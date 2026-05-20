20 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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20 Maggio 2026

Chiara Galiazzo porta “Nuova Luce” nei teatri: archi ed elettronica per il nuovo tour

Da novembre cinque concerti nei teatri italiani con nuovi arrangiamenti tra quartetto d’archi ed elettronica.

Tour di Oriana Meo
Chiara Galiazzo annuncia il tour teatrale Nuova Luce 2026
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Chiara Galiazzo torna dal vivo nell’autunno 2026 con i concerti di Nuova Luce, il nuovo tour teatrale annunciato insieme all’ingresso nel roster di IMARTS. Le prime date porteranno l’artista tra novembre e dicembre nei teatri italiani con uno spettacolo costruito attorno al suo repertorio, riarrangiato per quartetto d’archi e sonorità elettroniche.

Il tour arriva nelle settimane successive all’uscita di Basta poco, singolo pubblicato lo scorso 8 maggio. Nei concerti spazio sia ai brani più recenti sia alle canzoni che hanno segnato il percorso di Chiara Galiazzo dagli anni di X Factor fino agli ultimi lavori.

Chiara Galiazzo concerti 2026: date del tour

  • 20 novembre 2026 – Teatro CorTe – Coriano (RN)
  • 23 novembre 2026 – Teatro Manzoni – Milano
  • 27 novembre 2026 – Teatro Corso – Mestre (VE)
  • 9 dicembre 2026 – Teatro Nuovo – Ferrara
  • 17 dicembre 2026 – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

Il nuovo tour di Chiara Galiazzo

Con Nuova Luce, Chiara Galiazzo sceglie per la prima volta un progetto costruito interamente per i teatri. L’idea è quella di lavorare sui brani del suo repertorio con arrangiamenti diversi rispetto alle versioni originali, puntando sull’incontro tra strumenti classici ed elementi elettronici.

In scaletta sono attesi pezzi come Straordinario, Due respiri e Nessun posto è casa mia, insieme ai singoli più recenti usciti negli ultimi mesi.

Il percorso di Chiara Galiazzo

Chiara Galiazzo ha esordito nel mercato discografico dopo la vittoria di X Factor nel 2012. Il primo grande successo arriva con Due respiri, brano scritto da Eros Ramazzotti, certificato multiplatino.

Nel corso della carriera ha pubblicato quattro album in studio e partecipato tre volte al Festival di Sanremo, nel 2013, 2015 e 2017. Tra le collaborazioni figurano artisti come Fiorella Mannoia, Mika, Ermal Meta e J-Ax.

La scaletta del tour Nuova Luce

La scaletta ufficiale del tour non è stata ancora comunicata. Nei concerti di Nuova Luce dovrebbero però trovare spazio i brani più noti del repertorio di Chiara Galiazzo, insieme a Basta poco e alle uscite più recenti.

L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili maggiori dettagli sulla scaletta completa dei concerti.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di Nuova Luce – il tour nei teatri sono disponibili in prevendita online attraverso i circuiti autorizzati e al link condiviso dall’artista.

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