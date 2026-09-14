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Rocco Hunt e Clementino: “The Album” il 6 novembre, quindici anni dopo “‘O mar ‘e ‘o sole”

I due rapper campani, coach della stessa squadra a The Voice, pubblicano il disco per Epic Records/Sony Music Italy

Rocco Hunt e Clementino, foto ufficiale per l'album The Album in uscita il 6 novembre
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Rocco Hunt e Clementino uniscono le forze in studio: i due rapper campani hanno annunciato The Album, il loro primo disco realizzato insieme, in uscita venerdì 6 novembre per Epic Records/Sony Music Italy.

L’annuncio arriva con un video pubblicato sui social: Rocco Hunt e Clementino sono seduti al tavolo di un ristorante e si scambiano un freestyle a due voci per tutta la durata della clip. Alla fine dell’esibizione arriva il conto, e sullo scontrino compaiono il titolo del progetto, la data di uscita e il numero delle tracce che lo comporranno: quindici.

Nei giorni scorsi i due artisti avevano già scaldato i fan mettendo, ciascuno, la foto dell’altro come immagine del proprio profilo social. Oggi, lunedì 14 settembre, è arrivata la conferma ufficiale.

Quindici anni dopo ‘O mar ‘e ‘o sole

Tra Rocco Hunt e Clementino il rapporto discografico non nasce con The Album. Nel 2011 i due avevano pubblicato insieme ‘O mar ‘e ‘o sole, prodotto da Fabio Musta: la prima traccia di un’amicizia nata nella scena hip hop tra Napoli e Salerno. Da lì sono arrivate altre collaborazioni: nel 2022 Clementino ha ospitato Rocco Hunt in Black Pulcinella, e Rocco Hunt ha ricambiato chiamando Clementino nel brano Maledetto Sud, dentro l’album Libertà. In tutti questi anni, però, i due non avevano mai firmato un disco intero a due nomi: The Album è la prima volta.

Queste le parole con cui si chiude il freestyle social tra i due:

e ora è arrivato il momento
di fare un patto di sangue
ok, generazioni cresciute con
‘O Mare e ‘O Sole
di sogni ne ho realizzati ma me ne resta uno
facemmo una promessa
fammi pagare questa cena
ci aspettano in studio
chiudiamo ‘sto disco assieme

Rocco Hunt e Clementino siedono inoltre sulla stessa poltrona da coach a The Voice Generations e a The Voice Kids, su Rai 1, in giuria con Loredana Bertè, Nek e Arisa. Nell’edizione Kids la loro squadra porta in finale quattro concorrenti, tra cui il materano Raffaello Digilio: un affiatamento nato in trasmissione che ora arriva anche in un disco.

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