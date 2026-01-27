27 Gennaio 2026
Fresh Mula entra nella storia di COLORSxSTUDIOS: è il 4° italiano di sempre con “Samuel L Jackson / We Have A Dream”

Il rapper italo-africano tra rap, soul e immaginario cinematografico.

News di All Music Italia
Fresh Mula protagonista su COLORSxSTUDIOS con la performance di “Samuel L Jackson / We Have A Dream”
FRESH MULA è il quarto artista italiano di sempre a essere protagonista di COLORSxSTUDIOS, uno dei format musicali più autorevoli e riconoscibili a livello globale.

È online da oggi la performance di SAMUEL L JACKSON / WE HAVE A DREAM, brano che segna un nuovo passaggio chiave nel percorso internazionale dell’artista.

Fresh Mula, rapper e autore italo-africano classe 1998, entra così in un club ristrettissimo: prima di lui, per l’Italia, erano stati scelti solo Nitro (2018), Yendry (2020) e Generic Animal (2021). Una presenza che riporta il nostro Paese sotto i riflettori di COLORSxSTUDIOS, piattaforma nata a Berlino e diventata negli anni un punto di riferimento assoluto per la scoperta di nuovi talenti della scena internazionale, capace di lanciare o consolidare artisti come Billie Eilish, Doja Cat, Jorja Smith, Doechii e Ty Dolla Sign.

FRESH MULA al COLORSxSTUDIOS

Con la sua performance di SAMUEL L JACKSON / WE HAVE A DREAM, Fresh Mula conferma l’inizio di una fase dal respiro sempre più globale. Il brano, scritto dallo stesso Fresh Mula insieme a Edoardo Scimone e prodotto da Odemosci, è una dichiarazione d’identità che fonde rap, soul e gospel in un racconto diretto e cinematografico. Il titolo e l’immaginario evocano figure simboliche della cultura afroamericana, trasformandole in metafore di riscatto, determinazione e appartenenza.

Dietro il nome Fresh Mula c’è Omar Gueye, artista cresciuto tra linguaggi e culture diverse, capace di tradurre la black culture in una chiave personale, elegante e profondamente contemporanea. La sua scrittura si muove tra spiritualità, consapevolezza sociale e vita di quartiere, restituendo un racconto che non cerca scorciatoie ma costruisce visioni. Anche nella dimensione visiva, elemento centrale del suo percorso, Fresh Mula cura ogni dettaglio, dirigendo e scolpendo un’estetica coerente con il suo messaggio.

Nel corso degli anni ha collaborato con artisti come Tony Boy, 18k, Nitro, Dani Faiv e Il Ghost. Dopo l’EP d’esordio KID (2022), nel 2025 pubblica Diario di Bordo, progetto che segna un’ulteriore maturazione artistica e narrativa. La performance su COLORS non è quindi un episodio isolato, ma l’estensione naturale di un percorso che parte dalla nicchia e guarda con decisione a un orizzonte internazionale.

Essere scelti da COLORSxSTUDIOS non è solo una vetrina, ma una certificazione di visione e credibilità. Per Fresh Mula rappresenta un passaggio simbolico e concreto: la conferma che una storia personale, radicata e consapevole, può parlare un linguaggio universale senza perdere autenticità.

 

