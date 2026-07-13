Bresh inaugura il calendario dei concerti del 2027 con un nuovo appuntamento dal vivo. L’artista sarà protagonista degli I-Days Milano 2027, dove salirà sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro sabato 11 settembre 2027. Di seguito trovi tutte le informazioni sulla data, i biglietti e le prevendite.
Bresh concerti 2027: date e biglietti
|Data
|Città
|Biglietti
|11 set 2027
|Milano
Ippodromo SNAI San Siro · I-Days Milano
|Biglietti
Bresh agli I-Days Milano 2027
Dopo il successo del tour MARE NOSTRUM, Bresh ha annunciato il suo ritorno a Milano con un concerto in programma l’11 settembre 2027 nell’ambito degli I-Days Milano. Lo show si terrà all’Ippodromo SNAI San Siro e rappresenta il primo appuntamento confermato del calendario live 2027.
Biglietti e prevendite
I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva My Live Nation dalle ore 11:00 di martedì 14 luglio 2026 per gli utenti registrati.
La vendita generale aprirà invece dalle ore 11:00 di mercoledì 15 luglio 2026 sui circuiti ufficiali autorizzati.
Il percorso di Bresh
Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, si è affermato negli ultimi anni come una delle voci più riconoscibili della scena urban italiana. Da Oro Blu a Mediterraneo, il suo percorso è stato accompagnato da numerosi riconoscimenti e da una crescente attività live culminata con il tour MARE NOSTRUM, completamente sold out nel 2026.
Il concerto agli I-Days Milano 2027 inaugura una nuova stagione di appuntamenti dal vivo che potrebbe arricchirsi con ulteriori date nei prossimi mesi.