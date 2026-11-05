Rocco Hunt e Clementino pubblicano venerdì 6 novembre Superstar, singolo estratto da The Album, il loro primo disco insieme, in uscita lo stesso giorno per Epic Records/Sony Music Italy. Il brano, prodotto da Starchild, gioca con il linguaggio e con le contraddizioni del successo, senza perdere di vista il punto di partenza.

Il significato di Superstar di Rocco Hunt e Clementino

La storia fra i due comincia a una battle di freestyle, dove Clementino, in giuria, riconosce il talento di un giovanissimo Rocco Hunt. Da lì il rapporto è cresciuto fra collaborazioni come ‘O mar ‘e ‘o sole e Capocannonieri, fino al primo progetto discografico a due, The Album.

Superstar è la dodicesima traccia dei quindici brani del disco e racconta il salto dalle panchine dei quartieri alle stelle. Al centro c’è l’ambizione di chi ha trasformato la propria storia in un successo e mantiene il legame con la strada e con la propria identità.

Nel ritornello, stando al passaggio anticipato nel comunicato, i due rappano “Venimm d’ ‘a street, ma qual algoritm”. In italiano: veniamo dalla strada, ma quale algoritmo.

Il tono è quello ironico che nel disco Superstar condivide con Unfollower, Cu’ nuie e Poppici ind ‘e DM, fra cultura hip hop, ambizione e riferimenti alla contemporaneità. La produzione di Starchild torna nell’album anche in Mezz’ ora ‘e te.

Il 10 marzo 2027 i due portano i brani di The Album e i successi del loro repertorio sul palco del PalaPartenope di Napoli, con Capocannonieri – The Show, concerto prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Credits del brano ▸ Artista · Rocco Hunt, Clementino

· Rocco Hunt, Clementino ▸ Titolo · Superstar

· Superstar ▸ Produttore · Starchild

Testo di Superstar di Rocco Hunt e Clementino

Il testo sarà disponibile da venerdì 6 novembre, con l’uscita del brano.

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Foto: ufficio stampa MNcomm