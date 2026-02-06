6 Febbraio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
6 Febbraio 2026

Chiara Galiazzo torna con “Poi io poi te”: il significato del nuovo singolo

Una ballata intima sulla perdita e sul lasciar andare. Fuori il 6 febbraio 2026 per Altafonte Italia.

News di All Music Italia
Chiara Galiazzo nel 2026 per il singolo “Poi io poi te”
Condividi su:

Testo e significato di Poi io poi te, il nuovo singolo di Chiara Galiazzo, in uscita il 6 febbraio 2026 per Altafonte Italia.

Chiara Galiazzo torna con nuova musica e lo fa con un brano già anticipato sui social e che, specifica fatta dalla cantante, non è il brano presentato per Sanremo 2026, ma una canzone che si muove su un terreno più intimo e meno esposto.

CHIARA GALIAZZO POI IO POI TE – SIGNIFICATO DEL BRANO

Il testo di Poi io poi te ruota attorno a un’idea semplice e dolorosa: imparare a lasciar andare quando restare diventa troppo faticoso. La canzone racconta una perdita senza drammi espliciti, lavorando per sottrazione. Non ci sono colpi di scena, ma una sequenza di pensieri che tornano, si accavallano e provano a rimettere ordine dopo una frattura.

Il titolo stesso suggerisce una distanza progressiva: prima io, poi tu. Non come egoismo, ma come necessità. Nel brano emerge il desiderio di “trascurare”, parola chiave che non indica indifferenza, ma sopravvivenza emotiva. Trascurare diventa l’unico modo possibile per non restare intrappolati in ciò che è stato.

La scrittura è diretta, quasi parlata, e lascia spazio alla voce di Chiara Galiazzo, che qui rinuncia a ogni virtuosismo per concentrarsi sul peso delle frasi. È una ballata contemporanea che parla del momento in cui ci si rende conto che restare non è sempre la scelta più giusta, anche quando fa male andarsene.

In Poi io poi te non c’è una chiusura definitiva, né una morale esplicita. C’è piuttosto la fotografia di un passaggio, di quel punto esatto in cui si smette di resistere e si prova, con fatica, a guardare avanti.

Il brano è firmato dalla stessa Chiara, Camilla Capolla, Matteo Passarelli, Gianmarco Grande ed è prodotto da Orpheus.

Copertina del singolo “Poi io poi te” di Chiara Galiazzo

Testo di “Poi io poi te” 

Cosa importa quando passerà
Se pure il tempo e il corpo cambieranno
C’ero io, poi te, poi tu, poi me
Ed una macchina per la montagna

Che cosa senti mentre ti sto a fianco
Perché mi guardi se non c’è più spazio
Saremo io, poi te, poi tu, poi me
E avremo ancora voglia di mangiare
Ma dentro al frigo sarà andato tutto a male

Dimmi come sto senza di te
Ora che tutto ha preso a muoversi, a muoversi
E quanto durerà il mio corpo se mi sono arresa

E fermo un rumore che mi tolga il respiro
Solo per affogare ma rimango a galla
Sto provando a sbagliare ma mi sono persa
Voglio solo cambiare
Vorrei saper trascurare

Ho perso il fiato in modo letterale
E non mi riesco neanche ad appannare
La faccia sul vetro mi critica sempre
Non vola una piuma, si è perso anche il vento
Ho ricomprato pure i cereali
Io non li mangio ma se vuoi tornare
Fai colazione con me, restiamo soli io e te
Poi tu, poi me
Ti fa paura l’idea?
E dimmi come sto senza di te
Ora che tutto a preso a muoversi
E quanto durerà il mio corpo se mi sono arresa

E fermo un rumore che mi tolga il respiro
Solo per affogare ma rimango a galla
Sto provando a sbagliare ma mi sono persa
Voglio solo cambiare
Vorrei saper trascurare
Vorrei saper trascurare

E fermo un rumore che mi tolga il respiro
Solo per affogare ma rimango a galla
Sto provando a sbagliare ma mi sono persa
Voglio solo cambiare
Vorrei saper trascurare
Vorrei saper trascurare
Poi io, poi te, poi tu, poi me
Poi io

 

 

All Music Italia

Articoli più letti

o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 1

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 2

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Laura Pausini per Io canto 2 4

“Io canto 2”, Laura Pausini racconta il nuovo album canzone per canzone
Sanremo 2026 guida completa al Festival: serate, votazioni e come seguirlo 5

Festival di Sanremo 2026: guida completa con cantanti, canzoni, programma e votazioni
Simona Ventura e i volti noti del San Marino Song Contest 2026 6

Simona Ventura guida il San Marino Song Contest 2026: tutti i volti noti in gara
New Music Friday 6 febbraio: singoli più attesi settimana 6/2026 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 6 febbraio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 9

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Classifica radio più ascoltate 2025 in Italia, dati Audiradio 10

La classifica completa delle radio più ascoltate in Italia nel primo semestre 2025 e le Top 5 regione per regione

Cerca su A.M.I.