17 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Tour
Condividi su:
17 Novembre 2025

Clementino svela gli ospiti del Live Tour 2025: da Settembre a Serena Brancale

In programma due speciali date al Fabrique di Milano e al Palapartenope di Napoli

Tour di Lorenza Ferraro
Ospiti Clementino Live Tour 2025
Condividi su:

Mentre cresce l’attesa per il suo Live Tour 2025, che chiuderà la fortunata annata della “Iena White”, nonché “Rapper Showman”, più amata d’Italia con due date nelle città simbolo del rap italiano, Clementino svela alcuni degli ospiti che saliranno sul palco con lui.

Ed ecco che il 20 novembre, al Fabrique di Milano, al suo fianco troveremo Serena Brancale, Ensi, Nerone, Ste Young Hash e Ugo Crepa, mentre il 28 novembre, al Palapartenope di Napoli, ci saranno Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, i Negrita, Settembre e Ugo Crepa.

Ma non è tutto! Durante gli show, sul palco, ci saranno infatti anche i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d’eccezione, composta da sette elementi e quattro ballerini: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso), Saverio Giuliano (violino) e Stella Manfredi (violino).

CLEMENTINO LIVE TOUR 2025

Questi due speciali appuntamenti live, prodotti da Promomusic Italia, permetteranno ai presenti di vivere un’esperienza unica e porteranno dal vivo uno show che riassume al meglio tutta l’energia e lo stile di Clementino, che tornerà sul palco con un concentrato di colori, sfumature e costumi spettacolari ma anche, e soprattutto, con un forte desiderio di interagire con il suo pubblico.

Per quanto riguarda la scaletta, invece, i due live al Fabrique e al Palapartenope ruoteranno intorno a Grande Anima, l’ultimo progetto discografico di Clementino: un percorso profondo e personale, che unisce musica, spiritualità e consapevolezza, dando vita al disco più cantautorale della sua carriera.

Ma le sorprese non finiscono qui! Oltre ai brani di questo disco e ai grandi successi del passato, riarrangiati e rivisitati per l’occasione, troveranno infatti spazio in scaletta anche delle sorprendenti cover di alcuni dei grandi classici della musica sia italiana che internazionale, accompagnando il pubblico in un viaggio che fonde rap, cantautorato, teatro e spettacolo a 360°.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI


All Music Italia

Articoli più letti

Amici 25 pagelle ottava puntata 16 novembre 1

Amici 2025, le pagelle dell'ottava puntata: la rabbia di Flavia e l'emozione di Riccardo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 3

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tommaso Paradiso Forse, testo e significato del nuovo singolo da Casa Paradiso 4

“Forse”: Tommaso Paradiso racconta il dubbio e la fragilità nel nuovo singolo
Carlo Conti mostra il cartello del countdown per Sanremo 2026 sui social 5

Carlo Conti annuncia: "Mancano 100 giorni a Sanremo e ancora non ho scelto una canzone..."
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 6

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Destinazione Paradiso 30 anni Gianluca Grignani 7

Gianluca Grignani celebra i 30 anni di "Destinazione Paradiso" con una nuova edizione speciale
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 16 novembre con giudici Ermal Meta e Alessandro Cattelan 8

Amici 2025: le anticipazioni del 16 novembre con giudici Ermal Metal e Alessandro Cattelan
Annalisa Esibizionista testo e significato 9

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Scena del videoclip Eso y Más girato a Miami da Laura Pausini 10

Laura Pausini pubblica “Eso y Más” con Yami Safdie: una storia di migrazione, amore e resilienza

Cerca su A.M.I.