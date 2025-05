Frasi (non richieste) – Le perle trash della Mosca: da Sarah Toscano a Fabri Fibra, passando per l’iperuranio di Olly

Frasi trash (non richieste): da Sarah Toscano a Olly e Fabri Fibra.

La Mosca Tzè Tzè, da anni impegnata a sorvolare e pungere il trash musicale italiano, ha deciso che non bastava più osservare i fatti. Ha iniziato a leggere anche i testi delle canzoni. Una mossa incauta, forse. Ma inevitabile. Così nasce questa nuova rubrica settimanale: Frasi (non richieste).

Ogni settimana, tra cascate interiori, amori digitali e invocazioni mistiche come “Apupalepaleppa!”, la Mosca sceglierà le frasi trash che più l’hanno sorpresa, confusa o fatta sbandare. Non sempre per bruttezza, a volte per colpa del Sommo Poeta che si impossessa di più o meno autorevoli penne. Sempre per puro amore della parola fuori posto.

Questa settimana le frasi trash di Sarah Toscano, Olly e Fabri Fibra si guadagnano un posto d’onore, tra diagnostiche sentimentali e liste della spesa in endecasillabi. In mezzo, spuntano anche Michele Bravi, Chiara Galiazzo, Vale LP, Lil Jolie e – immancabile – Tananai. Che non c’entra niente. Ma c’entra sempre.