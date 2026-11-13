Chiara Galiazzo rilegge Alexander Platz, il brano di Franco Battiato che Milva ha inciso nel 1982: la nuova versione è uscita venerdì 13 novembre per Altafonte Italia, una settimana prima del debutto del tour teatrale Nuova Luce. Il testo di Alexander Platz racconta una donna sola nell’inverno di Berlino Est.

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Il significato di Alexander Platz di Chiara Galiazzo

Il brano nasce da Valery, la canzone che Alfredo Cohen aveva inciso nel 1979. Battiato ne ha riscritto il testo pensando ad Alexanderplatz, la piazza di Berlino Est negli anni del Muro, e con la musica firmata insieme a Giusto Pio è diventato il brano d’apertura di Milva e dintorni, l’album uscito per Ricordi.

La canzone si apre d’inverno, “E di colpo venne il mese di febbraio”, in una casa dove “Faceva freddo” e una voce ripete che “d’inverno si vive bene come di primavera”. Poi arriva la bidella, che torna dalla scuola “un po’ più presto” per aiutare la protagonista e le chiede “Come ti trovi a Berlino Est?”.

Il ritornello mette insieme la piazza, un saluto in tedesco e la neve, “Alexanderplatz”, “Auf wiedersehen”, “C’era la neve”, e quattro passi a piedi “Fino alla frontiera”. Nella seconda strofa la donna rincasa tardi, con “Solo i miei passi lungo i viali”, e si vede “come vera principessa” “Prigioniera del suo film”.

Il secondo ritornello cambia la meta: al posto della frontiera c’è un appuntamento, “Ci vediamo questa sera” “Fuori dal teatro”. La canzone si chiude su due righe, “Vengo con te” e “Ti piace Schubert?”.

Nella versione di Chiara Galiazzo la voce sta al centro di un quartetto d’archi e dell’elettronica, la stessa formula del tour. La produzione è di Alessandro Galdieri, che ha prodotto e arrangiato anche l’EP Nuova Luce, uscito il 18 settembre per Altafonte Italia.

Chiara Galiazzo in tour con Nuova Luce dal 20 novembre

Chiara Galiazzo porta Nuova Luce nei teatri dal 20 novembre, con la prima data al Teatro CorTe di Coriano. La cantante passa poi dal Teatro Manzoni di Milano il 23 novembre, dal Teatro Corso di Mestre il 27 e dal Teatro Nuovo di Ferrara il 9 dicembre.

Il 17 dicembre la cantante è all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, e il calendario prosegue nel 2027 con il Teatro Socjale di Piangipane il 12 febbraio e il Teatro Mercadante di Altamura il 21 febbraio. Lo spettacolo è prodotto da IMARTS.

Chiara ha raccontato il progetto nella videointervista al Museo Bagatti Valsecchi di Milano, dove ha presentato l’EP e il tour.

Credits del brano ▸ Artista · Chiara Galiazzo

· Chiara Galiazzo ▸ Titolo · Alexander Platz

· Alexander Platz ▸ Autori · Testo: Franco Battiato, Alfredo Cohen · Musica: Franco Battiato, Giusto Pio

· Testo: Franco Battiato, Alfredo Cohen · Musica: Franco Battiato, Giusto Pio ▸ Produttore · Alessandro Galdieri

Testo di Alexander Platz di Chiara Galiazzo

E di colpo venne il mese di febbraio

Faceva freddo in quella casa

Mi ripetevi

“Sai che d’inverno si vive bene come di primavera”

Sì, sì, proprio così

La bidella ritornava dalla scuola un po’ più presto

Per aiutarmi

“Ti vedo stanca

Hai le borse sotto gli occhi

Come ti trovi a Berlino Est?”

Alexanderplatz

Auf wiedersehen

C’era la neve

Faccio quattro passi a piedi

Fino alla frontiera

Vengo con te

E la sera rincasavo sempre tardi

Solo i miei passi lungo i viali

E mi piaceva spolverare, fare i letti

Poi restarmene in disparte come vera principessa

Prigioniera del suo film

Che aspetta all’angolo come Marlene

“Hai le borse sotto gli occhi

Come ti trovi a Berlino Est?”

Alexandeplatz

Auf wiedersehen

C’era la neve

Ci vediamo questa sera

Fuori dal teatro

Vengo con te

Vengo con te

Ti piace Schubert?

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.