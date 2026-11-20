La fonte era il giorno, Il fiore del futuro è la notte: cosa lega i due dischi?

Guarda, adesso si può dire, perché prima davamo soltanto degli indizi: Il fiore del futuro e La fonte nascono dalle stesse sessioni. Non tutti i pezzi, perché a un certo punto il materiale che avevo in mano mancava ancora di qualche colore e gliel’ho dato negli ultimi mesi.

Mentre lavoravamo a un disco, io e Alessio Natalizia ci siamo accorti che non avevamo esaurito le idee, ma ne avevamo pure troppe, quindi dopo qualche sessione eravamo pieni di pezzi. Avevamo già detto a Sony: “C’è il disco, c’è il disco”, e che il singolo sarebbe uscito a gennaio. Poi però dovevamo chiuderlo e ci siamo resi conto che non avremmo fatto in tempo, perché ci piacevano tutti i pezzi. O facevamo solo un best of di tutta questa creatività, oppure davamo una direzione più concettuale: dividiamo i pezzi, quelli più morbidi, più cantautoriali, da una parte, e dall’altra facciamo tutto il resto della pazzia.

Se La fonte era un cantautorato a modo mio portato nel presente, quest’altro disco è un frullatore di linguaggi contemporanei, che vanno dalla PC Music a Kanye West nella mia testa. Poi quello che uno fa è quello che gli viene: anche qualche accenno al funk, al funk brasiliano, a ritmiche un po’ meno dense rispetto al passato, ballabili, un po’ più black come attitudine, anche caraibica in certi tratti. Nella testa mia chiudeva il ciclo del Cavallo bianco: c’era il Cavallo bianco, La fonte, Il fiore del futuro.