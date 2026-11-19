Trigno scrive una canzone d’amore contro le canzoni d’amore: si intitola La cattiva notizia ed esce venerdì 20 novembre per Warner Records/Warner Music Italy. Il testo racconta la fine di una storia e quello che ne resta.

Il significato di La cattiva notizia di Trigno

La cattiva notizia nasce da una domanda: è più difficile dirsi addio o convincersi che una storia sia davvero finita? Il brano racconta una relazione chiusa che non si riesce a lasciare andare, fra promesse mancate, lettere d’amore e addii che non arrivano mai fino in fondo.

Nel passaggio anticipato nel comunicato Trigno se la prende con le canzoni d’amore, “Tutte queste canzoni d’amore ci vogliono fottere”, e ci mette accanto i pugili che “quando le luci si spengono si baciano” e i genitori che si lasciano. Poi chiede a un tu, “Forse tu lo sai”: “Chi regala i fiori ai fiorai?”

Con il verso sui fiorai Trigno parla di un mondo sempre più superficiale, che ha perso il valore dei gesti piccoli e in apparenza superflui, come regalare un fiore a chi i fiori li vende. I fiori c’erano già in Parcheggio a ore, dove cantava “ti ho regalato un fiore / ed è stato per errore”.

Il titolo dice cosa resta dopo un addio: anche quando una storia finisce, non è detto che finiscano con lei i sentimenti. Trigno lo canta su una produzione dal respiro orchestrale, che alterna passaggi intimi e ritornelli dall’arrangiamento più ampio.

Da Amici 24 a Irrecuperabile con Ermal Meta

Trigno, nome d’arte dell’astigiano Pietro Bagnadentro, ha vinto la categoria Canto e il Premio delle radio ad Amici 24, e nella sfida finale del 18 maggio 2025 ha perso il titolo assoluto contro il ballerino Daniele Doria. Pochi giorni dopo è uscito il suo EP d’esordio, A un passo da me.

Dopo l’EP il cantautore ha pubblicato Ragazzina a ottobre 2025 e Parcheggio a ore a gennaio 2026, fino a Irrecuperabile, il duetto con Ermal Meta uscito il 19 giugno, sempre per Warner Records/Warner Music Italy.

Credits del brano ▸ Artista · Trigno

· Trigno ▸ Titolo · La cattiva notizia

Testo di La cattiva notizia di Trigno

Il testo sarà disponibile da venerdì 20 novembre, con l’uscita del brano.

Foto: ufficio stampa MNcomm