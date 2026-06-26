Bomba Dischi e Sonido Muchacho, due delle etichette indipendenti più riconoscibili della scena italiana e spagnola, presentano Sonido Bomba, il festival nato dal loro gemellaggio. L’evento porta a Madrid una line up costruita per intercettare il presente di entrambe le realtà discografiche, con una doppia tappa europea che parte da Parigi a settembre e arriva nella capitale spagnola a fine novembre.

Sonido Bomba: il festival del gemellaggio tra Bomba Dischi e Sonido Muchacho

Il 26 e 27 novembre 2026, la Sala BUT e il Cafè La Palma di Madrid ospitano la prima edizione di Sonido Bomba. Un festival che nasce dall’incontro tra due etichette che da anni scommettono sulla nuova musica, e che ora unendo i rispettivi cataloghi costruiscono un appuntamento dedicato a nuove voci e progetti da scoprire.

Per il primo appuntamento iberico le label hanno scelto alcuni degli artisti che meglio rappresentano il presente delle rispettive scene: dall’Italia Ariete, Franco126, Faccianuvola, Piccolo e Pop X, dalla Spagna Carmen Lancho e Jimena Amarillo, oltre ai set elettronici di Cariño e fenoaltea. Una line up che rafforza la volontà del festival di intercettare alcune delle proposte più riconoscibili del panorama attuale, con altri annunci attesi per settembre.

Sonido Bomba a Parigi: Les Nuits De La Bomba

Prima dell’appuntamento di Madrid, il festival fa tappa anche a Parigi. Il 17 settembre al Le Trabendo va in scena un’edizione speciale di Les Nuits De La Bomba, il format ideato da Bomba Dischi che dal 2024 anima la capitale francese. Sul palco gli italiani Faccianuvola e Prima Stanza A Destra, insieme allo spagnolo Cariño.

Sonido Bomba 2026: il programma completo

Data Città Venue Artisti 17 settembre Parigi Le Trabendo Faccianuvola, Cariño, Prima Stanza A Destra 26 novembre Madrid Sala BUT Ariete, Carmen Lancho, Piccolo, Jimena Amarillo 27 novembre Madrid Sala BUT Faccianuvola, Franco126, + more TBA 27 novembre Madrid Cafè La Palma Closing party: Pop X, fenoaltea dj set, Cariño dj set

Biglietti e produzione

I biglietti per la data parigina del 17 settembre sono disponibili sul circuito DICE all’indirizzo link.dice.fm/guiwKf5qe4b. Per le due giornate di Madrid alla Sala BUT e per il closing party al Cafè La Palma, sono già in vendita gli abbonamenti e i biglietti giornalieri sul sito ufficiale sonidobomba.com.

L’evento è una produzione Bomba Dischi, Sonido Muchacho e Ocho y Medio Live, con il sostegno di SIAE e Per Chi Crea.

Un ponte tra Italia e Spagna

L’iniziativa conferma il ruolo di Bomba Dischi come una delle etichette italiane più attive nella costruzione di scambi culturali europei. Dopo le edizioni parigine di Les Nuits De La Bomba avviate nel 2024, il gemellaggio con Sonido Muchacho apre ora un nuovo capitolo dedicato alla scena spagnola, con uno sguardo che intreccia cantautorato, pop alternativo e nuove voci dell’indie italiano ed europeo.