FreshMula pubblica venerdì 20 novembre il nuovo singolo LIBERI O SCHIAVI?, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Numero Uno / Sony Music Italy. Il brano è già in pre-save.

Nota di redazione: secondo le fonti di All Music Italia, voce confermata anche da Gabriele Parpiglia, FreshMula potrebbe essere in gara al Festival di Sanremo 2027.

Il singolo è stato scritto da FreshMula insieme a Riccardo Zanotti e Leonardo de Castilho ed è stato composto e prodotto con Zef, Giacomo Biondi, Odemosci e lo stesso de Castilho.

LIBERI O SCHIAVI? segue i precedenti singoli FUORI DI TESTA, uscito il 2 ottobre e con sfumature jazz su un groove leggero, e SOTTO CONTROLLO, pubblicato il 22 maggio come atto di risveglio collettivo. Entrambi sono stati accompagnati da videoclip di cui FreshMula ha curato anche la regia e la direzione creativa.

Il significato di LIBERI O SCHIAVI? di FreshMula

Il titolo LIBERI O SCHIAVI? pone una domanda diretta: cosa separa davvero la libertà dalla prigionia. FreshMula sviluppa questo interrogativo in chiave intensa e spirituale e mette a confronto paradiso e inferno per leggere le contraddizioni della società attuale.

FreshMula trasforma queste contraddizioni del presente in un riparo, una sorta di preghiera rivolta a una generazione che, senza eroi, cerca il proprio posto nel mondo.

Chi è FreshMula

FreshMula, nome d’arte di Omar Gueye, fonde rap, soul e gospel con un’estetica che omaggia antenati, attivisti e figure storiche e traduce black culture in una chiave contemporanea. Dopo l’EP d’esordio KID (2022) ha pubblicato Diario di Bordo nel 2025 e ha collaborato con artisti come Tony Boy, 18k, Nitro, Dani Faiv e Il Ghost.

A gennaio 2026 FreshMula è stato il quarto artista italiano di sempre a essere scelto da COLORSxSTUDIOS, dopo Nitro, Yendry e Generic Animal. In estate ha partecipato al Montreux Jazz Festival, al Jazz:Re:Found Festival e al Poplar Festival, e ha aperto il concerto di Tyler, The Creator il 25 agosto al Fiera Milano Live.

A novembre FreshMula è stato inserito tra i 18 nomi selezionati da Vevo per DSCVR Artists to Watch 2027 e il 15 gennaio 2027 salirà sul palco del Grand Theatre di Groningen, in Olanda, per l’Eurosonic Festival.

Credits del brano ▸ Artista · FreshMula

· FreshMula ▸ Titolo · LIBERI O SCHIAVI?

· LIBERI O SCHIAVI? ▸ Autori · Testo: FreshMula, Riccardo Zanotti, Leonardo de Castilho · Musica: Zef, Giacomo Biondi, Odemosci, Leonardo de Castilho

· Testo: FreshMula, Riccardo Zanotti, Leonardo de Castilho · Musica: Zef, Giacomo Biondi, Odemosci, Leonardo de Castilho ▸ Produttore · Zef, Giacomo Biondi, Odemosci, Leonardo de Castilho

Testo di LIBERI O SCHIAVI? di FreshMula

Il testo sarà disponibile da venerdì 20 novembre, con l’uscita del brano.