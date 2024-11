Dopo più di due anni di progetti solisti, gli Psicologi tornano insieme nel nuovo disco “DIY”

Fuori da venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile, “Diy” il nuovo disco degli Psicologi, per Bomba Dischi/Universal Music Italy.

Il duo formato da Drast e Lil Kvneki, torna due anni e mezzo dopo l’ultimo progetto insieme con un nuovo album autentico e sincero, che mostra tutta la loro evoluzione artistica.

Come sempre i due sono molto bravi a parlare ai giovani e alla generazione Z, a cui appartengono, trattando temi che vanno dall’amore, all’angoscia per il futuro, alla disillusione.

Il titolo del disco all’allude all’espressione “Do It Yourself“, nata negli anni ’80 all’interno della cultura punk, per celebrare l’anticonformismo e l’anticonsumismo. L’idea attorno alla quale ruota il disco è infatti quella dell’essere liberi e distaccarsi da ciò che viene considerato “cool”, imparando a capire cosa ci distingue e ci rende diversi dagli altri, unici.

Gli Psicologi hanno pensato inoltre a una speciale attività collegata all’uscita del disco “Diy“: in alcuni negozi di dischi indipendenti con l’acquisto dell’album i fan riceveranno in regalo una speciale fanzine in edizione limitata.

I negozi aderenti sono:

“Discoteca Laziale”, Via Giovanni Giolitti 263, Roma;

“Fonoteca”, Via Raffaele Morghen 31, Napoli;

“Serendeepity”, Corso di Porta Ticinese 100, Milano;

“Disco d’Oro”, Via Galliera 23, Bologna;

“Rock & Folk”, Via Conte Giambattista Bogino 4, Torino;

“Gold Soundz” di Giorgio Bonomi, Via Tiziano Aspetti 29, Padova.

psicologi – diy: la tracklist

Di seguito la tracklist completa del nuovo disco degli Psicologi:

1. Croce

2. La Macchina

3. Oh Mama

4. Puro Caos feat. Nayt

5. Piscina Skit

6. Piccoli Brividi

7. L’unica Cosa

8. O Mai

9. B&B

10. Il Passo

11. Chiamami

12. Piccolo Mondo

13. Spera Ancora

Clicca qui per presalvare il nuovo album degli Psicologi, “Diy“, fuori dal 29 novembre.

I due artisti hanno in programma due speciali date live nelle loro città d’origine per il 2025: si esibiranno venerdì 17 gennaio al Palapartenope di Napoli e sabato 18 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di copertina di Enrico Rassu