Nek celebra i 30 anni di Laura non c’è con tre concerti in Europa
di Chiara Tebaldini ·
Nel 2027 Laura non c’è compie trent’anni e Nek celebra l’anniversario con il tour Laura non c’è 30th – Live. Il cantante ha annunciato tre concerti nei club tra Germania, Spagna e Italia, in programma nell’aprile 2027.
L’annuncio arriva dopo 75 date in giro per il mondo e l’esperienza televisiva come coach di The Voice.
Nek Laura non c’è 30th – Live, le date nei club europei
Laura non c’è, pubblicato nel febbraio 1997, è uno dei brani di Nek più conosciuti anche all’estero. Nel tempo ne sono state realizzate nove versioni, tra cui adattamenti in spagnolo, greco, russo e cantonese.
I festeggiamenti per il trentennale partiranno ad aprile 2027 con tre concerti nei club europei, primo passo di un calendario che prevede altre iniziative ancora da annunciare. I biglietti sono in vendita dalle ore 14 di martedì 10 novembre.
|Data
|Città
|Biglietti
|17 aprile 2027
|Monaco di Baviera
Tonhalle München
|Biglietti
|23 aprile 2027
|Madrid
Sala Wagon
|Biglietti
|29 aprile 2027
|Milano
Magazzini Generali
|Biglietti
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Foto: BSA STUDIO
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