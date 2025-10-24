Tiziano Ferro, testo e significato di “Quello che si voleva”, brano di “Sono un grande” nato da una canzone di Chiara Galiazzo

Tiziano Ferro, Quello che si voleva: significato del testo della settima traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music. Il brano nasce da una canzone co-scritta e pubblicata qualche anno fa da Chiara Galiazzo, La vita che si voleva.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

In tema di canzoni che non avrei voluto inserire in questo disco perché difficili ecco probabilmente questa sta al numero uno dell’elenco. Quando ho iniziato a scrivere questo brano ero arrabbiato, non avevo forse ricostruito abbastanza ancora, però non mi sembrava giusto crocifiggere questa canzone e non inserirla per questo nell’album.

Se è vero che ho scritto questa canzone quando ho provato, sentito e pensato quelle cose (all’inizio, infatti, c’erano solo le strofe e l’Incipit e lì avevo riversato tutta la mia rabbia), ho scelto di prendere quelle strofe e regalare loro un inciso di ricostruzione. Ho messo al centro l’inciso di una canzone di Chiara Galiazzo, La Vita che si voleva, un brano per me meraviglioso che non aveva avuto il giusto riconoscimento.

Se è vero che non abbiamo avuto la vita che volevamo, non dobbiamo smettere di cercarla, di crederci perché l’amore vero esiste e io lo so, e quello che è accaduto non mi ha privato della fiducia nell’amore, nel futuro.

Nel testo ci sono delle frasi molto forti delle quali oggi un po’ mi vergogno però ho deciso di non cambiarle. Sono parole che ho buttato fuori perché ne avevo bisogno, esistevano in quel momento e se le avessi cambiate avrei peccato di infedeltà nei confronti di chi mi ascolta. È una canzone che parte dal dolore, dalla rabbia, dal rancore, dal disprezzo e che poi diventa altro. È nel disco perché voglio che mi ricordi dove si può arrivare a causa degli errori.

Testo di Tiziano Ferro, Chiara Galiazzo, Roberto Casalino Musica di: Tiziano Ferro, Francesco Catitti, Chiara Galiazzo, Nicola Biasin. Prodotta da Bias, Marco Sonzini

Giù lo sguardo

Non te lo permetto di vedermi così

E sposta quella testa adesso

Goditi l’odore del sangue rimasto

Dell’orgoglio infranto

In questa spiaggia d’asfalto

Non te lo permetto di guardare dall’alto

Questo panorama

Questa scena del crimine

Questo corpo esanime con l’anima in cenere

Che metteranno all’asta al miglior offerente

Se l’aggiudicherà un qualsiasi demente

Tutto il mio passato con omaggio il presente

Battuti aggiudicati ad una cifra da niente

Eppure non c’è niente

Non c’è più niente

Niente di più di quello che si voleva

La vita che si voleva

Eppure non c’è niente

Non c’entro niente

Non c’entri tu

È andata come doveva

È andata come poteva

Dicevi che l’amore vero non esiste

E che tutto intorno a te è triste

Ma l’amore vero vero esiste

E sei solo tu quel temporale

Quell’ombra triste

Non rideremo più di come mi prendevi in giro

Mi pensavo folle

Invece sono un pagliaccio

Un alieno che non sa amare

E che non ti ha amato per niente

E come uno stronzo pagherà lui per sempre

Quindi chiamali i soccorsi se hai il coraggio

Spiegagli a parole tue questi anni da ostaggio

E cosa si prova a sentirsi padrone, Dio

Un uomo patetico a parere mio

Eppure non c’è niente

Non c’è più niente

Niente di più di quello che si voleva

La vita che si voleva

Dicevi che l’amore vero non esiste

E che tutto intorno a te è triste

Ma l’amore vero vero esiste

E sei solo tu quel temporale

Questo amore ha superato i limiti

Delle cose meno accettabili

Questo amore ha superato tutto

La malinconia pure il disgusto

5-6-7-8

Quante volte puoi trovarlo esanime un corpo?

5-6-7

Niente

Cerco il battito

Assente

Non c’è più niente

Niente di più di quello che si voleva

La vita che si voleva

E l’amore vero non esiste

E che tutto intorno a te è triste

Ma l’amore vero vero esiste

E sei solo tu quel temporale

Quell’ombra triste