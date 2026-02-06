Chiara Galiazzo torna con “Poi io poi te”: il significato del nuovo singolo

Testo e significato di Poi io poi te, il nuovo singolo di Chiara Galiazzo, in uscita il 6 febbraio 2026 per Altafonte Italia.

Chiara Galiazzo torna con nuova musica e lo fa con un brano già anticipato sui social e che, specifica fatta dalla cantante, non è il brano presentato per Sanremo 2026, ma una canzone che si muove su un terreno più intimo e meno esposto.

CHIARA GALIAZZO POI IO POI TE – SIGNIFICATO DEL BRANO

Il testo di Poi io poi te ruota attorno a un’idea semplice e dolorosa: imparare a lasciar andare quando restare diventa troppo faticoso. La canzone racconta una perdita senza drammi espliciti, lavorando per sottrazione. Non ci sono colpi di scena, ma una sequenza di pensieri che tornano, si accavallano e provano a rimettere ordine dopo una frattura.

Il titolo stesso suggerisce una distanza progressiva: prima io, poi tu. Non come egoismo, ma come necessità. Nel brano emerge il desiderio di “trascurare”, parola chiave che non indica indifferenza, ma sopravvivenza emotiva. Trascurare diventa l’unico modo possibile per non restare intrappolati in ciò che è stato.

La scrittura è diretta, quasi parlata, e lascia spazio alla voce di Chiara Galiazzo, che qui rinuncia a ogni virtuosismo per concentrarsi sul peso delle frasi. È una ballata contemporanea che parla del momento in cui ci si rende conto che restare non è sempre la scelta più giusta, anche quando fa male andarsene.

In Poi io poi te non c’è una chiusura definitiva, né una morale esplicita. C’è piuttosto la fotografia di un passaggio, di quel punto esatto in cui si smette di resistere e si prova, con fatica, a guardare avanti.

Il brano è firmato dalla stessa Chiara, Camilla Capolla, Matteo Passarelli, Gianmarco Grande ed è prodotto da Orpheus.

Testo di “Poi io poi te”

Cosa importa quando passerà

Se pure il tempo e il corpo cambieranno

C’ero io, poi te, poi tu, poi me

Ed una macchina per la montagna

Che cosa senti mentre ti sto a fianco

Perché mi guardi se non c’è più spazio

Saremo io, poi te, poi tu, poi me

E avremo ancora voglia di mangiare

Ma dentro al frigo sarà andato tutto a male

Dimmi come sto senza di te

Ora che tutto ha preso a muoversi, a muoversi

E quanto durerà il mio corpo se mi sono arresa

E fermo un rumore che mi tolga il respiro

Solo per affogare ma rimango a galla

Sto provando a sbagliare ma mi sono persa

Voglio solo cambiare

Vorrei saper trascurare

Ho perso il fiato in modo letterale

E non mi riesco neanche ad appannare

La faccia sul vetro mi critica sempre

Non vola una piuma, si è perso anche il vento

Ho ricomprato pure i cereali

Io non li mangio ma se vuoi tornare

Fai colazione con me, restiamo soli io e te

Poi tu, poi me

Ti fa paura l’idea?

E dimmi come sto senza di te

Ora che tutto a preso a muoversi

E quanto durerà il mio corpo se mi sono arresa

E fermo un rumore che mi tolga il respiro

Solo per affogare ma rimango a galla

Sto provando a sbagliare ma mi sono persa

Voglio solo cambiare

Vorrei saper trascurare

Vorrei saper trascurare

E fermo un rumore che mi tolga il respiro

Solo per affogare ma rimango a galla

Sto provando a sbagliare ma mi sono persa

Voglio solo cambiare

Vorrei saper trascurare

Vorrei saper trascurare

Poi io, poi te, poi tu, poi me

Poi io