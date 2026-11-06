Perché non ci sono featuring, tranne una voce femminile?

All’inizio, quando ci siamo seduti, ci siamo chiesti chi chiamare. Poi ci siamo guardati in faccia: avevamo già 12 provini da asciugare, semplificare, e ci siamo resi conto che non c’era spazio per nessun altro a parte noi. Il featuring di Rocco era Clementino, il featuring di Clementino è Rocco, e quello già va bene, anche perché è un disco che deve rimanere.

Nel pezzo dove c’era l’urgenza di una voce femminile che riscaldasse un po’ le nostre emozioni abbiamo coinvolto la ragazza che era in tour con me, che si chiama NES, la corista della mia band: non avendo featuring nell’album, abbiamo deciso di non chiamare una cantante affermata che tutti conoscevano, proprio per creare curiosità.

La parte di NES è stata scritta da un genio del cantautorato, Federica Abate. Serviva una voce napoletana, quindi è stato figo farla scrivere a Federica Abate e cantare a NES.