Trigno, La cattiva notizia: la canzone d’amore contro le canzoni d’amore esce venerdì
Il vincitore della categoria Canto di Amici 24 torna con Warner Records dopo il duetto con Ermal Meta in Irrecuperabile.
di All Music Italia ·
Trigno scrive una canzone d’amore contro le canzoni d’amore: si intitola La cattiva notizia ed esce venerdì 20 novembre per Warner Records/Warner Music Italy. Il testo racconta la fine di una storia e quello che ne resta.
Il significato di La cattiva notizia di Trigno
La cattiva notizia nasce da una domanda: è più difficile dirsi addio o convincersi che una storia sia davvero finita? Il brano racconta una relazione chiusa che non si riesce a lasciare andare, fra promesse mancate, lettere d’amore e addii che non arrivano mai fino in fondo.
Nel passaggio anticipato nel comunicato Trigno se la prende con le canzoni d’amore, “Tutte queste canzoni d’amore ci vogliono fottere”, e ci mette accanto i pugili che “quando le luci si spengono si baciano” e i genitori che si lasciano. Poi chiede a un tu, “Forse tu lo sai”: “Chi regala i fiori ai fiorai?”
Con il verso sui fiorai Trigno parla di un mondo sempre più superficiale, che ha perso il valore dei gesti piccoli e in apparenza superflui, come regalare un fiore a chi i fiori li vende. I fiori c’erano già in Parcheggio a ore, dove cantava “ti ho regalato un fiore / ed è stato per errore”.
Il titolo dice cosa resta dopo un addio: anche quando una storia finisce, non è detto che finiscano con lei i sentimenti. Trigno lo canta su una produzione dal respiro orchestrale, che alterna passaggi intimi e ritornelli dall’arrangiamento più ampio.
Da Amici 24 a Irrecuperabile con Ermal Meta
Trigno, nome d’arte dell’astigiano Pietro Bagnadentro, ha vinto la categoria Canto e il Premio delle radio ad Amici 24, e nella sfida finale del 18 maggio 2025 ha perso il titolo assoluto contro il ballerino Daniele Doria. Pochi giorni dopo è uscito il suo EP d’esordio, A un passo da me.
Dopo l’EP il cantautore ha pubblicato Ragazzina a ottobre 2025 e Parcheggio a ore a gennaio 2026, fino a Irrecuperabile, il duetto con Ermal Meta uscito il 19 giugno, sempre per Warner Records/Warner Music Italy.
Testo di La cattiva notizia di Trigno
Il testo sarà disponibile da venerdì 20 novembre, con l’uscita del brano.
Foto: ufficio stampa MNcomm
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