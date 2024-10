Una fusione tra passato e presente e tra Napoli e afrobeats: “parlo ‘e te”, il nuovo singolo di Clementino feat. Ste

Fuori da venerdì 1° novembre il nuovo singolo di Clementino, “Parlo ‘e te“, in collaborazione con la giovane artista italonigeriana Ste, per Epic Records Italy/Sony Music Italy.

I due, insieme al producer LDO, prendono spunto dal classico napoletano “Luna Rossa“, e riportano alla luce una traccia che unisce urban, afrobeats e la musica napoletana.

Nel brano troviamo chitarre acustiche, melodie mediterranee e ritmi contemporanei, diventando un ponte tra passato e presente, contaminato da culture e sonorità differenti.

Il pezzo, come da tradizione della canzone napoletana, celebra l’amore e gli amanti, ed è una dedica che racconta la forza dei sentimenti, dando voce a emozioni universali senza tempo.

In “Parlo ‘e te“, Clementino, ormai uno dei nomi di spicco del panorama musicale italiano, stimato da pubblico, critica e colleghi, ha deciso di dare spazio a Ste, una giovane e talentuosa artista italo nigeriana, che ha guadagnato popolarità a inizio 2024 con “Red“, un freestyle sulla base di “I Know What You Want“, che ha raggiunto in breve tempo 10 milioni di visualizzazioni su Instagram.