Chiara Galiazzo a Tiziano Ferro: “Grazie per aver dato nuova luce a La Vita Che Si Voleva”

A poche ore dall’uscita di Sono Un Grande, il nuovo album di Tiziano Ferro, Chiara Galiazzo ha voluto ringraziare pubblicamente il cantautore di Latina per aver scelto di inserire l’inciso de La Vita Che Si Voleva in una canzone del suo nuovo disco, Quello Che Si Voleva.

“Oggi l’universo ha deciso di farmi un gran regalo. La Vita Che si Voleva è una canzone a cui sono legatissima ed è, per me, una delle più importanti in assoluto. Ammetto che faccio ancora fatica a cantarla dal vivo, perché ogni volta mi emoziona troppo”, ha confidato Chiara sui social.

Poi, ha aggiunto: “Decidendo di darle una nuova luce, Tiziano mi ha fatto davvero il regalo più bello. Sentirla cantata dalla sua voce le dà nuove sfumature, una nuova speranza. È un artista e un’anima splendida. E, da quando ho avuto modo di conoscerlo un po’ meglio, ho capito che essere sua fan fin dall’inizio è stata una delle certezze più belle. Non mi sono mai sbagliata”.

CHIARA GALIAZZO, “LA VITA CHE SI VOLEVA”

Scritta e composta dalla stessa Chiara Galiazzo insieme a Francesco “Katoo” Catitti e Roberto Casalino, La Vita Che Si Voleva è un brano intenso ed emotivo, nato in seguito ad una perdita importante e contenuto nell’album Bonsai, uscito in un anno difficile come il 2020.

IL TESTO

Non è più tempo

Per le facili euforie

Ora sarebbero

Fuori contesto

I sentimenti fermi

In mezzo al traffico

L’amore e la passione

È il suo contrario

Ho girato l’angolo

In un secondo

Mi sono persa

Per un attimo

E quel silenzio

Che si impone e si compone

Tra gli ingranaggi

Di questa canzone

Sarebbe meglio se

Queste mie ombre

Avessero più luce

Ma resto immobile

Con un filo di voce

Eppure non c’è niente

Non c’è più niente

Niente di più

Di quello che si voleva

La vita che si voleva

Eppure non c’è niente

Non c’entro niente

Non c’entri tu

È andata come doveva

È andata come poteva

C’è stato un tempo

Per le facili allegrie

Di quelle che toglievano

Anche il fiato

Divisa sempre

Tra l’istinto e la ragione

Per ogni scelta

Una motivazione

Dietro a ogni sorriso

C’è un miracolo

È stato molte volte di conforto

E se resto in silenzio

Non ti preoccupare

Io ti parlerò

Attraverso una canzone

Sarebbe meglio se

Queste mie ombre

Avessero una voce

Ma resto immobile

Sotto un filo di luce

Eppure non c’è niente

Non c’è più niente

Niente di più

Di quello che si voleva

La vita che si voleva

Eppure non c’è niente

Non c’entro niente

Non c’entri tu

È andata come doveva

È andata come poteva

Andare

Nonostante tutte le paure

E tutto il mio coraggio

L’amore che ho tenuto dentro

E quello che ho sprecato invano

C’è chi dice che col tempo

Imparerà a cadere

All’odio preferisco il bene

Per me stessa

E per chi ne vorrà godere

Per chi ne vorrà godere

Per chi ne vorrà godere

Di quello che si voleva

La vita che si voleva

Eppure non c’è niente

Non c’è più niente

Niente di più

È andata come doveva

La vita che si voleva

Na na na na na na na

TIZIANO FERRO, “QUELLO CHE SI VOLEVA”: IL TESTO

Giù lo sguardo

Non te lo permetto

Di vedermi così

E sposta quella testa

Adesso

Goditi l’odore

Del sangue rimasto

Dell’orgoglio infranto

In questa spiaggia d’asfalto

Non te lo permetto

Di guardare dall’alto

Questo panorama

Questa scena del crimine

Questo corpo esanime

Con l’anima in cenere

Che metteranno all’asta

Al miglior offerente

Se l’aggiudicherà

Un qualsiasi demente

Tutto il mio passato

Con omaggio il presente

Battuti aggiudicati

Ad una cifra da niente

Eppure non c’è niente

Non c’è più niente

Niente di più

Di quello che si voleva

La vita che si voleva

Eppure non c’è niente

Non c’entro niente

Non c’entri tu

È andata come doveva

È andata come poteva

Dicevi che

L’amore vero non esiste

E che tutto intorno a te

È triste

Ma l’amore vero

Vero esiste

E sei solo tu

Quel temporale

Quell’ombra triste

Non rideremo più

Di come mi prendevi in giro

Mi pensavo folle

Invece sono un pagliaccio

Un alieno che non sa amare

E che non ti ha amato

Per niente

E come uno stronzo

Pagherà lui per sempre

Quindi chiamali i soccorsi

Se hai il coraggio

Spiegagli a parole tue

Questi anni da ostaggio

E cosa si prova

A sentirsi padrone, Dio

Un uomo patetico

A parere mio

Eppure non c’è niente

Non c’è più niente

Niente di più

Di quello che si voleva

La vita che si voleva

Dicevi che

L’amore vero non esiste

E che tutto intorno a te

È triste

Ma l’amore vero

Vero esiste

E sei solo tu

Quel temporale

Questo amore

Ha superato i limiti

Delle cose

Meno accettabili

Questo amore

Ha superato tutto

La malinconia

Pure il disgusto

5-6-7-8

Quante volte

Puoi trovarlo esanime

Un corpo?

5-6-7

Niente

Cerco il battito

Assente

Non c’è più niente

Niente di più

Di quello che si voleva

La vita che si voleva

E l’amore vero

Non esiste

E che tutto intorno a te

È triste

Ma l’amore vero

Vero esiste

E sei solo tu

Quel temporale

Quell’ombra triste