FreshMula, LIBERI O SCHIAVI?: il nuovo singolo esce venerdì 20 novembre per Numero Uno
Scritto con Riccardo Zanotti e Leonardo de Castilho, il brano arriva dopo FUORI DI TESTA e SOTTO CONTROLLO.
di Chiara Tebaldini ·
FreshMula pubblica venerdì 20 novembre il nuovo singolo LIBERI O SCHIAVI?, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Numero Uno / Sony Music Italy. Il brano è già in pre-save.
Nota di redazione: secondo le fonti di All Music Italia, voce confermata anche da Gabriele Parpiglia, FreshMula potrebbe essere in gara al Festival di Sanremo 2027.
Il singolo è stato scritto da FreshMula insieme a Riccardo Zanotti e Leonardo de Castilho ed è stato composto e prodotto con Zef, Giacomo Biondi, Odemosci e lo stesso de Castilho.
LIBERI O SCHIAVI? segue i precedenti singoli FUORI DI TESTA, uscito il 2 ottobre e con sfumature jazz su un groove leggero, e SOTTO CONTROLLO, pubblicato il 22 maggio come atto di risveglio collettivo. Entrambi sono stati accompagnati da videoclip di cui FreshMula ha curato anche la regia e la direzione creativa.
Il significato di LIBERI O SCHIAVI? di FreshMula
Il titolo LIBERI O SCHIAVI? pone una domanda diretta: cosa separa davvero la libertà dalla prigionia. FreshMula sviluppa questo interrogativo in chiave intensa e spirituale e mette a confronto paradiso e inferno per leggere le contraddizioni della società attuale.
FreshMula trasforma queste contraddizioni del presente in un riparo, una sorta di preghiera rivolta a una generazione che, senza eroi, cerca il proprio posto nel mondo.
Chi è FreshMula
FreshMula, nome d’arte di Omar Gueye, fonde rap, soul e gospel con un’estetica che omaggia antenati, attivisti e figure storiche e traduce black culture in una chiave contemporanea. Dopo l’EP d’esordio KID (2022) ha pubblicato Diario di Bordo nel 2025 e ha collaborato con artisti come Tony Boy, 18k, Nitro, Dani Faiv e Il Ghost.
A gennaio 2026 FreshMula è stato il quarto artista italiano di sempre a essere scelto da COLORSxSTUDIOS, dopo Nitro, Yendry e Generic Animal. In estate ha partecipato al Montreux Jazz Festival, al Jazz:Re:Found Festival e al Poplar Festival, e ha aperto il concerto di Tyler, The Creator il 25 agosto al Fiera Milano Live.
A novembre FreshMula è stato inserito tra i 18 nomi selezionati da Vevo per DSCVR Artists to Watch 2027 e il 15 gennaio 2027 salirà sul palco del Grand Theatre di Groningen, in Olanda, per l’Eurosonic Festival.
Testo di LIBERI O SCHIAVI? di FreshMula
Il testo sarà disponibile da venerdì 20 novembre, con l’uscita del brano.
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