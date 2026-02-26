26 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
26 Febbraio 2026

Amici 2025: le anticipazioni dell’1 marzo con Bresh, Alessio Bernabei e Irene Grandi

Durante la puntata Gard e Nicola hanno affrontato l'esame per accedere al Serale

Amici
Amici 25: anticipazioni della puntata dell'1 marzo con giudici Irene Grandi e Don Joe
Amici 25, le anticipazioni della puntata dell’1 marzo: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 2.824.000 spettatori pari al 21,69% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 26 febbraio, ricca di ospiti musicali, sorprese inaspettate e momenti carichi di suspence.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

