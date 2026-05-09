9 Maggio 2026
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Alessandro Genovese
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9 Maggio 2026

Clementino nuove sonorità con “Children”: il singolo guarda oltre il rap

Il rapper torna con un brano dalle influenze afrobeat insieme a Laye Ba.

News di Alessandro Genovese
Clementino nuovo singolo Children con Laye Ba
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Clementino torna con il nuovo singolo Children, realizzato insieme a Laye Ba. Il brano disponibile in radio e in digitale da venerdì 8 maggio per Epic Records Italy/Sony Music Italy.

Dopo l’album Grande Anima e il tour che lo ha portato tra i principali palchi italiani, chiuso con le date al Fabrique di Milano e al Palapartenope di Napoli, il rapper napoletano apre una nuova fase con un singolo che cambia direzione sonora.

Children, il nuovo singolo di Clementino tra afrobeat e rap

In Children Clementino si muove su sonorità afrobeat, costruendo una traccia ritmata e aperta a influenze internazionali. Il contributo di Laye Ba, artista senegalese, porta elementi di world music che si intrecciano con il rap.

Il risultato è un brano percussivo, con un groove continuo e diretto, lontano dalle produzioni più classiche del suo repertorio.

Il singolo arriva dopo un periodo intenso per Clementino, tra l’uscita dell’album Grande Anima e un tour che ha toccato diverse città italiane. Children si inserisce quindi come primo passo del nuovo percorso.

Il tema del brano: uno sguardo sui bambini

Oltre alla parte musicale, Children lavora su un messaggio preciso. Il punto di vista è quello dei bambini, usato per parlare di relazioni, convivenza e consapevolezza.

Il testo si muove su un’idea di unione, senza appoggiarsi a immagini complesse. La scrittura resta lineare e punta a essere immediata.

Clementino icover nuovo singolo Children con Laye Ba

Tour estivo 2025: attese le date

Per l’estate è previsto un tour con oltre 40 concerti. Le date non sono ancora state comunicate.

L’annuncio arriverà sui canali ufficiali dell’artista.

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