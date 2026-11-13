Nel 2027 Laura non c’è compie trent’anni e Nek celebra l’anniversario con il tour Laura non c’è 30th – Live. Il cantante ha annunciato tre concerti nei club tra Germania, Spagna e Italia, in programma nell’aprile 2027.

L’annuncio arriva dopo 75 date in giro per il mondo e l’esperienza televisiva come coach di The Voice.

Nek Laura non c’è 30th – Live, le date nei club europei

Laura non c’è, pubblicato nel febbraio 1997, è uno dei brani di Nek più conosciuti anche all’estero. Nel tempo ne sono state realizzate nove versioni, tra cui adattamenti in spagnolo, greco, russo e cantonese.

I festeggiamenti per il trentennale partiranno ad aprile 2027 con tre concerti nei club europei, primo passo di un calendario che prevede altre iniziative ancora da annunciare. I biglietti sono in vendita dalle ore 14 di martedì 10 novembre.

Foto: BSA STUDIO