FreshMula torna con SOTTO CONTROLLO, singolo uscito lo scorso 22 maggio per Numero Uno/Sony Music Italy. Il brano arriva a pochi mesi dalla partecipazione dell’artista a COLORSxSTUDIOS, piattaforma internazionale che negli anni ha ospitato alcuni dei nomi più importanti della scena globale.

La canzone segna anche l’inizio di un nuovo percorso discografico per il rapper, che nelle ultime settimane ha portato avanti una crescita sempre più evidente tra live, collaborazioni e attenzione internazionale.

“SOTTO CONTROLLO” di FreshMula tra critica sociale e immagini surreali

SOTTO CONTROLLO è stato scritto dallo stesso FreshMula insieme a Zef e Odemosci, che ne firmano anche la produzione con la co-produzione di Leonardo de Castilho e Giacomo Biondi.

Nel brano l’artista costruisce un racconto diretto della realtà contemporanea, parlando di concentrazione del potere, disuguaglianze e perdita del pensiero critico. Il tutto passa attraverso immagini dal tono visionario e un linguaggio che mescola rap, spiritualità e riferimenti culturali.

Più che una denuncia esplicita, il pezzo sceglie una scrittura che lavora per suggestioni, mantenendo centrale il tema della consapevolezza personale e collettiva.

FreshMula e COLORSxSTUDIOS: il quarto italiano scelto dal format

Lo scorso gennaio FreshMula è diventato il quarto artista italiano a esibirsi per COLORSxSTUDIOS, dopo Nitro, Yendry e Generic Animal.

Per l’occasione ha presentato SAMUEL L JACKSON / WE HAVE A DREAM, brano scritto insieme a Edoardo Scimone e prodotto da Odemosci. Una traccia che racconta riscatto personale, vita di quartiere e ambizione attraverso un immaginario cinematografico molto riconoscibile.

La partecipazione al format berlinese ha aumentato ulteriormente l’attenzione attorno al progetto dell’artista, soprattutto fuori dall’Italia.

I concerti estivi di FreshMula nel 2026

Dopo l’uscita di SOTTO CONTROLLO, FreshMula ha iniziato anche il suo tour nei festival estivi tra Italia ed Europa.

22 maggio 2026 – Mi Ami Festival – Milano

11 luglio 2026 – Let’s Festival – Castelnuovo Di Sotto (PI)

16 luglio 2026 – Montreux Jazz Festival – Montreux

23 luglio 2026 – Sogliano Sonica – Sogliano al Rubicone (FC)

24 luglio 2026 – Entroterraneo Festival – Pontinvrea (SV)

1 agosto 2026 – Light Blue Festival – Realmonte (AG)

12 agosto 2026 – Jova Summer Party – Montesilvano (PE)

27 agosto 2026 – Jazz:Re:Found – Cella Monte (AL)

Data TBA – Poplar Festival – Trento

Chi è FreshMula

FreshMula, nome d’arte di Omar Gueye, negli ultimi anni ha costruito un’identità artistica molto precisa, mescolando rap, soul e gospel con riferimenti alla black culture e una forte attenzione all’estetica visiva.

Dopo l’EP KID, pubblicato nel 2022, nel 2025 è arrivato Diario di Bordo. Nel suo percorso ha collaborato anche con artisti come Tony Boy, 18k, Nitro, Dani Faiv e II Ghost.

Tra musica, visual e performance live, FreshMula continua a muoversi in una direzione personale, lontana dalle formule più immediate della scena urban italiana.

Il testo di “Sotto Controllo” di FreshMula

Rollo su una Rolls-Royce coi miei boys

Sto in para che i cops ci vedano

Qua fuori tra gargoyles e avvoltoi

Sembra che anche i muri ci sentano

Il mondo va al contrario ma qua nessuno frega

Un pastore che non prega

Un insegnante che non spiega

Sembra tutto programmato da uno stratega

Un castello di sabbia che pian piano si sgretola

AI crea dipendenza intellettuale

Da lì, resti fermo in una gabbia cerebrale

Dalì, dipingo le rime in modo surreale

Ma qui, sei nel mezzo di una guerra spirituale

Shh, non vogliono che nessuno mi senta

Pss, pss, mentre il costo di ogni cosa aumenta

È un complotto e sperano che nessuna ci pensa

Mentre qua fuori si lanciano le bombe a vicenda

Rollo su una Rolls-Royce coi miei boys

Sto in para che i cops ci vedano

Qua fuori tra gargoyles e avvoltoi

Sembra che anche i muri ci sentano

Sotto controllo, sotto controllo

Sotto controllo, è tutto sotto controllo

Ehi, bro, quanto costa essere libero?

Se danno il veleno per venderci l’antidoto

Sotto controllo, sotto controllo

Sotto controllo, è tutto sotto controllo

Ehi, man, pss, hai sentito che dicono?

Che se il mondo è in mano a questi allora siamo in pericolo

Cosa pensano qui? Te lo dico, bro

Quell’artista piccolo spacca, allora lo imito

Allora lo limito

Praticamente un abuso di potere

Abuso di potere lirico

Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire

Se il potere è assai portate al popolo due patatine

Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire?

Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire (Uh)

È logico

Sto rendendo fiero il mio albero genealogico

Sclero quando vedo che sto fisso sopra al phone

Penso che ’sto aggeggio sembri narco-tecnologico

Cosa pensi? Che non posso pensar più con la mia testa?

Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla?

Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì, per la guerra

Povero pianeta a terra

Rollo su una Rolls-Royce coi miei boys

Sto in para che i cops ci vedano

Qua fuori tra gargoyles e avvoltoi

Sembra che anche i muri ci sentano

Sotto controllo, sotto controllo

Sotto controllo, è tutto sotto controllo

Ehi, bro, quanto costa essere libero?

Se danno il veleno per venderci l’antidoto

Sotto controllo, sotto controllo

Sotto controllo, è tutto sotto controllo

Ehi, man, pss, hai sentito che dicono?

Che se il mondo è in mano a questi allora siamo in pericolo

Photo by Flavio Cancedda