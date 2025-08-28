28 Agosto 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
28 Agosto 2025

Minturno Musica Estate 2025: ecco il cast della 19ma edizione

Durante la serata sarà assegnato il Premio Minturno D’Autore 2025 ad Andrea Sannino, reduce dal successo del Musical Mare Fuori.

News di Fabio Gattone
Minturno Musica Estate 2025 annuncia il cast della 19ma edizione
Manca poco al Minturno Musica Estate 2025. Il 31 agosto si terrà la 19ma edizione della manifestazione: a partire dalle 21.15, sul palco allestito in Piazza Portanova si esibiranno diversi protagonisti della musica di tutti i tempi.

L’evento, inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie (patrona della città di Minturno), è diventato un appuntamento imperdibile. Migliaia di persone riempiono la piazza per assistere alla serata di musica dal vivo, organizzata da Pasquale Mammaro. Con il suo lavoro e la sua passione, anno dopo anno il Direttore artistico dell’evento ha portato sul palco artisti sempre più importanti.

L’edizione 2025 di Minturno Musica Estate vede come protagonisti Marcella Bella, Chiara Galiazzo, Gianni Fiorellino, Mietta, Antonella Bucci, Maninni, Verdiana (vincitrice di Tale e Quale Show 2024), Francesco Boccia, Giuliano dei Notturni, Anonimo Italiano e I Romans.

I cantanti si esibiscono dal vivo con l’Orchestra diretta dal Maestro Michele Pecora, presenza immancabile e insostituibile della kermesse. La serata è presentata da Dario Salvatori e Pasquale Mammaro, con la partecipazione di Ilenia De Sena.

Minturno Musica Estate 2025 annuncia il cast

Durante l’evento sarà assegnato l’ambìto Premio Minturno D’Autore 2025. Quest’anno, il riconoscimento andrà ad Andrea Sannino, autore e cantautore napoletano, reduce dal grande successo del Musical Mare Fuori.

L’evento è patrocinato dal Comune di Minturno, dal Consiglio Regionale del Lazio, dalla XVII Comunità Montana Lazio e dalla Proloco di Minturno. Radio Bruno è Radio Partner ufficiale; e Gold TV – Lazio TV sarà presente con le telecamere del Festival Italia in musica.

I festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie continueranno sullo stesso palco lunedì 1° settembre 2025 alle 21.30 con il concerto di Michele Pecora e la sua Band.

Minturno Musica Estate 2025 annuncia il cast della 19ma edizione

All Music Italia

