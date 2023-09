Clementino dopo i continui episodi di violenza giovanile: “Non venite a dire che il rap non c’entra…”

Clementino stanco come tutti dei continui casi di femminicidio dice la sua dal palco verso chi usa un linguaggio violento nei testi delle canzoni rap, la musica più ascoltata da giovani.

Mentre è fresca la polemica nei confronti del giudice che ha autorizzato il permesso a Baby Gang per uscire di carcere e andare a cantare ospite al concerto di Lazza all’Ippodromo di Milano, Roy Paci ha lanciato un appello social in cui chiede quanto segue:

“Voglio o meglio desidero implorare tutti i colleghi e amici musicisti affinché si possa definitivamente cancellare dai testi o dai concetti espressi dal palco qualsiasi riferimento alla donna come tr*** pu*****, anche nelle sue declinazioni straniere come bit** et similia.”

Ora le presa di posizione arriva ancora più netta e, se vogliamo dirla, in maniera sicuramente più rappresentativa in quanto è proprio un rapper, Clementino, a condannare questo tipo di testi e di atteggiamenti. E lo fa dal palco del suo concerto con queste parole:

“Si lamentano che hanno stuprato una guagliona a Palermo, si lamentano che hanno stuprato na guagliona a Napoli, sa lamentano che è morto un musicista per un parcheggio. E allora non mi venite a dire che il rap non c’entra niente perché se è il rap è la musica che loro ascoltano, io non posso dire a questi guaglioni: ‘Io sono figo, gli dò una coltellata’ perché tu sei o’frat do cazz se dici così“.

Clementino continua ribadendo poi che bisogna ricordarsi che non sono like o follower a contare nella vita, ma il talento e la propria musica.

“A fare i follower su Instagram non ci vuole niente, bastano i soldi, a fare i like su Instagram ci vogliono i soldi ma a fare il freestyle, il rap, il talento, ci vuole lo stomaco, ci vogliono gli attributi…”

Un appello importante quindi che il rapper rivolge soprattutto ai suoi coetanei rapper, quelli quarantenni, ma che in realtà dovrebbe essere una concreta presa di posizione anche da parte di quelli più giovani che sono seguitissimi dai propri coetanei.