Clementino: annunciata la tracklist di Black Pulcinella. Ecco tutti gli ospiti

Nelle scorse ore “Iena White” Clementino ha annuciato la tracklist completa contenente non solo tutti i titoli delle canzoni del suo ultimo disco, Black Pulcinella, ma anche tutti i colleghi che l’hanno accompagnato in questo percorso.

All’interno della nuova fatica discografica del rapper campano (cliccate qui per il pre-order) troveremo dunque molti dei suoi collaboratori storici, tra cui Rocco Hunt, Geolier ma anche Nerone e Nello Taver.

Parlando del suo nuovo disco, l’artista campano ha commentato:

“Black Pulcinella si rifà al mio modo di vivere la musica. ‘Black’ per la musica afro-americana e ‘Pulcinella’ per la maschera napoletana. È un titolo che volevo dare a un album da più di 10 anni. In passato quando mi chiedevano ‘ma tu che genere fai?’, spesso rispondevo ‘il Black Pulcinella. Il disco è una maschera che rappresenta la città di Napoli, nel modo di essere servo di un padrone che però allo stesso tempo prende in giro. È un personaggio che ha passato tanti guai ed è in realtà molto triste, ma da fuori non lo vede nessuno, ed è proprio come sono io. Mi considero la reincarnazione dell’anima di questa nota maschera, me l’hanno detto in molti. Questo album è ‘the dark side of Ienawhite’, il lato nero di Clementino, è Black Pulcinella.