A una settimana esatta dall’uscita del nuovo album Miss Italia, prevista per il 10 aprile 2026, Ditonellapiaga svela un altro tassello fondamentale del suo progetto discografico: la tracklist ufficiale. Un annuncio che arriva sulla scia di un successo radiofonico imponente, con il brano sanremese Che fastidio! (BMG/Dischi Belli) che ha dominato la classifica EarOne Airplay per tre settimane consecutive, registrando un record di 391 milioni di audience e affermandosi come il pezzo più trasmesso in radio e TV.
L’album si preannuncia come un lavoro denso e sfaccettato, capace di mescolare l’ironia tagliente tipica della cantautrice con sonorità pop-dance che sfidano i cliché dello showbiz. In attesa di poter ascoltare il disco per intero, Margherita Carducci (questo il suo vero nome) ha da poco rilasciato Hollywood, nuovo singolo già in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip diretto dalla crew di Frametank con la produzione di Mine Studio.
Ditonellapiaga – “Miss Italia”: la tracklist ufficiale
Il nuovo progetto discografico, attualmente in preorder e disponibile anche in edizioni fisiche limitate (CD e vinile rosa), è composto da dieci tracce inedite. Questa la tracklist completa di Miss Italia:
- Si lo so
- Tropicana Hotline
- Bibidi Bobidi Bu
- Hollywood
- Che Fastidio!
- Prima o poi
- Io
- Le brave ragazze
- Miss Italia
- La verità
Ditonellapiaga Live 2026: le date del tour 2026
Dopo un periodo di riflessione e scrittura, Ditonellapiaga è pronta a tornare sul palco per portare dal vivo l’energia del nuovo album. Da giugno a settembre sarà protagonista sui palchi dei principali festival italiani con un tour prodotto da Magellano Concerti, che promette di attraversare l’Italia da nord a sud, con anche una tappa oltre confine.
Ecco il calendario aggiornato degli appuntamenti estivi:
- 26 maggio 2026 – Cooltura Fest – L’Aquila
- 4 giugno 2026 – AteneiKa – Cagliari
- 18 giugno 2026 – Sguardi Live – Rivoli (TO)
- 28 giugno 2026 – L’Umbria che spacca – Perugia
- 2 luglio 2026 – Tanta Robba Festival – Cremona
- 3 luglio 2026 – NXT – Bergamo
- 15 luglio 2026 – Suoni di Marca – Treviso
- 16 luglio 2026 – Men/Go Music Fest – Arezzo
- 31 luglio 2026 – Mind Festival – Montecorsaro (MC)
- 1 agosto 2026 – Effetto Venezia – Livorno
- 3 agosto 2026 – Rotonda by La Mobiliare – Locarno (Svizzera)
- 9 agosto 2026 – Festival dell’Aspide – Roccadaspide (SA)
- 11 agosto 2026 – Mish Mash Festival – Milazzo
- 4 settembre 2026 – Trento Live Fest – Trento
- 12 settembre 2026 – Pride Village – Padova
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