina
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