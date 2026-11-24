Frah Quintale sarà in concerto al MI AMI Festival venerdì 28 maggio 2027, all’Idroscalo di Milano, per una data legata ai dieci anni di Regardez Moi.

L’appuntamento milanese apre un anno di celebrazioni per il primo album solista dell’artista, pubblicato nel novembre 2017. L’annuncio arriva dopo un 2026 che ha visto Frah Quintale impegnato prima nei palasport con Palazzetti ’26 e poi nei festival italiani con il Summer Tour ’26.

Frah Quintale al MI AMI Festival 2027: data e biglietti

Al momento è stata annunciata una sola data: venerdì 28 maggio 2027 al MI AMI Festival di Milano.

Frah Quintale in concerto nel 2027 Data Città Biglietti 28 maggio 2027 Milano

Idroscalo · MI AMI Festival DAL 26 NOVEMBRE

ore 12:00

I biglietti giornalieri per venerdì 28 maggio saranno messi in vendita su DICE dalle 12:00 di giovedì 26 novembre 2026.

Sono invece già disponibili gli abbonamenti per le giornate del 28 e 29 maggio 2027.

Dieci anni di Regardez Moi

Il concerto al MI AMI inaugura le celebrazioni per il decimo anniversario di Regardez Moi, album con cui Frah Quintale ha debuttato da solista nel novembre 2017.

Il disco, certificato triplo platino, ha mescolato hip hop, pop e scrittura cantautorale e contiene alcuni dei brani diventati più riconoscibili del suo repertorio, tra cui 8 miliardi di persone, Cratere, Nei treni la notte e Sì, ah.

L’annuncio del concerto è accompagnato da un trailer che recupera uno degli elementi visivi legati a quel periodo. Nel video Frah Quintale ritrova tra i cespugli la maschera che riproduce il suo volto, già parte dell’immaginario di Regardez Moi, e la indossa tornando idealmente ai ricordi del 2017.

La data del 28 maggio è quindi presentata come il primo appuntamento di un anno dedicato ai dieci anni del disco. Al momento non sono stati comunicati altri concerti legati alle celebrazioni.

Frah Quintale e il MI AMI: dalla Collinetta del 2018 al ritorno nel 2027

Per Frah Quintale quello del 2027 è anche un ritorno al MI AMI, festival che ha incrociato più volte la sua attività dal vivo.

Nel 2018 si era esibito sulla Collinetta, nella fase successiva all’uscita di Regardez Moi. Nel 2023 era invece tornato a sorpresa insieme a Coez, pochi mesi prima della pubblicazione del loro album collaborativo Lovebars.

Proprio Lovebars, uscito nel settembre 2023, aveva aperto una nuova fase live condivisa dai due artisti, con un tour nei palazzetti partito nel gennaio 2024 e una successiva tournée estiva.

Da Amor Proprio ai concerti del 2026

Il ritorno al MI AMI arriva dopo il ciclo live legato a Amor Proprio, album pubblicato il 10 ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia e anticipato dai singoli Lampo e Lunedì blu.

Nella primavera 2026 Frah Quintale ha affrontato con Palazzetti ’26 il suo primo tour nei palasport italiani. A luglio è poi tornato nei festival con il Summer Tour ’26, anticipato dal singolo Aranciata.

Il concerto del 28 maggio 2027 apre quindi una fase diversa: al centro torna Regardez Moi, a dieci anni dalla sua pubblicazione, con il MI AMI scelto come primo appuntamento annunciato delle celebrazioni.

Cronologia aggiornamenti

24 novembre 2026 – Annunciato il concerto di Frah Quintale al MI AMI Festival 2027 per i dieci anni di Regardez Moi. (Oriana Meo)

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