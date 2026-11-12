Bresh ha pubblicato mercoledì 11 novembre il videoclip ufficiale del nuovo singolo Tutto a puttane, diretto da Simone Mariano. Il brano è contenuto in Mediterraneo – Dopo il mare, la deluxe edition dell’album Mediterraneo certificato triplo platino.

La riedizione contiene 4 brani inediti, Dopo il mare, Cuore di latta, Tutto a puttane e Relax, oltre alle 16 tracce originali e ai tre singoli già certificati disco d’oro, Da Dio, Introvabile e Serenamente con JULI, attualmente in radio.

Bresh, il videoclip di Tutto a puttane

Il videoclip è stato girato in Marocco tra il deserto di Agafay, il porto di Essaouira e il Riad Dar Darma della medina di Marrakech. Il video riprende due costanti dell’immaginario dell’artista: il viaggio, in questo caso un road trip in moto, e la presenza salvifica del mare.

Sui social Bresh, che ha debuttato da poco in libreria con Nessuno ci insegna a cadere, ha commentato l’uscita del video: “Mediterraneo è uscito quasi un anno e mezzo fa eppure ancora oggi riesce a darmi moltissime soddisfazioni che vanno aldilà dei numeri e dei platini. Ha vissuto diverse fasi sgomitando per durare nel tempo.”

L’artista ha poi aggiunto: “Grazie ai live ha preso vita e con Dopo il mare è rinato una volta ancora. È giusto ricordarsi però, che per un filo di vento o poco altro sarebbe potuto andare tutto a puttane…”.

Nel 2027 Bresh tornerà dal vivo all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, sabato 11 settembre, in occasione di I-DAYS Milano, con un evento chiamato MILANO MAREA.

L’artwork è di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

Foto di Sam Gregg