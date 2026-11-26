Purosangue di Sfera Ebbasta ha raccolto 23.360.416 stream su Spotify in Italia nei primi cinque giorni, da venerdì 20 a martedì 24 novembre 2026: meno della metà dei 51,7 milioni di X2VR nello stesso arco di tempo, nel 2023. Da qui la parola che in questi giorni rimbalza sui social, flop.

Eppure il disco, uscito per Cupido/Universal Music Italia, ha preso i primi undici posti della classifica giornaliera italiana, e Spotify lo ha messo al #2 dei debutti mondiali fra gli album del weekend dal 20 al 22 novembre, dietro la colonna sonora di Grand Theft Auto VI.

Purosangue, gli stream delle undici tracce

Il primo giorno sono 8.626.182 gli stream in Italia, con 800 cv al #1 della classifica giornaliera e 1.144.860 ascolti. Dal secondo giorno passa in testa Victory Lap, il brano con Shiva e Geolier, che sui cinque giorni diventa la traccia più ascoltata dell’album e che oggi, 26 novembre, il contatore di Spotify dà a 3.575.973 riproduzioni in tutto il mondo.

# Brano Italia, 20 novembre Italia, 20-24 novembre Contatore Spotify al 26 novembre 1 Purosangue 1.102.675 2.825.821 3.124.147 2 800 cv 1.144.860 3.080.113 3.375.971 3 Non guardarmi così 811.074 2.225.223 2.449.376 4 Lontano 533.451 1.829.166 21.224.016 5 Account 751.087 1.987.752 2.185.513 6 Ti soffro 678.165 1.672.498 1.839.133 7 Moonlight (feat. Tony Boy) 800.868 2.146.301 2.348.351 8 Ti ricordi (feat. Ghali) 640.147 1.574.475 1.730.316 9 Comethe (feat. Pyrex) 575.834 1.428.117 1.567.235 10 Victory Lap (feat. Shiva, Geolier) 1.049.408 3.297.745 3.575.973 11 Cose Nostalgiche 538.613 1.293.205 1.425.812 Totale 8.626.182 23.360.416 44.845.843

In Italia la media è di 2.123.674 stream per traccia in cinque giorni. Il contatore mondiale di Lontano è così alto perché il singolo è uscito il 22 settembre; le altre dieci tracce, sul mercato da sei giorni, ne sommano 23.621.827. Per tracklist ed edizioni in CD e vinile c’è la nostra pagina dedicata a Purosangue.

Purosangue contro X2VR, Famoso e Rockstar: i primi cinque giorni in Italia

Per il confronto abbiamo sommato, giorno per giorno, gli stream di tutte le tracce di ogni album nella classifica giornaliera di Spotify Italia, dal giorno dell’uscita al quinto. Nei conti entrano anche i singoli usciti prima del disco: Lontano per Purosangue, Bottiglie Privè per Famoso e Tran Tran per Rockstar.

Album Uscita Primo giorno Cinque giorni Media per traccia Purosangue (11 tracce) 20/11/2026 8.626.182 23.360.416 2.123.674 X2VR (12 tracce) 17/11/2023 18.323.573 51.656.693 4.304.724 Famoso (13 tracce) 20/11/2020 16.264.218 43.910.362 3.377.720 Rockstar (11 tracce) 19/01/2018 6.162.665 25.188.928 2.289.903

Rispetto a X2VR Purosangue perde il 54,8% degli stream, rispetto a Famoso il 46,8%. E resta dietro anche a Rockstar, che nel gennaio 2018 aveva fatto 25,2 milioni quando la Top 200 italiana era molto più piccola: in quei cinque giorni sommava 64,3 milioni di stream, contro gli 81,9 milioni dei primi cinque giorni di Purosangue.

Gli stream su Spotify in Italia sono scesi? Quelli delle hit sì

Nella settimana prima dell’uscita di Purosangue, dal 13 al 19 novembre 2026, le 200 canzoni più ascoltate su Spotify in Italia hanno sommato 88,9 milioni di stream. Nella stessa settimana di novembre erano 135,9 milioni nel 2023, 140,8 nel 2024 e 104,9 nel 2025.

La Top 200 italiana ha quindi perso un terzo dei suoi stream rispetto al 2023, mentre nelle stesse settimane quella mondiale di Spotify ha perso l’8,9%. Non per questo in Italia si ascolta meno musica: secondo FIMI, nel 2025 sono stati ascoltati oltre 99 miliardi di stream, il 5% in più del 2024.

Gli ascolti, insomma, si sono spostati lontano dalle hit. È la lettura che FIMI ha dato ad aprile commentando un’analisi di Chartmetric: “Il punto chiave, pertanto, non è un calo dei consumi musicali complessivi, bensì la perdita di centralità delle nuove release pop nel flusso mainstream”.

Purosangue di Sfera Ebbasta è un flop? Il calo va oltre quello del mercato

Anche rapportato al mercato il disco pesa meno dei precedenti. Nei suoi primi cinque giorni Purosangue vale il 28,5% di tutti gli stream della Top 200 italiana, mentre X2VR nei suoi era arrivato al 37,8% e Famoso al 44,1%.

Un calo così netto, però, non basta a chiamare flop un disco che il giorno dell’uscita occupa da solo i primi undici posti della classifica italiana. Sul giudizio musicale c’è la recensione di Purosangue firmata da Alvise Salerno.

Le proporzioni sulla prima settimana intera si potranno rifare venerdì 27 novembre, quando usciranno la classifica settimanale di Spotify e la classifica FIMI, che conterà anche le copie fisiche.