Quest’anno il Natale italiano avrà un sapore speciale… Venerdì 20 novembre esce Natale con Ditony, l’album natalizio firmato insieme da Ditonellapiaga e TonyPitony e pubblicato da BMG/TOSC.

Chi lo preordina lo riceverà a casa nelle edizioni fisiche dal 4 dicembre, due settimane dopo l’uscita digitale. In preordine ci sono il CD, con apertura a tripla anta, e due vinili deluxe, uno verde traslucido e uno rosso marmorizzato. La tracklist e gli eventuali ospiti non sono ancora stati annunciati.

Natale con Ditony: il vinile rosso marmorizzato è in esclusiva su Oggettony

Il vinile rosso marmorizzato è un’edizione limitata, in esclusiva online su Oggettony, a 49,90 euro, con un inserto fustellato con l’albero di Natale e le Ditony Xmas Balls. Le spedizioni partono dal 4 dicembre e le venature cambiano da copia a copia.

Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata delle cover di Sanremo 2026, il 27 febbraio, con The Lady Is a Tramp, nello stesso Festival in cui Ditonellapiaga era in gara con Che fastidio!

Ditonellapiaga arriva al disco di Natale dopo l’album Miss Italia, uscito il 10 aprile per BMG. Il 27 novembre, una settimana dopo l’uscita digitale, sarà all’Atlantico di Roma, già sold out, mentre il 30 novembre toccherà al Fabrique di Milano.

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Foto di Camilla Liconti