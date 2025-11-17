Clementino svela gli ospiti del Live Tour 2025: da Settembre a Serena Brancale

Mentre cresce l’attesa per il suo Live Tour 2025, che chiuderà la fortunata annata della “Iena White”, nonché “Rapper Showman”, più amata d’Italia con due date nelle città simbolo del rap italiano, Clementino svela alcuni degli ospiti che saliranno sul palco con lui.

Ed ecco che il 20 novembre, al Fabrique di Milano, al suo fianco troveremo Serena Brancale, Ensi, Nerone, Ste Young Hash e Ugo Crepa, mentre il 28 novembre, al Palapartenope di Napoli, ci saranno Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, i Negrita, Settembre e Ugo Crepa.

Ma non è tutto! Durante gli show, sul palco, ci saranno infatti anche i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d’eccezione, composta da sette elementi e quattro ballerini: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso), Saverio Giuliano (violino) e Stella Manfredi (violino).

CLEMENTINO LIVE TOUR 2025

Questi due speciali appuntamenti live, prodotti da Promomusic Italia, permetteranno ai presenti di vivere un’esperienza unica e porteranno dal vivo uno show che riassume al meglio tutta l’energia e lo stile di Clementino, che tornerà sul palco con un concentrato di colori, sfumature e costumi spettacolari ma anche, e soprattutto, con un forte desiderio di interagire con il suo pubblico.

Per quanto riguarda la scaletta, invece, i due live al Fabrique e al Palapartenope ruoteranno intorno a Grande Anima, l’ultimo progetto discografico di Clementino: un percorso profondo e personale, che unisce musica, spiritualità e consapevolezza, dando vita al disco più cantautorale della sua carriera.

Ma le sorprese non finiscono qui! Oltre ai brani di questo disco e ai grandi successi del passato, riarrangiati e rivisitati per l’occasione, troveranno infatti spazio in scaletta anche delle sorprendenti cover di alcuni dei grandi classici della musica sia italiana che internazionale, accompagnando il pubblico in un viaggio che fonde rap, cantautorato, teatro e spettacolo a 360°.

