Classifica radio EarOne settimana 48 2026: Alfa dal #11 al #1, sette italiani in testa
Elisa entra al #12 con Ciao ed è la nuova entrata più alta, Noemi debutta al #15
di All Music Italia ·
Alfa è il nuovo numero uno della classifica radio EarOne della settimana 48 del 2026, dal 20 al 26 novembre. Eri solo da incontrare sale dal #11 al #1 alla terza settimana in classifica ed è la canzone più trasmessa in radio.
I primi sette posti sono tutti italiani. Dietro Alfa resta al #2 GAIA con Senz’allegria, mentre i Pinguini Tattici Nucleari salgono dal #7 al #3 con Nella borsa di Anna. Marco Mengoni, primo la settimana scorsa con Giornate perse, scende al #5.
Le nuove entrate sono tre, e la più alta è Ciao di Elisa, al #12: è il terzo singolo di Kintsugi, l’album uscito il 27 novembre. Noemi debutta al #15 con Le cose che non dico, e al #26 entrano Olivia Rodrigo e Chappell Roan con Expectations.
Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 48 2026
Annalisa e Madame passano dal #3 al #4 con Amica, intanto Tananai sale al #6 con Buonanotte anche stanotte e Giorgia al #7 con Parafulmini. Il brano internazionale più alto è Bass Persuades di Miley Cyrus, al #8.
Il brano di Miley Cyrus, che sette giorni fa era al #4, perde quattro posizioni, come BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky, ora al #9, e Ain’t in LA di ADÉLA, al #10. Dai primi dieci escono Cesare Cremonini e Malika Ayane: Cose molto piccole va all’#11.
A salire di più è Flower In A Hurricane di Justice, Tame Impala e SZA, che passa dal #31 al #14. Tra i brani rimasti in Top 50, il calo più forte tocca a sangiovanni, con ok buonanotte che scende dal #35 al #48. Sarah Toscano rientra in Top 50: Affinché nessuno ci cancelli sale dal #58 al #46.
Esce invece dai primi cinquanta Kintsugi, il precedente singolo di Elisa, che sette giorni fa era al #23.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Eri solo da incontrare
|Alfa
|▲ 10
|2
|Senz’allegria
|GAIA
|=
|3
|Nella borsa di Anna
|Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 4
|4
|Amica
|Annalisa, Madame
|▼ 1
|5
|Giornate perse
|Marco Mengoni
|▼ 4
|6
|Buonanotte anche stanotte
|Tananai
|▲ 3
|7
|Parafulmini
|Giorgia
|▲ 1
|8
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|▼ 4
|9
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|▼ 4
|10
|Ain’t in LA
|ADÉLA
|▼ 4
|11
|Cose molto piccole
|Cesare Cremonini, Malika Ayane
|▼ 1
|12
|Ciao
|Elisa
|NEW
|13
|Le foglie di te
|Jovanotti, Samurai Jay
|▼ 1
|14
|Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard)
|Justice, Tame Impala, SZA
|▲ 17
|15
|Le cose che non dico
|Noemi
|NEW
|16
|Babydoll
|Jamie Miller
|▲ 3
|17
|Ogni volta che sei qui
|Gazzelle
|▼ 1
|18
|Serenamente
|Juli, Bresh
|▼ 5
|19
|Patient Zero
|Taylor Swift
|▼ 5
|20
|Dedica
|Ernia
|▼ 5
|21
|Housewife
|Tate McRae
|▲ 1
|22
|BOMBE
|Sayf
|▲ 3
|23
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|▲ 1
|24
|Wreck Of Me
|Sophie and the Giants
|▼ 4
|25
|Casini
|Marracash, Guè
|▼ 7
|26
|Expectations
|Olivia Rodrigo, Chappell Roan
|NEW
|27
|Animal
|KATSEYE
|▼ 10
|28
|My Body Isn’t Ready
|SOMBR
|▼ 7
|29
|Le_Ali
|Max Pezzali
|▼ 3
|30
|Ricominciassimo
|Gianna Nannini
|=
|31
|Spiritualé
|Biagio Antonacci, Sayf
|▼ 4
|32
|Great Expectation
|SIENNA SPIRO
|▲ 1
|33
|Napoleone Buonanotte
|Lucio Corsi
|▼ 1
|34
|Party
|Troye Sivan
|▲ 10
|35
|BAD TIMES
|IMAEL ANGEL
|▲ 1
|36
|Lose Myself
|THE BAUSA
|▲ 3
|37
|Superstar
|Cioffi
|▲ 4
|38
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|▲ 2
|39
|Baby Steps
|Olivia Dean
|▼ 11
|40
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▼ 11
|41
|Il rumore delle cose nuove
|Brunori Sas
|▲ 2
|42
|Stop the Wedding!
|Ashe
|▲ 13
|43
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|▼ 5
|44
|Here You Come, There You Go
|Gracie Abrams
|▲ 9
|45
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|▼ 8
|46
|Affinché nessuno ci cancelli
|Sarah Toscano
|▲ 12
|47
|TUTTO
|Ultimo
|▼ 2
|48
|ok buonanotte
|sangiovanni
|▼ 13
|49
|Bonnie & Clyde
|Modà
|▼ 1
|50
|Danceteria
|Madonna
|▼ 4
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 48 2026
Alfa è primo anche fra le Indipendenti, per la terza settimana consecutiva, con Eri solo da incontrare, il brano uscito per Artist First. Flower In A Hurricane sale dal #4 al #2 e supera Vita da adulti di Angelina Mango, ora al #3.
Lucio Corsi sale al #4 con Napoleone Buonanotte e Cioffi guadagna tre posti con Superstar, al #5. La nuova entrata più alta si ferma appena fuori dalla Top 10, all’#11, ed è Innamorati al piano bar di Napoleone & Amelie.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Eri solo da incontrare
|Alfa
|=
|2
|Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard)
|Justice, Tame Impala, SZA
|▲ 2
|3
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|▼ 1
|4
|Napoleone Buonanotte
|Lucio Corsi
|▲ 1
|5
|Superstar
|Cioffi
|▲ 3
|6
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▼ 3
|7
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|=
|8
|TUTTO
|Ultimo
|▲ 1
|9
|ok buonanotte
|sangiovanni
|▼ 3
|10
|What a View
|Chris de Sarandy
|▲ 2
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.
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