La recensione del nuovo album di Sfera Ebbasta, Purosangue, a cura di Alvise Salerno.

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“Ciao chatgpt, potresti spiegarmi cos’è un purosangue nel mondo dell’ippica?”

È stata questa la domanda che ho posto al mio fedele Gianni (sì, l’ho chiamato così in onore di Gianni Morandi), incuriosito da un mondo che non conosco praticamente per nulla ma che so essere molto selettivo quando si parla di razze dei cavalli e prestazioni che migliorano o peggiorano in base alla genetica.

La risposta di Gianni è stata questa:

“Sono allevati principalmente per le competizioni ippiche, ma possono essere impiegati anche in altre discipline equestri dopo la carriera agonistica. Significa che non si sta semplicemente descrivendo un cavallo particolarmente veloce: si sta identificando una razza precisa, con una genealogia regolamentata e una tradizione secolare nell’ippica.”

Ringraziando Gianni per il supporto, credo di avere capito perché i purosangue siano importanti al di là di questa definizione ed è il concetto di stabilità genetica. Anche se il cavallo non ha un particolare talento, il fatto di avere un DNA stabile lo aiuta ad andare avanti.

Ecco perché Sfera Ebbasta ha chiamato il suo album Purosangue, perché non c’è talento ma il fatto che tutti lo ascoltino per pura curiosità gli permette di andare avanti ugualmente e senza problemi. Il suo talento, che arriva però in un secondo momento, è spacciare questi ascolti dettati dalla curiosità per qualità musicale.

Se vi sembra che queste parole siano eccessive è perché non avete ascoltato l’ultima fatica (fatica?) discografica del cavallo di razza della trap italiana. Quello è eccessivo per la musica, non l’accostamento equestre. Ma non tutto è da buttare.

Purosangue è il peggior album della carriera di Sfera Ebbasta

Come si potrebbe definire un album che, in 11 canzoni, parla del nulla se non un progetto per nulla necessario? E, badate bene, non è necessario per nessuno e lo dimostra la quantità di ascolti che sono stati sommati dopo le prime 24 ore dalla pubblicazione su Spotify.

Se Famoso e X2VR, i suoi progetti precedenti, avevano superato e pure di gran lunga i 10 milioni totali di stream, con picchi superiori ai 18 milioni per Famoso, questo qui si è fermato a poco più di 8. In pratica Sfera ha ridotto, in purezza, i risultati di circa un quinto rispetto ai 10 milioni e di oltre la metà rispetto al picco di Famoso, ergo il passaparola che va ben oltre le recensioni professionali non è stato positivo e la gente o non lo ascolta o lo ascolta una volta e poi lo abbandona per disperazione.

È un fatto ed è numerico, incontrovertibile al di là di ogni ragionevole dubbio.

Parliamo di un progetto che dura poco più di mezz’ora e che in 11 brani ti porta allo sfinimento, senti un enorme senso di fatica già a metà album che deriva da più fattori: testi scadenti, ripetitivi nella loro struttura grammaticale e lessicale, basi create da Drillionaire che sembrano un loop continuo di cose riciclate e già sentite mille volte, autotune che spinge ancora più forte del passato e diventa insostenibile già dopo pochi minuti.

Come detto, l’album non è totalmente una zotta, per citare Dario Moccia, e qualcosa può essere recuperata ma è proprio questo che fa rabbia.

La prima e l’ultima traccia sono indubbiamente quelle venute meglio e che permettono di potere ascoltare uno Sfera con un senso, diverso dal passato, maturo ed era esattamente ciò che avrebbe dovuto fare in tutte le altre tracce: essere banalmente un uomo della sua età che dimostra maturità e qualità al di là di sesso, droga e rock’n’roll.

L’album, escluse queste due canzoni, è tutto sesso, droga e rock’n’roll in salsa trap ed è la stessa medesima cosa che ci propina dall’inizio della carriera, con il piccolo bug di sistema che forse ha dimenticato che, nel frattempo, i suoi fan non hanno più 15 anni. Con XDVR tutto aveva senso, lui aveva senso e quello che proponeva nel 2016 poteva avere un qualche tipo di senso ma se dopo dieci lunghi anni, con il mondo completamente ribaltato e nuovi player pronti a farti le scarpe con modelli musicali nuovi, continui a essere il ragazzino di XDVR abbiamo seri, serissimi problemi.

Faccio una preghiera laica a voi, cari lettori e care lettrici, perché per scrivere queste righe sono stato costretto ad ascoltare l’album più di una volta: arrivate fino alla fine, giusto come forma di ringraziamento gratuita per lo sforzo che ho dovuto compiere.

Per amore della musica a 360° non vi dirò mai di non ascoltare qualcosa, quello starà a voi e alla vostra curiosità, ma di sicuro potrete iniziare la riproduzione con già una base di idee nel caso in cui scegliate di impiegare mezz’oretta del vostro prezioso tempo per occupare il vostro canale uditivo.

11 canzoni da cestinare?

Come già detto, l’album parte benino con la versione adulta di Sfera, la title track Purosangue che cerca di assuefarti con concetti profondi (secondo lui) e la spiegazione, nero su bianco, di che cosa abbia significato per lui diventare ciò che è oggi e una specie di predizione sul futuro: “tutto quello che ho potrebbe finire stanotte”. Magari no, però dimezzare gli stream di sicuro sì, e infatti…

Subito dopo è tempo di far correre gli 800 cv della sua Huracán con una classica trappata old style di Sfera, la migliore dell’album, in cui il testo è il nulla misto al niente. Macchine, donne, soldi e un dissing al calciatore dell’Inter, Stankovic, che adesso è fidanzato con la sua ex. Come gli adolescenti, preciso.

Da questo momento in poi parte una tragedia di album sotto ogni profilo, come del resto abbiamo già detto quindi eviteremo di ripeterlo. Questo scadente livello, il cui punto massimo è Ti soffro, dura fino a Victory Lap che è il punto più alto a livello di posizionamento sul mercato.

In questo brano ci sono la penna di Lazza, Shiva e Geolier, oltre allo stesso Sfera. I numeri uno del momento che si uniscono per fare un brano trap in cui, come al solito, non si dice niente ma che diventa popolare perché oh mio Dio ci sono i top player e perché c’è un dissing ad Artie 5ive. Pensa te, la sagra dei discorsi da bar di paese che si sposta nelle classifiche con, anche, un grave errore da penna rossa di Shiva che dice “alle calcagne”.

Neanche la decenza di correggere una vocale in studio, proprio la strafottenza totale per gli ascoltatori. Tanto che gli frega, gli stream li fa lo stesso quindi perché stare attenti ai dettagli? Nah.

Passiamo oltre, arriviamo al capolavoro del no sense che chiude l’album. Cose Nostalgiche parte già malissimo, con una voce che parrebbe essere stata creata con AI (info non confermata, attenzione, ma probabile) e un testo in cui smentisce con una singola frase TUTTO l’album che è stato ascoltato.

Sfera dice che non sente più la necessità di flexare i risultati ottenuti. Per chi non fosse abbastanza al passo con il linguaggio dei cciovani, flexare significa vantarsi dei propri traguardi alla faccia degli invidiosi. C’è un problema, lo ha fatto per tutte le restanti 10 canzoni.

Ma che senso ha fare un brano per dire che si rimane quelli di un tempo, umili, a cavallo dei due mondi (ricchezza della metropoli e povertà delle case popolari) e tutte ste menate così, quando poi si parla di collane che pesano più dell’universo, di bank account con sette zeri, di macchine costose e di ragazze (denominate ‘p*****e’ e ‘t***e’ as usual) che può comprare e usare a proprio piacimento?

Di sicuro è una canzone migliore rispetto alla devastazione sonora e testuale che si sente nelle precedenti tracce ma è, comunque, di un livello veramente basso. Ma basso basso basso.

Sfera Ebbasta non è un purosangue

No, dopo avere ascoltato questo scempio possiamo affermare con estrema certezza che Sfera non è un purosangue, è semplicemente un ragazzo che viene da Cinisello e che ha avuto la fortuna di beccare genere musicale e tempismo storico ma su tutto il resto fa fatica da quasi dieci anni.

La grande fortuna di questo rapper è avere incontrato sul suo cammino Charlie Charles, l’uomo della provvidenza musicale che gli ha cucito addosso il vestito perfetto per diventare grande e che, subito dopo, gli ha lasciato la mano e tolto le rotelle per vedere come se la sarebbe cavata da solo.

Il risultato? Fan che non lo ascoltano più, produzioni scadenti create da Drillionaire, meme sui social che fanno riferimento all’essere un bollito e un album disastroso come Purosangue.

Questo doveva e poteva essere l’album della maturità, del cambiamento, e della consapevolezza da parte dei fan di essere cresciuti insieme al proprio idolo. Il problema è proprio questo: loro sono cresciuti, Sfera no.

Difficile dire se il futuro riserverà qualcosa di diverso e davvero adulto. Di sicuro, il presente è più nero che mai e se non si ricomincia a trottare i danni saranno considerevoli.

Sfera Ebbasta, Purosangue: la tracklist e il voto della recensione

Di seguito gli undici brani di Purosangue. I brani con il bordo fucsia sono i migliori del disco secondo la nostra recensione, quelli con il bordo lime i meno riusciti.

# Brano 1 Purosangue 2 800 cv 3 Non guardarmi così 4 Lontano 5 Account 6 Ti soffro 7 Moonlight feat. Tony Boy 8 Ti ricordi feat. Ghali 9 Comethe feat. Pyrex 10 Victory Lap feat. Shiva, Geolier 11 Cose Nostalgiche

Brani migliori secondo la nostra recensione: Purosangue, 800 cv

Brani peggiori secondo la nostra recensione: Ti soffro, Cose Nostalgiche

Voto: ★★★ Tre (3/10)

Sfera Ebbasta, Purosangue: lancio, singolo e tour

Su Purosangue abbiamo raccontato anche il lancio dell’album e le edizioni in vinile e il primo singolo, con il testo e significato di Lontano.

Il disco arriva poi dal vivo: date e biglietti dei concerti negli stadi del 2027 e tutte le date del Live Tour 2027.