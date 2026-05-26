FreshMula torna con SOTTO CONTROLLO, singolo uscito lo scorso 22 maggio per Numero Uno/Sony Music Italy. Il brano arriva a pochi mesi dalla partecipazione dell’artista a COLORSxSTUDIOS, piattaforma internazionale che negli anni ha ospitato alcuni dei nomi più importanti della scena globale.
La canzone segna anche l’inizio di un nuovo percorso discografico per il rapper, che nelle ultime settimane ha portato avanti una crescita sempre più evidente tra live, collaborazioni e attenzione internazionale.
“SOTTO CONTROLLO” di FreshMula tra critica sociale e immagini surreali
SOTTO CONTROLLO è stato scritto dallo stesso FreshMula insieme a Zef e Odemosci, che ne firmano anche la produzione con la co-produzione di Leonardo de Castilho e Giacomo Biondi.
Nel brano l’artista costruisce un racconto diretto della realtà contemporanea, parlando di concentrazione del potere, disuguaglianze e perdita del pensiero critico. Il tutto passa attraverso immagini dal tono visionario e un linguaggio che mescola rap, spiritualità e riferimenti culturali.
Più che una denuncia esplicita, il pezzo sceglie una scrittura che lavora per suggestioni, mantenendo centrale il tema della consapevolezza personale e collettiva.
FreshMula e COLORSxSTUDIOS: il quarto italiano scelto dal format
Lo scorso gennaio FreshMula è diventato il quarto artista italiano a esibirsi per COLORSxSTUDIOS, dopo Nitro, Yendry e Generic Animal.
Per l’occasione ha presentato SAMUEL L JACKSON / WE HAVE A DREAM, brano scritto insieme a Edoardo Scimone e prodotto da Odemosci. Una traccia che racconta riscatto personale, vita di quartiere e ambizione attraverso un immaginario cinematografico molto riconoscibile.
La partecipazione al format berlinese ha aumentato ulteriormente l’attenzione attorno al progetto dell’artista, soprattutto fuori dall’Italia.
I concerti estivi di FreshMula nel 2026
Dopo l’uscita di SOTTO CONTROLLO, FreshMula ha iniziato anche il suo tour nei festival estivi tra Italia ed Europa.
- 22 maggio 2026 – Mi Ami Festival – Milano
- 11 luglio 2026 – Let’s Festival – Castelnuovo Di Sotto (PI)
- 16 luglio 2026 – Montreux Jazz Festival – Montreux
- 23 luglio 2026 – Sogliano Sonica – Sogliano al Rubicone (FC)
- 24 luglio 2026 – Entroterraneo Festival – Pontinvrea (SV)
- 1 agosto 2026 – Light Blue Festival – Realmonte (AG)
- 12 agosto 2026 – Jova Summer Party – Montesilvano (PE)
- 27 agosto 2026 – Jazz:Re:Found – Cella Monte (AL)
- Data TBA – Poplar Festival – Trento
Chi è FreshMula
FreshMula, nome d’arte di Omar Gueye, negli ultimi anni ha costruito un’identità artistica molto precisa, mescolando rap, soul e gospel con riferimenti alla black culture e una forte attenzione all’estetica visiva.
Dopo l’EP KID, pubblicato nel 2022, nel 2025 è arrivato Diario di Bordo. Nel suo percorso ha collaborato anche con artisti come Tony Boy, 18k, Nitro, Dani Faiv e II Ghost.
Tra musica, visual e performance live, FreshMula continua a muoversi in una direzione personale, lontana dalle formule più immediate della scena urban italiana.
Il testo di “Sotto Controllo” di FreshMula
Rollo su una Rolls-Royce coi miei boys
Sto in para che i cops ci vedano
Qua fuori tra gargoyles e avvoltoi
Sembra che anche i muri ci sentano
Il mondo va al contrario ma qua nessuno frega
Un pastore che non prega
Un insegnante che non spiega
Sembra tutto programmato da uno stratega
Un castello di sabbia che pian piano si sgretola
AI crea dipendenza intellettuale
Da lì, resti fermo in una gabbia cerebrale
Dalì, dipingo le rime in modo surreale
Ma qui, sei nel mezzo di una guerra spirituale
Shh, non vogliono che nessuno mi senta
Pss, pss, mentre il costo di ogni cosa aumenta
È un complotto e sperano che nessuna ci pensa
Mentre qua fuori si lanciano le bombe a vicenda
Rollo su una Rolls-Royce coi miei boys
Sto in para che i cops ci vedano
Qua fuori tra gargoyles e avvoltoi
Sembra che anche i muri ci sentano
Sotto controllo, sotto controllo
Sotto controllo, è tutto sotto controllo
Ehi, bro, quanto costa essere libero?
Se danno il veleno per venderci l’antidoto
Sotto controllo, sotto controllo
Sotto controllo, è tutto sotto controllo
Ehi, man, pss, hai sentito che dicono?
Che se il mondo è in mano a questi allora siamo in pericolo
Cosa pensano qui? Te lo dico, bro
Quell’artista piccolo spacca, allora lo imito
Allora lo limito
Praticamente un abuso di potere
Abuso di potere lirico
Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire
Se il potere è assai portate al popolo due patatine
Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire?
Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire (Uh)
È logico
Sto rendendo fiero il mio albero genealogico
Sclero quando vedo che sto fisso sopra al phone
Penso che ’sto aggeggio sembri narco-tecnologico
Cosa pensi? Che non posso pensar più con la mia testa?
Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla?
Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì, per la guerra
Povero pianeta a terra
Rollo su una Rolls-Royce coi miei boys
Sto in para che i cops ci vedano
Qua fuori tra gargoyles e avvoltoi
Sembra che anche i muri ci sentano
Sotto controllo, sotto controllo
Sotto controllo, è tutto sotto controllo
Ehi, bro, quanto costa essere libero?
Se danno il veleno per venderci l’antidoto
Sotto controllo, sotto controllo
Sotto controllo, è tutto sotto controllo
Ehi, man, pss, hai sentito che dicono?
Che se il mondo è in mano a questi allora siamo in pericolo
Photo by Flavio Cancedda