A una settimana esatta dall’uscita del nuovo album Miss Italia, prevista per il 10 aprile 2026, Ditonellapiaga svela un altro tassello fondamentale del suo progetto discografico: la tracklist ufficiale. Un annuncio che arriva sulla scia di un successo radiofonico imponente, con il brano sanremese Che fastidio! (BMG/Dischi Belli) che ha dominato la classifica EarOne Airplay per tre settimane consecutive, registrando un record di 391 milioni di audience e affermandosi come il pezzo più trasmesso in radio e TV.

L’album si preannuncia come un lavoro denso e sfaccettato, capace di mescolare l’ironia tagliente tipica della cantautrice con sonorità pop-dance che sfidano i cliché dello showbiz. In attesa di poter ascoltare il disco per intero, Margherita Carducci (questo il suo vero nome) ha da poco rilasciato Hollywood, nuovo singolo già in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip diretto dalla crew di Frametank con la produzione di Mine Studio.

Ditonellapiaga – “Miss Italia”: la tracklist ufficiale

Il nuovo progetto discografico, attualmente in preorder e disponibile anche in edizioni fisiche limitate (CD e vinile rosa), è composto da dieci tracce inedite. Questa la tracklist completa di Miss Italia:

Si lo so Tropicana Hotline Bibidi Bobidi Bu Hollywood Che Fastidio! Prima o poi Io Le brave ragazze Miss Italia La verità

Ditonellapiaga Live 2026: le date del tour 2026

Dopo un periodo di riflessione e scrittura, Ditonellapiaga è pronta a tornare sul palco per portare dal vivo l’energia del nuovo album. Da giugno a settembre sarà protagonista sui palchi dei principali festival italiani con un tour prodotto da Magellano Concerti, che promette di attraversare l’Italia da nord a sud, con anche una tappa oltre confine.

Ecco il calendario aggiornato degli appuntamenti estivi:

26 maggio 2026 – Cooltura Fest – L’Aquila

4 giugno 2026 – AteneiKa – Cagliari

18 giugno 2026 – Sguardi Live – Rivoli (TO)

28 giugno 2026 – L’Umbria che spacca – Perugia

2 luglio 2026 – Tanta Robba Festival – Cremona

3 luglio 2026 – NXT – Bergamo

15 luglio 2026 – Suoni di Marca – Treviso

16 luglio 2026 – Men/Go Music Fest – Arezzo

31 luglio 2026 – Mind Festival – Montecorsaro (MC)

1 agosto 2026 – Effetto Venezia – Livorno

3 agosto 2026 – Rotonda by La Mobiliare – Locarno (Svizzera)

9 agosto 2026 – Festival dell’Aspide – Roccadaspide (SA)

11 agosto 2026 – Mish Mash Festival – Milazzo

4 settembre 2026 – Trento Live Fest – Trento

12 settembre 2026 – Pride Village – Padova

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.