Alfa è il nuovo numero uno della classifica radio EarOne della settimana 48 del 2026, dal 20 al 26 novembre. Eri solo da incontrare sale dal #11 al #1 alla terza settimana in classifica ed è la canzone più trasmessa in radio.

I primi sette posti sono tutti italiani. Dietro Alfa resta al #2 GAIA con Senz’allegria, mentre i Pinguini Tattici Nucleari salgono dal #7 al #3 con Nella borsa di Anna. Marco Mengoni, primo la settimana scorsa con Giornate perse, scende al #5.

Le nuove entrate sono tre, e la più alta è Ciao di Elisa, al #12: è il terzo singolo di Kintsugi, l’album uscito il 27 novembre. Noemi debutta al #15 con Le cose che non dico, e al #26 entrano Olivia Rodrigo e Chappell Roan con Expectations.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 48 2026

Annalisa e Madame passano dal #3 al #4 con Amica, intanto Tananai sale al #6 con Buonanotte anche stanotte e Giorgia al #7 con Parafulmini. Il brano internazionale più alto è Bass Persuades di Miley Cyrus, al #8.

Il brano di Miley Cyrus, che sette giorni fa era al #4, perde quattro posizioni, come BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky, ora al #9, e Ain’t in LA di ADÉLA, al #10. Dai primi dieci escono Cesare Cremonini e Malika Ayane: Cose molto piccole va all’#11.

A salire di più è Flower In A Hurricane di Justice, Tame Impala e SZA, che passa dal #31 al #14. Tra i brani rimasti in Top 50, il calo più forte tocca a sangiovanni, con ok buonanotte che scende dal #35 al #48. Sarah Toscano rientra in Top 50: Affinché nessuno ci cancelli sale dal #58 al #46.

Esce invece dai primi cinquanta Kintsugi, il precedente singolo di Elisa, che sette giorni fa era al #23.

# Titolo Artista Variazione 1 Eri solo da incontrare Alfa ▲ 10 2 Senz’allegria GAIA = 3 Nella borsa di Anna Pinguini Tattici Nucleari ▲ 4 4 Amica Annalisa, Madame ▼ 1 5 Giornate perse Marco Mengoni ▼ 4 6 Buonanotte anche stanotte Tananai ▲ 3 7 Parafulmini Giorgia ▲ 1 8 Bass Persuades Miley Cyrus ▼ 4 9 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky ▼ 4 10 Ain’t in LA ADÉLA ▼ 4 11 Cose molto piccole Cesare Cremonini, Malika Ayane ▼ 1 12 Ciao Elisa NEW 13 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay ▼ 1 14 Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard) Justice, Tame Impala, SZA ▲ 17 15 Le cose che non dico Noemi NEW 16 Babydoll Jamie Miller ▲ 3 17 Ogni volta che sei qui Gazzelle ▼ 1 18 Serenamente Juli, Bresh ▼ 5 19 Patient Zero Taylor Swift ▼ 5 20 Dedica Ernia ▼ 5 21 Housewife Tate McRae ▲ 1 22 BOMBE Sayf ▲ 3 23 Vita da adulti Angelina Mango ▲ 1 24 Wreck Of Me Sophie and the Giants ▼ 4 25 Casini Marracash, Guè ▼ 7 26 Expectations Olivia Rodrigo, Chappell Roan NEW 27 Animal KATSEYE ▼ 10 28 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 7 29 Le_Ali Max Pezzali ▼ 3 30 Ricominciassimo Gianna Nannini = 31 Spiritualé Biagio Antonacci, Sayf ▼ 4 32 Great Expectation SIENNA SPIRO ▲ 1 33 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi ▼ 1 34 Party Troye Sivan ▲ 10 35 BAD TIMES IMAEL ANGEL ▲ 1 36 Lose Myself THE BAUSA ▲ 3 37 Superstar Cioffi ▲ 4 38 Lontano Sfera Ebbasta ▲ 2 39 Baby Steps Olivia Dean ▼ 11 40 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 11 41 Il rumore delle cose nuove Brunori Sas ▲ 2 42 Stop the Wedding! Ashe ▲ 13 43 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▼ 5 44 Here You Come, There You Go Gracie Abrams ▲ 9 45 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▼ 8 46 Affinché nessuno ci cancelli Sarah Toscano ▲ 12 47 TUTTO Ultimo ▼ 2 48 ok buonanotte sangiovanni ▼ 13 49 Bonnie & Clyde Modà ▼ 1 50 Danceteria Madonna ▼ 4

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 48 2026

Alfa è primo anche fra le Indipendenti, per la terza settimana consecutiva, con Eri solo da incontrare, il brano uscito per Artist First. Flower In A Hurricane sale dal #4 al #2 e supera Vita da adulti di Angelina Mango, ora al #3.

Lucio Corsi sale al #4 con Napoleone Buonanotte e Cioffi guadagna tre posti con Superstar, al #5. La nuova entrata più alta si ferma appena fuori dalla Top 10, all’#11, ed è Innamorati al piano bar di Napoleone & Amelie.

# Titolo Artista Variazione 1 Eri solo da incontrare Alfa = 2 Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard) Justice, Tame Impala, SZA ▲ 2 3 Vita da adulti Angelina Mango ▼ 1 4 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi ▲ 1 5 Superstar Cioffi ▲ 3 6 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 3 7 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin = 8 TUTTO Ultimo ▲ 1 9 ok buonanotte sangiovanni ▼ 3 10 What a View Chris de Sarandy ▲ 2

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.