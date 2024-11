Insieme all’uscita del nuovo album “DIY”, gli Psicologi pubblicano il singolo “Piccoli brividi”

Psicologi, Piccoli brividi: significato del testo del nuovo singolo

In contemporanea con l’uscita del nuovo album DIY, gli Psicologi pubblicano anche il singolo Piccoli brividi (Bomba Dischi / Universal Music Italy) venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

PSICOLOGI, “PICCOLI BRIVIDI”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Piccoli brividi è una canzone intensa, riflessiva e ritmata che rievoca ricordi vividi di un passato difficile, trasformati in consapevolezza e crescita. Gli Psicologi raccontano il contrasto tra il dolore vissuto e il miglioramento del presente, celebrando la forza nel superare le difficoltà. Una melodia che accompagna un viaggio di guarigione e resilienza.

PSICOLOGI, “PICCOLI BRIVIDI”: TESTO DEL BRANO

Noi siamo simili

Vecchie storie con persone difficili

Quando l’ho capito, piccoli brividi

Ah

Ricordi vividi

Hanno il colore dei lividi

Non eravamo lucidi

A stento eravamo vivi, sì

Fammi fumare ancora

Volare ancora

Tu mi fai paura

Scusa è che ci sembra ci sia qualcosa

Sei così nuda

Sei così sola

Ed a quell’ora in cui è sveglio solo chi soffre e chi lavora

Penso a come stavo prima

Non vedevo via di uscita

Lo facevamo in cantina

Sei nevicata in cucina?

La gente in chiesa al mattino

Non si può chiamare vita

Ma grazie al cielo è finita

Noi siamo simili

Vecchie storie con persone difficili

Quando l’ho capito, piccoli brividi

Ah

Ricordi vividi

Hanno il colore dei lividi

Non eravamo lucidi

A stento eravamo vivi, sì

Ricordi sbiaditi di quando il mio tempo sembrava non avesse senso

Adesso che invece c’ha un senso

Butto i miei soldi e mi sento sereno

La metro la prendo lo stesso

Anche se potrei tornare col taxi

Da piccolino era difficile chiedere scusa e parlare con gli altri

Quante cose che non sai

Quante cose che non so

Prendi droghe per i tuoi guai

Quanto costa quello che ho

Vacanze con amici

L’erba ci fa girare per il mondo

Ho speso 3K da ma a Barça regalo in fumo per il posto

Mia madre mi chiedesse tutto va bene

Se questa è la vita che voglio

I dischi di platino stanno da lei

Per questo è vuoto il mio soggiorno

Ogni giorno che mollo

Ogni giorno che posso

Non è soltanto uno sforzo

È tutto quello che sogno

Noi siamo simili

Vecchie storie con persone difficili

Quando l’ho capito, piccoli brividi

Ah

Ricordi vividi

Hanno il colore dei lividi

Non eravamo lucidi

A stento eravamo vivi, sì

Noi siamo simili

Vecchie storie con persone difficili

Quando l’ho capito, piccoli brividi

Ah

Ricordi vividi

Hanno il colore dei lividi

Non eravamo lucidi

A stento eravamo vivi, sì