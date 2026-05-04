Testo e significato di Basta poco, il nuovo singolo di Chiara Galiazzo, in uscita l’8 maggio 2026 per Altafonte Italia. Il brano è scritto dalla stessa Chiara Galiazzo con Alessandro Casillo, Piccolo G, Marco Di Martino e Danusk, che firma anche la produzione.

Il brano anticipa il tour autunnale nei teatri, Nuova Luce, organizzato da IMARTS.

Per la cantautrice padovana classe 1986, il nuovo singolo arriva dopo un periodo di lavoro più orientato al live e alla pubblicazione di Poi io, poi te.

Il taglio dichiarato è quello di un pop luminoso, costruito su un’idea precisa: l’evasione che non richiede viaggi né mezzi, ma una presenza condivisa.

La presentazione del singolo si apre con una citazione di Fernando Pessoa: “I viaggi sono i viaggiatori”.

Chiara Galiazzo – Basta poco : il significato del brano

Stando alle parole del comunicato, Basta poco racconta un’evasione emotiva. Non c’è mappa, non c’è destinazione: la libertà è nello sguardo, nella capacità di trasformare l’ordinario in meraviglia. Le sere d’estate fanno da cornice, il legame tra due persone è il mezzo capace di aprire ogni porta. Lo spostamento, in altre parole, è interiore.

Il tema dell’evasione attraverso la presenza dell’altro appartiene a una tradizione lunga della canzone italiana, e il brano si inserisce in quella tradizione senza riscriverla. La cifra di Galiazzo è tenere insieme classicità della scrittura e una pulizia produttiva che non insegue trend artificiali. Non un tassello di rottura nel suo percorso, ma una conferma.

Il pezzo è il risultato di una scrittura collettiva con cinque firme. Alessandro Casillo, vincitore di Sanremo Giovani 2012 con “È vero (che ci sei)”, porta una sensibilità melodica costruita sulla canzone d’autore. Piccolo G, passato da Amici nel 2022, rappresenta la generazione di cantautori usciti dai talent recenti. Marco Di Martino e Danusk chiudono il quadro autoriale, con quest’ultimo nel doppio ruolo di autore e produttore. Una squadra mista per età anagrafica e percorso.

Il testo di Basta poco

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Basta poco” sarà disponibile in questa pagina a partire dall’8 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Basta poco

Artista: Chiara Galiazzo

Autori: Chiara Galiazzo, Alessandro Casillo, Piccolo G, Marco Di Martino, Danusk

Produzione: Danusk

Etichetta: Altafonte Italia

Il tour nei teatri di Chiara Galiazzo: Nuova Luce

L’uscita di Basta poco apre la strada al ritorno live di Chiara Galiazzo. Dall’autunno la cantautrice porterà nei teatri italiani lo spettacolo Nuova Luce, organizzato da IMARTS – International Music And Arts. Il progetto rilegge i brani più conosciuti del repertorio con una formazione che mette insieme un quartetto d’archi e sonorità elettroniche, in una scrittura scenica intima e contemporanea. Le date e le città saranno comunicate dall’organizzazione.