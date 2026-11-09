Kid Yugi è quadruplo platino con Anche gli eroi muoiono, l’album uscito il 30 gennaio 2026. Nelle certificazioni FIMI della settimana 45 del 2026, quella dal 30 ottobre al 5 novembre, lo stesso traguardo di 200.000 unità tocca ad Artie 5ive con La Bellavita, mentre Elodie sale al triplo con This Is Elodie.

Kid Yugi arriva al quarto riconoscimento in poco più di nove mesi: il disco aveva guadagnato il platino dalla settimana 6, il doppio alla 9 e il triplo nella settimana 23. Nelle classifiche FIMI della settimana 45 la nuova edizione Anche gli eroi muoiono Post Mortem, uscita il 30 ottobre, sale dalla #6 alla #1.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Per gli album il disco d’oro richiede 25.000 unità e il platino 50.000, e ogni 50.000 unità ulteriori aggiungono un livello di multiplatino fino al diamante, che vale 500.000.

Per i singoli servono 100.000 unità per l’oro e 200.000 per il platino, e ogni 200.000 unità ulteriori aggiungono un livello di multiplatino fino al diamante, che vale 2.000.000.

Album internazionali certificati nella settimana 45

Queen arriva al platino con The Works a quarantadue anni dall’uscita, il 27 febbraio 1984, e Dua Lipa con Radical Optimism, del 3 maggio 2024, mentre l’oro va a Shakira per Las mujeres ya no lloran, del 22 marzo 2024.

Titolo Artista Certificazione The Works Queen Platino Radical Optimism Dua Lipa Platino Las mujeres ya no lloran Shakira Oro

Album italiani certificati nella settimana 45: Kid Yugi quadruplo platino con Anche gli eroi muoiono

Artie 5ive arriva al quadruplo platino con La Bellavita, l’album uscito il 28 marzo 2025, dopo il triplo della settimana 19 del 2026, e Elodie sale al triplo platino con This Is Elodie, l’album del 31 gennaio 2020 che era doppio platino dal settembre 2024.

ANNA ottiene il platino con Million Dollar Babe, uscito il 9 luglio 2026 e già d’oro dalla settimana 31, quindi in meno di quattro mesi. Stesso livello per Rkomi con Dasein Sollen, del 13 ottobre 2016, mentre l’oro va a LILCR con Progetto X (Deluxe), del 19 settembre 2025.

Titolo Artista Certificazione Anche gli eroi muoiono Kid Yugi 4× Platino La Bellavita Artie 5ive 4× Platino This Is Elodie Elodie 3× Platino Million Dollar Babe ANNA Platino Dasein Sollen Rkomi Platino Progetto X (Deluxe) LILCR Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 45: Madame, Irama e Sfera Ebbasta

Madame conquista il platino con Quanto forte ti pensavo, uscito il 30 marzo 2023, e Irama arriva all’oro con Cabana, del 15 maggio 2026, in meno di sei mesi dall’uscita.

L’oro premia anche Non mi riconosco di MACE, centomilacarie e Salmo, del 23 febbraio 2024, e Maybach di Sfera Ebbasta e Shiva, dell’11 aprile 2025.

Gli ultimi tre ori sono tutti del 2024: T’amo t’amo t’amo di Ivana Spagna e Nuzzle, il brano uscito il 25 ottobre, Video Hot di CoCo feat. Geolier, dell’8 novembre, e Passo Bem Solto di ATLXS, del 23 aprile.

Titolo Artista Certificazione Quanto forte ti pensavo Madame Platino Cabana Irama Oro Non mi riconosco MACE, centomilacarie e Salmo Oro Maybach Sfera Ebbasta e Shiva Oro T’amo t’amo t’amo Ivana Spagna e Nuzzle Oro Video Hot CoCo feat. Geolier Oro Passo Bem Solto ATLXS Oro

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quanti stream servono per il disco d’oro e di platino.