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Bresh: dopo il successo di Mediterraneo esce il libro Nessuno ci insegna a cadere

Bresh, autore del suo primo romanzo Nessuno ci insegna a cadere, in un ritratto con luce arancione
News di Chiara Tebaldini
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Bresh debutta come scrittore: il 6 ottobre esce Nessuno ci insegna a cadere per Rizzoli, in tutte le librerie fisiche e online. Il romanzo, disponibile in pre-order su Amazon da martedì 22 settembre, esce mentre l’album Mediterraneo è ancora nella top 10 della classifica FIMI.

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Bresh, Nessuno ci insegna a cadere, copertina del libro

Nessuno ci insegna a cadere

Bresh (Andrea Emanuele Brasi)

In preordine · brossura, Rizzoli

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Nessuno ci insegna a cadere: trama e firmacopie

Il libro segna l’esordio letterario di Bresh, all’anagrafe Andrea Emanuele Brasi, e conta 240 pagine. Diego ha diciassette anni, frequenta un istituto tecnico nella cittadina di Ventura e vuole vendicare la morte del padre, causata dal crollo del Ponte delle Cicale.

Camilla è una studentessa del classico e prepara un durissimo esame per una borsa di studio che la porterà a frequentare un’università all’estero. I due si scontrano per caso sulla terrazza che collega i due istituti, e un libro misterioso precipita nel cortile comune.

I due punti interrogativi sulla copertina di quel libro schizzano via e si ritrovano persi tra le pagine, in un’odissea tra parole e altri segni di punteggiatura, con l’unico scopo di tornare a casa.

Copertina del romanzo Nessuno ci insegna a cadere di Bresh, all'anagrafe Andrea Emanuele Brasi

Su Instagram Bresh ha condiviso un video in cui legge un estratto del romanzo: “Forse perché l’avventura di ognuno di noi inizia quando si perde l’equilibrio, quando si cerca di ritrovare ciò che si è perduto, o forse solo perché prima aveva un posto assegnato nel suo mondo e ora quel mondo, d’un tratto, era pieno di insidie e lui desiderava soltanto tornare a casa.”

L’artista presenterà il libro in tre firmacopie ufficiali: il primo, a Milano, è il 5 ottobre, il giorno prima dell’uscita.

Data Città
5 ottobre 2026, ore 18:00 Milano, Mondadori Duomo
6 ottobre 2026, ore 18:00 Genova, Giardini Luzzati
7 ottobre 2026, ore 18:30 Roma, Feltrinelli Via Appia Nuova

Mediterraneo: terzo disco di platino e 68 settimane in classifica

L’album Mediterraneo, pubblicato a giugno 2025, è tornato sul mercato un anno dopo con la nuova edizione Mediterraneo (dopo il mare). Il progetto ha ottenuto il terzo disco di platino e ha superato le 150.000 unità.

Nella settimana dal 18 al 24 settembre 2026 l’album scende al sesto posto della top 100 FIMI degli album più venduti e arriva a 68 settimane di presenza continuativa.

Nella nostra analisi su 14 tra le principali playlist editoriali di Spotify fino al 16 agosto 2026, Bresh conta 14 presenze, terzo dietro G.Mineiro con 26 e ANNA con 24.

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