Gli Psicologi stanno tornando: spunta un countdown a sorpresa del nuovo album “DIY” su Spotify

Era nell’aria e finalmente la reunion sta diventando realtà: gli Psicologi stanno tornando con un nuovo album dal titolo DIY (Bomba Dischi / Universal Music Italy) in uscita venerdì 29 novembre, segnando il ritorno di Drast e Lil Kvneki come duo.

Pochi giorni fa, i fan hanno scoperto il loro comeback dalla pagina Spotify degli Psicologi, nella quale è spuntato un particolare countdown.

Da esso, sono poche le informazioni che si possono estrapolare, ma sempre e comunque importanti e determinanti: l’album DIY uscirà, appunto, il 29 novembre e conterrà 13 tracce, tra cui il loro ultimo singolo GAS.

PSICOLOGI, “DIY”: I PERCORSI SOLISTI DI DRAST E LIL KVNEKI

Mettendo da parte il loro ultimo singolo GAS uscito a maggio, gli Psicologi come duo sono fermi discograficamente dal 2022, quando rilasciarono il loro ultimo album TRAUMA. All’interno erano presenti le collaborazioni con thasup, Ariete e Franco126 oltre al brano SUI MURI che attualmente è una delle loro canzoni più ascoltate con oltre 51M di stream.

Successivamente, Drast e Lil Kvneki hanno intrapreso una breve carriera solista. Drast ha collezionato diversi singoli anche in collaborazione con Dani Faiv in FOTO DI NOI, con Golden Years e Giorgio Poi in Fantastico e RAGNATELA in compagnia di SANO, Bartolini e Tripolare. Il giovane artista e producer napoletano classe 2001 ha anche pubblicato un album dal titolo INDACO uscito a metà 2023.

Anche Lil Kvneki ha seguito un percorso molto simile a quello del suo collega, pubblicando diversi singoli – tra cui Febbre a febbraio con Gianni Bismark e Briciole con Uzi Lvke e J Lord, singolo tra l’altro pubblicato poco più di un mese fa – e culminando con la pubblicazione dell’album CRESCENDO insieme al gruppo The American Boyfriends. Questi ultimi, inoltre, ha accompagnato Lil Kvneki in tutto il suo percorso da solista.

La cosa molto bella è che all’interno di quest’album è presente anche un featuring con Drast nel brano Lunedì, segnale del fatto che gli Psicologi erano (e sono) ancora in buoni rapporti e che questo periodo è stato solo una pausa discografica dalle scene per intraprendere un percorso da solisti.

PSICOLOGI: IL TOUR DI GENNAIO

Dopo due anni, quindi, gli Psicologi sono pronti a tornare come duo. Il nuovo album DIY sarà sicuramente presente nella scaletta nelle due date live di gennaio a Napoli e Roma, rispettivamente il 17 gennaio 2025 al Palapartenope e il 18 gennaio 2025 al Palazzo dello Sport.

I biglietti sono già acquistabili sul loro sito psicologi2001.lol oppure su Dice (per la sola data di Napoli) e Ticketone.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI