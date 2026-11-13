Drast, s.martino: un amore a distanza che sogna più del posto fisso
Il singolo è uscito l'11 novembre per Bomba Dischi e Atlantic, prima di Sonido Bomba a Madrid il 27
di All Music Italia ·
Drast apre una nuova fase da solista con s.martino, il singolo uscito mercoledì 11 novembre, il giorno di San Martino, per Bomba Dischi/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Il testo di s.martino racconta un amore a distanza che chiede all’altra persona di sognare più in grande di un posto fisso.
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Il significato di s.martino di Drast
Drast ha scelto la data apposta: l’11 novembre si festeggia San Martino, una ricorrenza legata al cambio di stagione e ai bilanci, e il cantautore la usa come punto di partenza di questa fase, in continuità con il disco precedente.
La canzone si apre su una giornata che comincia presto, “La casa tutta bianca la sveglia alle 6”, e su una promessa: chi canta regalerebbe all’altra persona “le ali che non hai avuto mai”, se solo le accettasse. Intorno ci sono “solo le macchine e le fabbriche”, mentre le palpebre si chiudono “sopra un display”.
La distanza entra nella seconda parte del brano: “questa distanza mi ucciderà”, canta Drast, con “un altro mese che somiglia ad un’eternità”. La strofa si chiude su “ma chi ama non dimentica”, lo stesso verso che chiude anche la canzone.
Nel finale le ali tornano come un invito: “E con le ali puoi venire a trovarmi il 28 di marzo”, e poi a sognare “più in grande di un posto per le ferie ad agosto”, fino al “posto fisso”.
Rispetto agli esordi con gli Psicologi, dove raccontava l’ansia generazionale, nel brano Drast parla di lavoro, distanza e ferie. Il cantautore firma da solo testo, musica e produzione, con l’arrangiamento di Axel Legit e gli archi di Fausto Cigarini.
Drast dagli Psicologi a Sonido Bomba di Madrid il 27 novembre
Drast, nome d’arte di Marco De Cesaris, si è fatto conoscere con gli Psicologi, il duo pluricertificato formato con Lil Kvneki. Dopo la prima pausa del duo, nel 2022, ha pubblicato nel maggio 2023 l’album Indaco, registrato fra Napoli e Londra, e nel 2024 è tornato con Lil Kvneki per l’album DIY.
Il 27 novembre il cantautore suona a Madrid come ospite di Sonido Bomba, il festival di due giorni nato dalla collaborazione fra Bomba Dischi e la spagnola Sonido Muchacho, dove presenta dal vivo la sua nuova musica.
Testo di s.martino di Drast
La casa tutta bianca la sveglia alle 6
se solo le accettassi ti regalerei
le ali che non hai avuto mai
Nessuno fa ascoltare le tue favole
solo le macchine e le fabbriche
mentre si chiudono le palpebre sopra un display
e il tempo ora finito torna alla realtà
ed è come un orgasmo lasciato a metà
ma lo vuoi capire
questa distanza mi ucciderà
un altro mese che somiglia ad un’eternità
ma chi ama non dimentica
E con le ali puoi venire a trovarmi il 28 di marzo
E puoi sognare più in grande di un posto per le ferie ad agosto
E puoi pisciare sulle teste di cazzo che vedi tutto l’anno
E puoi sognare più in grande di un posto
di un posto fisso
Un giorno che assomiglia ad un’eternità
ma chi ama non dimentica
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
Foto: ufficio stampa Warner Music Italy
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