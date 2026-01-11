11 Gennaio 2026
Chiara Galiazzo canta “Senza fine” per la campagna di Medici Senza Frontiere

Il lascito solidale diventa musica, ecco perché è importante sapere cos'è.

Chiara Galiazzo nella campagna “Il tuo aiuto senza fine” di Medici Senza Frontiere
Chiara Galiazzo canta per Medici Senza Frontiere: la cantante presta la sua voce alla nuova campagna lasciti “Il tuo aiuto senza fine”, costruita attorno a un’idea semplice (e potente): un gesto che non si esaurisce, ma continua a generare cure e interventi salvavita nel tempo.

Al centro dello spot c’è la musica, con Senza fine di Gino Paoli reinterpretata per l’occasione da Chiara. Una scelta che lavora di sottrazione: niente enfasi forzata, solo una voce che accompagna il racconto e prova a rendere “concreto” un concetto spesso percepito come distante, quello del lascito solidale.

chiara galiazzio: la campagna lasciti di Medici Senza Frontiere

Medici Senza Frontiere (MSF), organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente, lancia la nuova campagna lasciti “Il tuo aiuto senza fine”, dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza del lascito solidale come gesto di continuità, capace di trasformarsi in cure mediche salvavita per milioni di persone nel mondo.

La partecipazione di Chiara Galiazzo rappresenta un contributo artistico coerente con i valori della campagna: attraverso la sua interpretazione, il messaggio del lascito solidale assume una dimensione intima e trasversale, capace di parlare a generazioni diverse.

Quando va in onda e dove si ascolta

La campagna “Il tuo aiuto senza fine” è on air dal 21 dicembre al 17 gennaio sulle principali emittenti televisive nazionali – tra cui Rai 1, Rai 3, Rai News 24, La7, Canale 5, Rete 4, Nove e canali tematici – e in radio su Rai Radio 1 e Rai Radio 3 dal 4 al 17 gennaio.

Che cos’è un lascito solidale e perché conta

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico-umanitaria indipendente che fornisce soccorso medico in oltre 70 paesi al mondo a popolazioni colpite da conflitti armati, epidemie, malnutrizione, esclusione dall’accesso alle cure e catastrofi naturali.

Il lascito solidale è una disposizione testamentaria che consente di destinare una parte dei propri beni a Medici Senza Frontiere, per garantire un’azione medico-umanitaria rapida e indipendente: dalla risposta alle emergenze alla cura di donne e bambini, dalla lotta alle epidemie al supporto psicologico per le vittime di traumi.

Le parole di Chiara Galiazzo

Sono molto felice di aver prestato la mia voce per questa iniziativa. Stimo profondamente Medici Senza Frontiere per tutto ciò che fa e ho detto subito sì. Inoltre, la colonna sonora dello spot “Senza fine” di Gino Paoli è una canzone bellissima che ho sempre amato molto“.

