Machete Mixtape Gold Edition, il cofanetto pubblicato dalla Machete Crew nel 2015, entra per la prima volta tra gli album certificati FIMI conquistando il disco d’oro nella settimana 26 del 2026.

Il progetto raccoglie alcuni dei lavori più rappresentativi del collettivo fondato da Salmo e Dj Slait, includendo il meglio dei primi due Machete Mixtape, l’intero Machete Mixtape Vol. III, Bloody Vinyl 2 e l’album Nato per vincere di Kill Mauri, oltre a un DVD dedicato ai live della crew.

Machete Mixtape Gold Edition è un cofanetto composto da quattro CD e un DVD, pensato per ripercorrere i primi anni della Machete Crew.

Il progetto raccoglie il meglio dei primi due Machete Mixtape, l’intero Machete Mixtape Vol. III, la prima edizione in CD di Bloody Vinyl 2 di Dj Slait e l’album di debutto di Kill Mauri, Nato per vincere.

Completa il box un DVD di circa 72 minuti dedicato alle esibizioni dal vivo degli artisti della crew, documento di una delle realtà che hanno contribuito maggiormente alla crescita del rap italiano negli anni Dieci.

Il cofanetto permette di seguire l’evoluzione artistica della Machete Crew, dai primi mixtape fino al terzo capitolo, caratterizzato dall’utilizzo esclusivo di produzioni originali, scelta che ha contribuito a definire l’identità del collettivo.

All’interno trova spazio anche Nato per vincere, primo album di Kill Mauri, pubblicato in esclusiva nel box.

«In questo disco uso il linguaggio “da bar”, del popolo, molto diretto e semplice, senza giri di parole, ed è una scelta artistica. Le canzoni sono scritte in modo da poter avere più interpretazioni: lo stesso pezzo può essere percepito diversamente a seconda della chiave di lettura di chi ascolta. Per esempio una canzone come “Non ti preoccupare”, benché in un primo momento possa sembrare semplicemente un inno alla strafottenza e alla distruzione, verso la fine propone una chiave di lettura diversa. Si passa continuamente da rime leggere ad altre più riflessive, raccontando anche esperienze di vita molto dure.»