Radio Stop Festival 2025 termina con la terza serata all’Isola d’Elba con numerosi ospiti della scena pop

Dopo l’anteprima dell’11 luglio e la data del 15 luglio a Cecina (Livorno), si conclude mercoledì 23 luglio alle ore 21:30 in Piazza Matteotti a Porto Azzurro (Isola d’Elba) il Radio Stop Festival 2025, uno degli eventi diventati ormai un appuntamento fisso per il pubblico e punto di riferimento per gli artisti.

A condurre la serata sarà Roberto Giannoni, editore di Radio Stop, affiancato da Antonella Fiordelisi, schermitrice e influencer con oltre un milione di follower su Instagram. La direzione artistica, come per le precedenti due date, è del discografico Manuel Magni.

La serata vede la collaborazione di Blu Navy – Traghetti Isola d’Elba.

Nelle scorse serate, numerosi altri artisti hanno animato le piazze di Cecina (Livorno). Lo scorso 15 luglio si sono esibiti Sarah Toscano, Carl Brave, Aiello, Michele Bravi, Mida, Lusaint, Enrico Nigiotti, Enrico Nigiotti, Alex Wyse, Trigno, Antonia, Cioffi, Mar Lucas, Vybes, Crytical, Nox, Napoleone e tanti altri nomi.

Durante l’anteprima di venerdì 11 luglio, invece, sono stati Lorenzo Fragola, Luk3, Verdiana, Senza Cri, Niveo, I Desideri e Malvax ad animare Piazza Guerrazzi, sempre a Cecina.

RADIO STOP FESTIVAL TERZA SERATA: SUL PALCO FRAGOLA, ENRICO NIGIOTTI, NIVEO, LUK3 E TANTI ALTRI

Sul palco dell’Isola d’Elba in occasione della terza serata si esibirà una line up che mescola nuove leve della musica pop a nomi già affermati: Alexia, Enrico Nigiotti, Shade, Chiara Galiazzo, Lorenzo Fragola, Mimì, Luk3, Senza Cri, Tancredi, Nashley, I Desideri, Cioffi, Mar Lucas, Niveo, Crytical e tanti altri.

Su questa terza ed ultima serata in arrivo, si è espresso Roberto Giannoni: «Dopo il successo dell’Anteprima Festival dell’11 luglio e della tappa di Marina di Cecina del 15 luglio, il Radio Stop Festival torna nella piazza di Porto Azzurro, la più bella dell’Isola d’Elba, che è un po’ la nostra seconda casa, dove realizziamo tanti eventi, ed è bello ritornarvi con il nostro Festival, l’evento principale di Radio Stop che è anche l’unica radio regionale toscana che copre interamente l’Isola con il suo segnale».

«L’anteprima dell’11 luglio e la prima tappa del 15 a Cecina sono state una conferma. L’affetto e la presenza degli ascoltatori della radio sono stati sorprendenti. È stato emozionante vedere così tante persone coinvolte» afferma invece Manuel Magni.

«Da discografico, ci tengo a sottolineare un aspetto importante: Radio Stop trasmette le canzoni degli artisti che ospita. Siamo molto contenti di tornare all’Elba, in una piazza meravigliosa in un contesto che ha fatto la storia della musica con Festivalbar. Vogliamo portare un po’ quella dimensione di verità e di condivisione con il pubblico».