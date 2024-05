Psicologi: testo e significato del nuovo singolo “GAS”

Psicologi, “GAS“: significato del testo del nuovo singolo

Gli Psicologi – il duo composto da Drast e Lil Kvneki – stanno ufficialmente tornando: venerdì 31 maggio esce il loro singolo “GAS” (Bomba Dischi) che sancisce il loro ritorno anche dal punto di vista discografico.

Il brano presente un sound inedito per il duo: trasportano il loro pop 3.0 in territori più elettronici e breakbeat, rimanendo però sempre e comunque fedeli al loro inconfondibile stile e alla loro attitudine. Insieme agli Psicologi, nella creazione di “GAS” ha partecipato anche okgiorgio, uno fra i producer più talentuosi e in voga della nuova scena.

I due artisti pochi giorni fa hanno annunciato anche il loro ritorno live nel 2025 a Napoli e Roma (ne abbiamo parlato qui).

PSICOLOGI, “GAS”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Fin dagli esordi, gli Psicologi nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti si trovano ciclicamente a vivere, tra istituzioni assenti, mancanza di dialogo con i propri genitori e tanto altro, ponendo attenzione anche sui traumi lasciati dalla pandemia come ansia sociale e solitudine.

Anche “GAS” non è esente dalle tematiche sopracitate.

PSICOLOGI, “GAS”: TESTO DEL BRANO

Fumo tutta la notte

come chi non ha niente

come chi non ci crede

come un fottuto rapper

Non ascolto nessuno

come la polizia

tranne mia madre, i cani e a volte i Red Hot Chili Peppers

Per strada ragazzini cercano una via d’uscita

che a parlarci perdi tempo e se lo fai perdi la vita

100 e lode, gin e fumo tra le dita

sopra a un letto che ti giuro è più comoda una panchina

Finirà l’amore, la notte la domenica, la voce

fino a quel giorno rido

così fotto il destino

non credo sfioriranno queste viole

Ga-ga-gas, devo dare gas

prima di adesso

essere fast e non fare quello che mi hai detto

Che cos’hai? Ti vedo decisamente peggio

tutto ok, ragazzi si stanno divertendo

Gas devo dare gas, prima di adesso

Gas devo dare gas, ragazzi si stanno divertendo

Il tassista passa con il rosso, la radio passa la merda, che fretta

da quando la televisione decide chi va in vetta, che pezza

brucio ‘sti soldi nel fuoco come un trapper

devo sta’ zitto come in classe

digli al tuo artista di merda di calarsi un po’ meno paste

Ga-ga-gas, credo solo a Borges e qualche fan

e sono fast, come Drast, come coca in città

e non c’è niente da ride, vorrei solo descrive

una generazione persa che non sa come andrà

Finirà l’amore, la notte la domenica, le droghe

fino a quel giorno rido

così fotto il destino

non credo sfioriranno queste viole

Ga-ga-gas devo dare gas

prima di adesso

essere fast e non fare quello che mi hai detto

che cos’hai? Ti vedo decisamente peggio

tutto ok, ragazzi si stanno divertendo

Gas devo dare gas, prima di adesso

Gas devo dare gas, ragazzi si stanno divertendo

Ga-ga-gas devo dare gas

prima di adesso

essere fast e non fare quello che mi hai detto

che cos’hai? Ti vedo decisamente peggio

tutto ok, ragazzi si stanno divertendo

Foto di copertina di Enrico Rassu