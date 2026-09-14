di
Monica Landro
Interviste
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Chiara Galiazzo rilegge la sua storia in Nuova Luce: “Le canzoni restano, siamo noi a cambiare”. La videointervista

Dal Museo Bagatti Valsecchi, Chiara racconta la rilettura del suo repertorio tra archi ed elettronica in attesa del tour nei teatri.

Chiara Galiazzo ritratta da Sofia Solazzi Nuova Luce
Interviste di Monica Landro
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Nell’elegante ed esclusiva cornice del Museo Bagatti Valsecchi, nel cuore di Milano, Chiara Galiazzo ha presentato Nuova Luce, l’EP digitale in uscita il 18 settembre per Altafonte Italia e il tour teatrale che prenderà il via a novembre.

Prodotto e arrangiato da Alessandro Galdieri, il progetto rilegge sei canzoni particolarmente significative della carriera di Chiara (Cuore nero, L’ultima canzone del mondo, Straordinario, Bambola Daruma, Due respiri e Nessun posto è casa mia) attraverso un nuovo incontro tra quartetto d’archi ed elettronica. Non semplici nuove versioni, ma brani attraversati dalla donna e dall’interprete che Chiara è diventata nel tempo. Tra questi anche Straordinario, che undici anni dopo Sanremo torna per la prima volta in duetto con Ermal Meta, coautore della canzone.

Raffinato e suggestivo anche lo showcase: Chiara e i musicisti del quartetto d’archi, tutti vestiti di bianco candido, hanno accompagnato il pubblico nella parte più intima e cinematografica del progetto; nello spazio lasciato alle sonorità elettroniche, anche l’abbigliamento, sempre bianco, si è fatto più informale.

Chiara Galiazzo nella copertina di Nuova Luce, EP in uscita il 18 settembre 2026

Nuova Luce arriverà nei teatri il 20 novembre partendo da Coriano.

Intervista video a Chiara Galiazzo

Nella nostra videointervista, Chiara Galiazzo racconta la genesi del progetto, il rapporto con le canzoni del passato e la nuova luce con cui oggi ha scelto di rileggerle.

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