Bresh inaugura il calendario dei concerti del 2027 con un nuovo appuntamento dal vivo. L’artista sarà protagonista degli I-Days Milano 2027, dove salirà sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro sabato 11 settembre 2027. Di seguito trovi tutte le informazioni sulla data, i biglietti e le prevendite.

Bresh concerti 2027: date e biglietti

Bresh · Concerti 2027 Data Città Biglietti 11 set 2027 Milano

Ippodromo SNAI San Siro · I-Days Milano Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Bresh agli I-Days Milano 2027

Dopo il successo del tour MARE NOSTRUM, Bresh ha annunciato il suo ritorno a Milano con un concerto in programma l’11 settembre 2027 nell’ambito degli I-Days Milano. Lo show si terrà all’Ippodromo SNAI San Siro e rappresenta il primo appuntamento confermato del calendario live 2027.

Biglietti e prevendite

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva My Live Nation dalle ore 11:00 di martedì 14 luglio 2026 per gli utenti registrati.

La vendita generale aprirà invece dalle ore 11:00 di mercoledì 15 luglio 2026 sui circuiti ufficiali autorizzati.

Il percorso di Bresh

Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, si è affermato negli ultimi anni come una delle voci più riconoscibili della scena urban italiana. Da Oro Blu a Mediterraneo, il suo percorso è stato accompagnato da numerosi riconoscimenti e da una crescente attività live culminata con il tour MARE NOSTRUM, completamente sold out nel 2026.

Il concerto agli I-Days Milano 2027 inaugura una nuova stagione di appuntamenti dal vivo che potrebbe arricchirsi con ulteriori date nei prossimi mesi.

